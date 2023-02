Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 14 de febrero

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este martes 14 de febrero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

La cita que tienes planeada saldrá adelante siempre y cuando lo hayas pensado con anticipación Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, este 14 de febrero disfrútalo con tu pareja o con tu familia, no necesitas tener alguien a tu lado en cuestiones de amor para ser feliz, si tienes lo más importante que son familia y amigos.

Aprende a buscar a quien te busca y mandar muy lejos a quien no hace nada por estar contigo, toma el toro por los cuernos y atrévete hacer todo lo que quieres y deseas. Amores del pasado retornan y con ellos quizás una nueva oportunidad y posibilidad para ti y tu vida.

Ten cuidado con guardar rencores con personas del pasado, si te hicieron algún daño aprende a perdonarlos, pero ponte firme para no volver a caer ni confiar en ellos, tienes el poder de mandar al carajo todo eso que te lastima o te hace daño.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, viene la llegada de un nuevo proyecto el cual te va a beneficiar mucho, aprovéchalo y sácale provecho estas en el segundo mes del año y la energía estará uy fuerte y positiva.

Aprende del pasado para evitar cometer ciertos errores, lo hecho este hecho, recuerda que es mejor arrepentirse de lo sucedido que quedarse con las ganas.

Lo laboral o en lo que trabajas muchas veces no es tu fuerte, pero la manera en que sueñas y quieres salir adelante justifica la mayoría de las cosas. No descuides tus sentimientos ni los apuestes a alguien que no dará nada por ti.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, no des por hecho algo que desconoces o no sabes en sí, ya que si tienes pareja podrías armar una tormenta en un vaso de agua, recuerda que debes de tener mucha seguridad en ti y confiar en lo que eres y sobre todo lo que tienes si no, no vale la pena seguir ahí.

La vida te llenará de oportunidades en muchos ámbitos; sin embargo, por atender otras cuestiones podrías dejar ir una oportunidad muy buena en lo que respecta al amor; reniegas del amor, ya que consideras que lo más importante en estos momentos es tu cuestión laboral, económica y familiar, recuerda que quizás mañana sea tarde para el amor, aprovecha las oportunidades que llegan.

Ten mucho cuidado con cambios laborales, puesto que no podrían resultar como tú quieres o esperas. Ten cuidado con amores del pasado que podrían aparecer en cualquier momento y causarte un problema.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, la vida te llenará de nuevas oportunidades en un montón de ámbitos de tu vida, tu constancia y determinación harán que logres consolidar tus metas.

Grandes oportunidades en las áreas laborales y una noticia del extranjero están por suceder. No te metas en relaciones prohibidas, puesto que saldrás muy dañado, recuerda que no es momento de ponerte de oferta por nadie.

Tu carácter te define la mayoría de las ocasiones, ya no eres quien eras en tu pasado, has sufrido estragos que la vida te ha puesto en una situación muy complicada al grado que has dejado en creer en las personas y muchas veces en el amor.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, es posible que te vayas de shopping o inicias una etapa de renovación en la cual, tu cuerpo se verá mucho mejor, quizás dieta o gym.

A la tiznada esos amores baratos de una hora que no te sirven para nada, no tienes necesidad de eso. La vida te pondrá pruebas las cuales te harán madurar y darte cuenta el tremendo amor que vive a tu alrededor, recuerda que la vida no es una mendiga, uno es quien decide como quiere vivir y lo que quiere sufrir.

Amistad o pareja podrían estarte mintiendo, ten mucho cuidado, puesto que podrías perder cuestiones importantes. Debes de cuidar más tu autoestima y forma de ser; algunas veces sueles ser demasiado altanero al punto de dañar y lastimar a quien amas o te aman.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, hay días en los cuales no encuentras salida a tus problemas, ten cuidado con tristezas, ponte las pilas y trabaja en eso que te incomoda y sin darte cuenta te llegará lo que tanto has anhelado y deseado.

Es momento de ir a lo seguro por eso que quieres para ti y los tuyos, ya no es momento de rendirte ni esperar nada de nadie, tienes que ponerte a trabajar en ese proyecto y dejar tus miedos a un lado que de lo contrario no podrás solucionar nada.

Tu buen corazón no se equivocará al tomar esa decisión que ha esperado tanto. Ponte las pilas y cuida tu alimentación para que no te veas afectado recuerda que se te complica mucho bajar los kilos.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, no tengas miedo a enfrentarte a cambios en el área sentimental, deshazte de todas esas personas que solo te causen conflicto y no te dejen avanzar por envidias o como le quieras tu llamar.

Amores importantes en tu vida llegarán y si no tienes una relación la vida te pondrá el momento, espacio y tiempo adecuado para que logres concretar algo mientras no vayas tan aprisa porque podrís equivocarte.

Cambios en el trabajo y en el amor, si tienes pareja viene un enfrentamiento a causa de malentendido, no te estreses y dale tiempo para que las cosas se calmen, disfruta estas fechas del amor.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, cuidado con aflojar la caricia antes de tiempo o de lo contrario no te dirán ni adiós ni nada y hasta embarazo podría resultar. Viene un viaje muy importante pero también mucho amor y pasión en tu relación en caso de tener.

Una persona de una ciudad lejana comenzará a pretenderte, te dará esa paz y tranquilidad que has necesitado desde hace mucho tiempo al punto de curar tus cicatrices, si te pones las pilas puede llegar a surgir una relación muy duradera solo deberán empatar en sus tiempos.

Deja que el pasado se vaya y no regrese más, puesto que no tiene nada nuevo que darte u ofrecerte. Aléjate de quien te causa estrés.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, cuidado con invertir tu dinero con alguien que apenas conoces, ya que podría robarte y dejarte en mal con otras personas.

No tomes tanto alcohol en caso de que te guste podrías cometer un error por no andar en tus cinco sentidos. Cuida mucho tu imagen ante los demás, puesto que podrías dejar mucho que desear en estos días.

Hay una persona que se ha decepcionado mucho de ti al darse cuenta de que no pudo concretar nada contigo debido a tus miedos pasados e inestabilidad económica y emocional. Cambios inesperados en tu salud que deberás atender a la brevedad para que no te lleves sorpresas

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, ya no temas a cambios en tu vida, esos cambios te traerán nuevos resultados y nuevas aventuras que te llenarán tu vida de éxitos y amor.

Empezarás a ver la luz en inversiones y todo lo que quieras hacer con nuevos proyectos de negocios. No descuides tus sueños o planes, pues hay muchas envidias a tu alrededor que te podrían afectar. Insomnio en estos días, debes descansar más, recuerda que cada desvelada te afecta mucho a ti. Arreglas vehículo y viajarás a playa o montañas.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, vendrán cambios en el amor, puesto que viene la culminación de una relación y la oportunidad de un viaje el cual te beneficiará muchísimo además de recibir un dinerito extra.

Viene un evento social o fiesta en la que serás el centro de atención. Amor del pasado retorna y mucha suerte en juegos de azar quizás te enteres de noticias que no te van a gustar dentro de tu familia o persona muy cercana.

Un viaje comenzará a planearse, será una semana muy bendecida para ti y miembros de tu familia, pero deberán de cuidar mucho la parte de armonía dentro de casa, puesto que ciertos problemas podrían poner todo en un tono tenso.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, sacúdete la rutina y el desamor y ve tras cada sueño y meta que eso es lo que te mantendrá de pie más fuerte que nunca.

Un nuevo amor tocará tu puerta y este llegará por medio de una amistad, pon mucha atención, puesto que traerá consigo muchos buenos momentos. Estás próximo a entrar a tu ciclo de cumpleaños y deberás de aprovecharlo para madurar y quitar de tu camino todo eso que te cause estrés o algún problema.

Cambios de planes en un negocio que tenías en mente y la llegada de una persona que te confundirá mucho en cuestiones amorosas será de piel clara.

