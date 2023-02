Ella es Key Alves, la atleta brasileña que hace millones en OnlyFans

OnlyFans está lleno de historias de éxito de cientos de creadores, y sobre todo creadoras, de contenido que han decidido debutar en la famosa red social azul y publicar fotos y videos con los cuales atraer cada día a más suscriptores. Desde deportistas, artistas, celebridades, famosos y personas comunes, todos encuentran un espacio donde triunfar, darse a conocer, encontrar la fama e incluso volverse millonarios.

Ese fue el caso de Key Alves, una deportista brasileña que se ha convertido en toda una celebridad en redes gracias a su perfil de OnlyFans, plataforma en la cual decidió incursionar como modelo una vez que abandonó su trayectoria como atleta. De esta manera la joven de 23 años dio un giro de 180 grados a su vida y ahora conquista a millones con su belleza y cautiva cada dí a a más suscriptores y seguidores.

Key Alves es una talentosa atleta brasileña. FOTO: Instagram

Key Alves se vuelve millonaria: gana 50 veces más como modelo que como atleta

La historia Key Alves se viralizó en internet una vez que se diera a conocer que la joven deportista había logrado en poco tiempo alcanzar el éxito en OnlyFans y volverse millonaria gracias a la gran cantidad de suscriptores con que cuenta. Tan es así que ahora presume de ganar hasta 50 veces más como modelo que lo que percibía como jugadora de voleibol.

La influencer cautiva con su espectacular silueta. FOTO: Instagram

Para nadie había duda alguna que Key arrasaba en el deporte además de su talento por su belleza, motivo por el cual sus admiradores comenzaron a motivarla de empezar a comercializar contenido suyo en internet. Con el tiempo, la joven escuchó sus peticiones y decidió tomarles la palabra, de esta manera en poco tiempo anunció su debut en la plataforma de contenido para adultos.

Lo que quizá nunca imaginó es que en poco tiempo lograría alcanzar el éxito y convertirse en millonaria, esto gracias a los ingresos que recibe cada mes gracias a sus miles de suscriptores a quienes enamora con su belleza, sus curvas y su talento para el modelaje.

Key derrocha sensualidad en OnlyFans. FOTO: Instagram

“Gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el voleibol. Y más en Onlyfans, porque el precio mensual (13 dólares) es fijo. Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso... y me considero atleta, modelo, influencer, empresaria y emprendedora”, compartió recientemente Key en una entrevista.

Además del voleibol, Alves se considera una fanática de la Fórmula 1, amante de la velocidad y fiel seguidora del piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, a quien en todo momento le demuestra su apoyo y admiración en redes sociales, algo que además ha sorprendido a sus admiradores mexicanos.

La modelo es una amante de la F1. FOTO: Instagram

