Gracie Bon desata polémica en OnlyFans: "ser flaca no te hace saludable"

Si bien OnlyFans podría representar para muchos una red social en donde se comercializa con los estereotipos, muchos de los usuarios han demostrado que no hay nada más alejado de la realidad, ya que en esta plataforma de venta de contenido para adultos el material que se publica es tan diverso como lo son los gustos de los propios suscriptores, los cuales suman millones alrededor del mundo.

De esta manera, la famosa plataforma azul se ha convertido en un espacio democrático, abierto a la diversidad de los internautas y en el cual cualquiera puede triunfar, ser exitoso e incluso volverse millonario. Recientemente una popular modelo que rompe esquemas en OnlyFans con su silueta alejada de los estereotipos se volvió viral luego de realizar fuertes declaraciones en torno al estereotipo de las y los modelos actualmente, en donde impera la delgadez.

Gracie se ha convertido en una celebridad como creadora de contenido. FOTO: Instagram

"Ser flaca no te hace saludable"

Se trata de Gracie Bon, una modelo que se ha convertido en una celebridad como creadora de contenido debido a su personalidad y también a sus abiertas declaraciones en torno a la belleza femenina y a los estereotipos físicos que prevalecen no solo en las redes sociales sino en internet en general.

La modelo enamora con sus curvas y espectacular físico. FOTO: Instagram

Grace Bon, quien cuenta con más de 2.4 millones de seguidores en Instagram, se está popularizando por romper estereotipos gracias a su belleza, pero sobre todo por su peculiar figura en donde destacan sus curvas, con las que cautiva cada día a miles de admiradores. Además, la modelo triunfa en OnlyFans, plataforma en la que sus fans pagan 10 dólares para poder acceder a su contenido exclusivo.

De esta manera, sus miles de suscriptores pueden acceder a más de mil 300 fotos y videos en donde Gracie demuestra que cualquier cuerpo es perfecto pese a lo que digan en redes sociales. La historia de la modelo también se volvió viral luego que mediante sus redes sociales diera a conocer en primera persona el espectacular cambio físico que experimentó recientemente.

Este proyecto personal le llevó al menos 4 años en los cuales aprendió a amar más su cuerpo: “Todo inició amando mi cuerpo de 300 libras (136 kilos). Y aun así muchos me dicen: ‘pero es que si lo hubieras amado, te hubieras quedado así y no hubieras cambiado’. La verdad es que yo lo amaba tanto que quería cuidarlo y decidí salvarme”, es parte del texto que colocó la creadora de contenido", contó en alguna ocasión.

Gracias a su talento y belleza, Gracie ha logrado el éxito en OnlyFans. FOTO: Instagram

La modelo de OnlyFans contó en sus redes que no se conformó con quejarse de su dolor de rodillas: “Tampoco me conformé con no poder respirar bien cuando caminaba”, y aseguró que el hecho de tener un cuerpo extremadamente delgado no te hace saludable.

“Ser flaca no te hace saludable; ni ser fitness te hace superior… todos tenemos nuestros tiempos, procesos y ninguno conoce la condición o estado de salud de una persona con sobrepeso. Así que si ves a alguien pasando por un mal momento por su talla, quiérelo mucho y entiende que no sabes por lo que está pasando. Puede que ese cariño es lo único que necesite para verse con ojos de amor”, concluyó Gracie.

