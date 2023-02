Tamara Yazbek y su paso por la actuación y dirección de documentales

Instagram: tamyaz

Primeros pasos en la actuación

Tamara Yazbek empieza en el mundo del entretenimiento con un papel muy importante para su carrera, el cual es el personaje como villana en la exitosa película “Después de Lucía” del director Michel Franco. Esta experiencia fue muy divertida para ella, todo lo contrario de lo que podemos ver retratada en la ficción.

Me divierte un poco más la idea de ser villana, que de ser buena, porque la buena siempre está llorando

Este proyecto tuvo un gran reconocimiento a nivel internacional, e incluso gran parte del elenco asistió al Festival de Cannes. No solo era una película que debía ser premiada y reconocida, también abrió un gran paso a la reflexión sobre el tema del bullying, y es que fue tan buena la interpretación de Tamara Yazbek, que la gente en la calle le llegaba a decir que la odiaban y era una mala persona. Eso sí, sin dejar pasar la oportunidad de pedirle una foto.

Su vida fuera de cámara

Aunque es reconocida como actriz, tambien se dedica a realizar documentales y es algo que disfruta hacer. Incluso trabajó en Londres, bajo el sector documental, pero debido a la pandemia de COVID19 tuvo que regresar a México. Eso no fue impedimento para ella, pues continuó con su carrera y recientemente se encuentra promocionando la nueva película de Amazon Prime "Casando a mi ex", donde participa y tiene la oportunidad de desenvolverse en la comedia, una fase que no había experimentado como actriz.

Al estar en este medio y ser hermana de Gael García y Darío Yazbek, es imposible que la gente no le pregunte sobre sus hermanos, y al contrario de los que muchos pensarían que es molesto para ella, la respuesta es no. Sobre su hermano Darío se apoya mucho, y le pide consejos sobre los contratos y el pago por proyectos que le ofrecen y ha sido de gran ayuda para ella.

Siempre me preguntan sobre mis hermanos, pero tiene sentido. Al final yo estoy creciendo apenas, y ellos ya tienen una estructura gigantesca que ellos desarrollaron

Trabajo en documentales

Uno de sus trabajos en documentales retrata la vida de una mujer en Sinaloa que vive violencia de género, a palabras de la misma Tamara lo describe como: "El uso del lenguaje para normalizar la violencia de género, porque las mujeres usamos mucho el lenguaje para minimizar lo que nos está pasando" Este trabajo se encuentra disponible en FilminLatino, para que puedes conocer más sobre la historia.

Actualmente se encuentra trabajando en otro proyecto documental que retrata a jóvenes de Culiacán y las aspiraciones que tienen viviendo en un lugar que está rodeado de la problemática del narcotráfico y la cultura de las "buchonas" y los cambios que experimentan a edades muy tempranas, pues se someten a cirugías estéticas. Pero si quieres conocer más sobre lo nuevo de Tamara Yazbek y su carrera, te invitamos a escuchar la entrevista completa.

MMG