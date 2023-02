FOTOS | Minivestidos metálicos, una tendencia que Aleida Núñez te enseña a aprovechar

El invierno está por concluir y con esto, las tendencias de moda traerán darán un viraje de 180 grados, por lo que es importante que estés al día con las prendas que se volverán un básico en tu guardarropa durante la próxima primavera 2023, siendo los minivestidos metálicos una opción que debes aprovechar para lucirte en las fiestas.

La gran ventaja de esta exquisita pieza de ropa es que, además de sentarle a la perfección a todos los tonos de piel, otorgan un toque de elegancia y distinción que hace que quien los porte se vea fabulosa, tal y como demuestra Aleida Núñez, con este fenomenal atuendo platinado.

¿Te gusta el look de Aleida Núñez? | IG: @aleidanunez

De hecho, fue en su cuenta de Instagram que la vedette mexicana hizo gala de su belleza con un entallado vestido plateado, el cual ayudó a que su cabellera resaltara dentro de su atuendo, mismo que es perfecto para una fiesta nocturna en la que quieras explotar tu sensualidad.

Así que si tienes planeado algún evento informal durante la próxima estación, no debes dudar en emular el atuendo de Aleida Núñez, actriz que siempre sabe cómo lucirse en todos y cada uno de los eventos a los que asiste, volviéndose así el centro de atención de los reflectores.

¿Te atreves a unirte a la tendencia de los vestidos metálicos? | Foto: Pinterest

De ahí la importancia de que sigas este consejo de moda de la participante de "La Casa de los Famosos 3", ya que este te ayudará a ser la sensación en las fiestas de primavera, mismas que seguramente tendrán temáticas coloridas, haciendo que tú outfit contraste con la decoración.

Aunque si lo prefieres también puedes usar vestidos con colores vibrantes, pero metálicos | Foto: Pinterest

Sin embargo, esto no quiere decir que como complemento de tu look, no puedas utilizar accesorios coloridos, ya que esto ayudará a darle vida a tu atuendo y crear diversas capas de color, por lo que, mínimo tu bolsa debe ir en un color vibrante, tal y como el rojo o el morado, tonalidades que por cierto, también están en tendencia.

