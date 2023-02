Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 10 de febrero

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 10 de febrero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Llegarán noticias del amor en estos días, no los desperdicies Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, no temas a una oportunidad de negocios que te estarán ofreciendo en estos días, te podría ayudar a incrementar notablemente tus ingresos.

Cuidado con andar de calzón flojo te podrías meter en problemas. Cuida mucho tu relación, ya que podrías caer en celos tontos a causa de tus fregaderas inseguridades.

Ya no temas a cambios, deja la flojera a un lado y ponerte las pilas, muchas energías negativas que te cargabas han disminuido mucho y el poder divino te protege.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, no malgastes tu tiempo en situaciones que no te dejen nada bueno, te has alejado de personas que deberían de estar siempre en tu vida y podrías lamentarlo, ya que cuando quieras regresar las puertas no serán abiertas para ti.

Si tienes una relación ten presente que no todo deben de ser palabras sino también hechos, muéstrale a tu pareja lo que sientes con detalles y acciones que fortifiquen el amor que sientes.

No todo en la vida es trabajo, no descuides tanto a tu familia y no busques fuera de casa lo que tienes ahí.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, aguas con el insomnio, necesitas no pensar fregaderas antes de dormir. Quiérete y amate como eres, pero no descuides tu cuerpazo criminal que es el único que tienes para toda tu vida, invierte en él y pronto verás los resultados que buscas.

No pienses tonterías que no son ni existen antes de dormir, el futuro es incierto, concéntrate en tu presente. Tendrás noticias de expareja, pero solo te van a salar y arruinar tus días, no tomes en cuenta esas cuestiones tontas, necesitas poner atención a lo que haces, puesto que algunas veces actúas sin pensar y por eso vives regando el tepache.

¿Cómo le irá a Géminis en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, son muy de buscarte solo para la party o cuando necesitan algo, pero no son capaces de ver cuando requieres de un consejo, un hombro o una palabra para sanar tu alma.

Te vas a enterar de una fiesta, reunión o evento al que no fuiste solicitado o solicitada. Un nuevo amor podría surgir en estas fechas, comenzarás a desarrollar sentimientos por una amistad que estará muy al pendiente de ti.

No mendigues cariño o amor porque por eso siempre hacen lo que quieren contigo, recuerda que el que ama o da más es el que pierde en las fregadas relaciones.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, aprovecha esta racha de buena suerte para realizar tus planes y comenzar a preocuparte por tu apariencia.

Habrá quien te va a meter el pie o andar de hocico suelto estos días buscando la manera de fregarte o hacerte sentir mal, ni te tomes el tiempo en responderle, puesto que son personas que ni vida tienen y solo buscan la manera de fregar a alguien.

Tus esfuerzos y dedicaciones se verán reflejados en los próximos días, lograrás conseguir algo por lo que estabas luchando y buscando desde hace un buen tiempo.

¿Cómo le irá a Leo en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, si tienes una relación, dedica más tiempo a tu pareja, el trabajo no lo es todo.

Habrá momentos del día en que te sientas bien perdido o perdida y no sepas qué camino agarrar, ten en cuenta que muchas de tus malas decisiones son por no conectar el cerebro con el corazón.

Una oportunidad de un negocio de compra y venta es ideal para mejorar tus ingresos. Ten presente que en la medida que busques encontrarás. Los celos y la inseguridad podrían hacerte cometer grandes errores, si no confías en quien tienes a tu lado, no tiene caso seguir ahí.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, en cuestión de trabajo podrías perder un dinero o un proyecto o situación no salir del todo bien, no te compliques, todo tiene solución mejor habla en claro con tus superiores.

No te obsesiones con alguien a quien no le interesas o no te quiere en su vida, supéralo y ve otras opciones. Eres un ser muy tranquilo, pero cuando te haya tu hilo negro no hay quien te detenga sueles destruir todo a tu paso cuando se meten con tus macetas.

Amor a la distancia comienza a revivir, empezarás a sentirle sabor a la vida y al amor. Estás en una etapa en la cual tu físico comenzará a importarte mucho, no descuides esa oportunidad y échale ganas al gym y la dieta, pues en muy poco tiempo verás los resultados.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, si sientes necesidad de buscar a alguien del pasado porque quedaron cosas pendientes por decirle, búscale y dile lo que siente, no te quedes con ganas de nada, ya que a la larga todo ese rencor, odio y tristeza será responsable de enfermedades.

Si ya tienes pareja, deja de andar dándole atole con el dedo a otras personas sobre todo en las redes sociales, hay posibilidades que te cache tu pareja y se te arme la de Dios es Padre.

Ten mucho cuidado con una persona de tez blanca, puesto que podría ocasionarte problemas con tu pareja en caso de tener. Has planeado un viaje y está por materializarse, aprovecha tu tiempo, dinero y vida para disfrutar con quien más quieres estos días

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, viene posibilidades de que te ofrezcan un nuevo jale con mejores ingresos, eso sí, no sueltes lo que tienes hasta tener bien asegurado algo mejor.

Vienen amores del pasado que podrían volver a tocar tu puerta y llenarte la cabeza de tonterías.

Si estás soltero o solteras posibilidades de encamarte con persona que conocerás en una red social, no des las nachas ni el choco tronco a la primera cita, por más calenturiento.

¿Cómo le irá a Sagitario en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, en cuestión de amor debes aprender a no depender de ninguna persona, ya que cuando esta se vaya te quedarás con las manos vacías y caerás en esas depresiones a las cuales cada día estás más acostumbrado o acostumbrada.

Un viaje familiar podría visitarte en las próximas fechas.

No gastes tanto en lo que no necesitas porque estas por entrar en una etapa económica con algo de carencias. Ten mucho cuidado con salidas inesperadas las cuales podrían afectar en tu bolsillo. Días de mucha reflexión y de cambios en tu vida encaminados a mejorar en lo económico y en el área sentimental.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, mejoras en la salud y mucha estabilidad, pero llévate las cosas con calma y no apresures nada para que todo se vaya dando de la mejor manera y en los mejores tiempos.

Vienen días de muchos cambios en los cuales debes entender el sentido de tu vida, metas y objetivos para que no te pierdas en el camino. Debes buscar mejores oportunidades en el área de los negocios o laboral, ya que estás en una etapa muy buena en la cual lo que quieres, desees y decretes se te cumplirá.

Te viene la posibilidad de un viaje con familia y amigos y un cambio en tus actitudes, puesto que comenzarás a ver que la vida es bella y que el amargo eres tú.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, se podría cancelar viaje y recibirás noticias de examor, cuidado con amistad de piel blanca, podría meterte en graves problemas.

Momentos muy buenos, empiezas a ver la luz en tu vida, trata de decir lo que sientes y no guardarte nada o de lo contrario eso se va a transformar en amargura y rencor. Cuidado con cambios en la economía, no gastes en cuestiones que no necesitas y trata de llevar una vida más tranquila y en paz.

No permitas que amores del pasado te afecten en tu presente. Momentos muy buenos familiares se aproximan y con ellos la posibilidad de solucionar cualquier problema que haya existido.

¿Cómo le irá a Piscis en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

