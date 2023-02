Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 12 de febrero

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este domingo 12 de febrero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, ten cuidado con cambios inesperados en cuestión de los dineros, no gastes dinero en cuestiones que no necesitas.

Momento de desprenderte de todo eso que ya dolió demasiado, dale vuelta a la página y busca la manera de encontrar el balance en tu vida. Algunas veces careces de humildad y con justa razón, eres de los signos más seguros del zodiaco.

Debes aprender a cuidar tu estómago porque podrías comenzar a presentar algunos problemas estomacales.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, recibirás un dinero extra que te ayudará mucho en el ámbito de lo económico. Dos personas andarán tras tus huesos, pon mucha atención, puesto que una de ellas solo quiere tu cuerpazo criminal y no busca nada serio.

Ten cuidado con pérdidas materiales, te enteras de un chisme en la familia. Te llegará mensaje o llamada que te cambiará el día.

Te viene nuevo ciclo cargado de cambios en el área de tus sueños y planes a futuro, entenderás que muchos de ellos son solo simples fantasías. Mucha suerte en juegos de azar así que aprovecha tu suerte porque podrías pegarle algún número o sorteo.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, fin de semana increíble llena de sorpresas, podrías encamarte con una amistad, toma tus precauciones.

Aprende a ser más sincero o sincera con tu pareja si quieres que la relación mejore, por más piadosas que sean las mentiras a la larga friegan mucho la relación. Viene dinero muy bueno, traerás suerte en negocios y juegos de azar: no te desesperes.

Un viaje o salida con amistad en estas fechas. Deja de dar consejos y mejor concéntrate en tu vida que está muy desalineada por tus malas decisiones.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, en el amor hay un escenario bueno, pero debes aprender a confiar de nuevo, si sigues tu vida desconfiando de todo mundo podrías nunca concretar algo estable.

Viaje en puerta, cuida tu economía para que no te afecte en próximos días. Una noticia que tiene que ver con ex amor aparecerá. Ten mucho cuidado con una persona que llegará a tu vida, no tiene buenos planes contigo y podría complicarte la existencia.

Si tienes pareja te espera una noche perrísima, aprovéchala y no tomes actitudes negativas.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, no te dejes caer por comentarios negativos de personas envidiosas, recuerda que tu actitud y seguridad ante la vida suele despertar muchas envidias. Es importante que cambies tu actitud ante la vida, sé más positivo, puesto que solo así lograrás atraer cosas buenas para tu vida.

Te llegará noticia de una persona importante. Familiares lejanos se pondrán en contacto con tu familia. La vida te devolverá a manos llenas todo tu esfuerzo y dedicación y en este mes recibirás dos noticias muy especiales que te cargarán de energía y ganas de continuar tu vida.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, trata de descansar más, ya que podría haber dolores de cabeza. Trata de comunicarte más con tu pareja en caso de tener, puesto que será la clave para solucionar cualquier problema.

Un negocio te va a salir al 100, pero trata de hacerlo por tu cuenta sin meter a otras personas. Oportunidad de viaje con familia o amistades.

Hay varias de tus amistades que se la viven de amargados y critican todo y nada les parece, aléjate de esas personas que nomás te enredan en su veneno y depresión, después ahí andas quejándote y te anda llevando la fregada.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, viene una noticia en el área de los dineros y la oportunidad de cambio de casa o vehículo. Te espera un encuentro amoroso con una persona especial, disfrútalo y que el mundo ruede, recuerda que no tienes por qué darle explicaciones a nadie.

Hay una amistad la cual te dejará grandes ganancias, checa algo que tenga que ver con un negocio. Si te mandaron a la fregada o en su defecto fuiste tú quien cortó una relación hoy es el día de iniciar de cero, empieza de nuevo y manda todo eso que te preocupa a la fregada.

Un chisme de amistad llega a tus oídos y embarazo de amistad en estos días. Si quieres dejar atrás las depresiones y sentirte mucho mejor comienza por liberarte.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, Un familiar se enfermará, pero no será nada de gravedad. No te atontes tanto o después no andes llorando, ya deja de pensar tanto en esa persona de tu pasado, ya fue, a la fregada y quien sigue. Es momento que cambies tu modo de parecer y enfrentar la vida, has caído en muchos errores y te ha costado entender cada golpe. La vida te llenará de sorpresas y por fin conocerás el verdadero sentido del amor y la amistad. Es posible que en este fin de semana andes con los sentimientos encontrados al recordar a una persona que ya no está contigo, agradece el tiempo que estuvieron juntos y sigue tu camino. Si tu pareja se muestra fría o indiferente el problema podría estar en la rutina que han llevado hasta hoy, necesitan un viaje, visitar otros lugares y no verse el geta tan seguido o de lo contrario terminarán aburriéndose, si ya viven juntos cambien la rutina de su día a día.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, amores de una noche y salida con amistades en próximos días. Ya no caigas en provocaciones que podrían fregarte la existencia.

Ve por eso que te mueve el piso y te hace sentir especial, la vida te dará grandes sorpresas que no imaginas. Una amistad podría sufrir un accidente. Es momento de mejorar en esas cuestiones negativas que no te dejan avanzar.

Es importante que pienses bien hacia dónde te diriges, puesto que podrías cometer grandes errores, hay un compromiso en puerta, no te adelantes y dale tiempo al tiempo para que las cuestiones amorosas y laborales maduren o podrías cometer un grave error

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, visitas inesperadas y una gran compra se aproxima. Ya no temas a buscar mejores oportunidades en tu trabajo, puesto que vienen grandes oportunidades de crecimiento.

Vienen movimientos muy buenos a tu vida en los cuales conocerás muchas personas y renovarás amistades.

Fin de semana en que despotricarás en contra de todas esas personas que se han metido en tu vida o te han hecho algún daño, andarás bien afilado y no te importará en lo más mínimo el daño que puedas causar, ya que como enemigo esperas el momento indicado para soltar el golpe.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, aprende a cerrar ciclos que no te permiten avanzar, es momento que veas la vida de otra manera y busques solucionar todo eso que te ha detenido en tus proyectos, metas y sueños.

Debes aprender a no confiar en personas que te llegan con cara de mosca muerta y que buscarán afectarte de alguna manera u obtener algo de ti.

No te atontes ni dejes ir al amor de tu vida por alguien que posiblemente conocerás en próximos días, hay una persona que vive lejos de tu ciudad y te anda moviendo tus sentimientos si ya tienes un compromiso no te metas en camisa de once varas, ya que se te puede caer el "teatrito".

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, cuida tu carácter y la manera de ver la vida, puesto que con tu negatividad podrías alejar la buena suerte.

Amores del pasado retornan y te pedirán una segunda oportunidad. Ten cuidado con la manera en que te expresas de tus seres queridos, puesto que podrías cometer una indiscreción y fregar a quien de verdad importa.

Viene una compra grande y gastos que no tenías contemplados así que aplícate en los dineros. No des pie a equivocaciones ni permitas que tus amistades se metan en tus cosas o de lo contrario te meterán en problemas.

