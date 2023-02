VIDEO | Momento exacto en que una rata se roba un collar de diamantes de una joyería

Se acerca el 14 de febrero y uno de los regalos más deseados podría ser un collar de diamanantes. Un lujo que no se puede dar cualquier, sin embargo una rata tiene el presente perfecto para su amada, ya que sustrajo ese objeto de una joyería de la India y se escapó con el presente perfecto sin que nadie pueda hacer nada. Una acción que fue captada en video y difundida a través de redes sociales.

El clip se viralizó a través de Twitter por el usuario RajeshHinganka2 acompañado por la leyenda "Para quién habría tomado esta rata el collar de diamantes". En el clip se aprecia como en el interior de una tienda, un roedor aparece por el techo ronda por un exhibidor de una joyería, para acercase al lugar exacto donde se muestra un collar de diamantes y sin el mayor empacho, lo toma con sus dientes y se lo lleva hacia su madriguera.

Una rata adelanta el regalo de San Valentín. | Foto: Twitter @RajeshHinganka2

El video acumula más 155 mil reproducciones y ha desatado diversos comentarios entre los internautas, donde los emoticones de risas y carcajadas no faltaron. También hubo quienes dijeron que “le adelantó el regalo a su amada para este día de San Valentín”. Hasta el momento no se ha informado si el ladrón fue capturado o se recuperó el collar, pero no dudamos que alguien se quedó sin regalo para el Día de los Enamorados mientras alguien más está por disfrutarlo, pero creemos que hubiera preferido un pedezo de queso.

Así se esconden las ratas entre las verduras del supermercado

Para muchos las escenas que compartió en TikTok el usuario Fer Portillo, @ferchoportillo6, fueron de terror. Y es que el joven estaba en un supermercado de Mixcoac, en la Ciudad de México, y documentó cómo batalló para encontrar verduras frescas en el establecimiento, pero también encontró… ¡un roedor comiendo en la sección de frutas y vegetales!, lo cual escandalizó a muchas personas.

“Vean esto, un ratón dándose la buena cena aquí en San Antonio. ¿Qué hago? ¿Le digo a alguien o lo dejo cenar?”, mencionó el tiktoker. Esto habría ocurrido en la tarde- noche del pasado 13 de diciembre. “La verdura que había agarrado tenía marcas de mordedura de ratón… Todo esto se regresa”, añadió.

