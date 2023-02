Al Qaeda ordena asesinar al príncipe Harry tras haber confesado el asesinato de talibanes

La vida del príncipe Harry peligra como nunca antes por una controversial confesión en su libro de memorias, "Spare", en donde el hijo del rey Carlos III reveló que durante la guerra con Afganistán asesinó a 25 talibanes; desde que se filtró la publicación esta declaración ha despertado todo tipo de preocupaciones especialmente en el Reino Unido donde expertos en seguridad afirmaron que el royal nunca debió hablar sobre el tema ni traicionar al ejercito. Ahora, el escenario es aún más complejo y es que esta semana Al Qaeda ordenó el asesinato del duque de Sussex.

¿Qué fue lo que dijo el príncipe que inició la molestia de Al Qaeda?, en uno de los capítulos de su esperado libro el esposo de Meghan Markle se sinceró sobre el asesinato de 25 talibanes en Afganistán entre los años 2012 y 2013; sin embargo, lo que encendió las alarmas el pasado mes de enero fue que también aseguró no sentir vergüenza o arrepentimiento de los hechos. Luego de que la noticia cobró relevancia a nivel mundial, Irán lo acusó por "crímenes de guerra" hasta que esta semana llegó la fuerte amenaza de muerte.

"No fue una cifra que me llenó de orgullo, pero tampoco me dejó avergonzado. Cuando me encontré sumergido en el calor y la confusión del combate no pensé en esos 25 como personas; eran piezas de ajedrez quitadas del tablero", escribió Harry.