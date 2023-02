Los Fabelman lo nuevo de Steven Spielberg, y sus mejores y peores películas

Los Fabelman, director: Steven Spielberg Esquire

La nueva producción de Spielberg Los Fabelman se estrenó el pasado 26 de enero en las salas de cine mexicanas, y nos presenta una historia muy distinta a lo que habíamos visto en sus anteriores trabajos. Y si eres fan de este director, probablemente ya sabes de qué estamos hablando.

Los Fabelman podría considerarse como una autobiografía del director, pues no por nada contactó directamente por medio de whatsApp a la actriz Michelle Williams (que por cierto, pensó que era una broma cuando vio que Steven Spielberg la mensajeo) para que interpretara al personaje de la mamá de Sammy. Según las palabras de Williams durante un podcast, comentó que el mismo Spielberg le dijo que tenía un gran parecido a su mamá y quería que fuera parte de la película que iba a hacer basándose en su infancia.

Lo mejor de Spielberg

Munich

Cuenta con un gran reparto, y a palabras de nuestro experto en cine Óscar Uriel, es una película impecable, que además de tener una muy buena producción se logró hacer en 10 meses, pues esa era la condición para que el estudio financiara el proyecto. Afortunadamente pudo salir en ese tiempo, lo cual fue un récord, pues mientras filmaban también se editaba, algo que no suele ser muy común.

Ready player one

Esta película nos cuenta una historia ambientada en 2045, pero con ciertas referencias tecnológicas que ya estamos viviendo, como lo serían los lentes de realidad virtual y el metaverso. Esta historia se basa en la novela del mismo nombre, y podemos decir que esta cinta es muy fiel a la que nos cuenta en el libro. Esta peli es perfecta para los fans de los videojuegos, ya que te hace sentir como si estuvieras viviendo en un juego. Por cierto, si también eres fan de la lectura, ya salió Ready player one II, por si quieres dar una leída antes de que la veamos proyectada en pantalla.

Lo peor

Mi amigo el gigante

Y como no todo es bueno, Spielberg no es la excepción, y tiene unos cuantos trabajos que han dejado mucho que desear, uno de ellos es Mi amigo el gigante que puede considerarse como una película mal lograda. Pero no podemos dejar pasar el contexto en cómo surge este proyecto, pues Steven Spielberg quería hacerle una especie de homenaje a Melissa Mathison que fue la autora de esta historia, y quien también escribió el guión de ET y desafortunadamente murió a causa de cáncer.

Pero si te quieres enterar que más se habló sobre esta película y otra más que dejaremos en suspenso, escucha nuestro nuevo episodio para escuchar todo lo que comentamos. También hablamos sobre The Last Of Us, porque aquí somos fans de esta serie y tampoco podemos dejar de comentar lo bueno y lo malo del nuevo capítulo.