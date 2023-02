Una modelo de OnlyFans sufre por la filtración de su contenido: "no me dañen el negocio"

Una modelo de OnlyFans llamada Gaby Campoverde, de Ecuador, contó ante sus más de 200 mil seguidores en TikTok la “tragedia” por la que acababa de atrevas, pues a alguien filtró contenido que había subido sólo para suscriptores, por lo que pidió a sus fans que si quieren verla, que paguen.

Sus seguidores aplaudieron su forma de reaccionar. Foto: Especial.

“Estaba en la oficina cuando me llegó una llamada. Era una amiga: ‘loca, están difundiendo una foto tuya desnuda’... Resulta que era mi Only, cuando lo abrí, sabía que sabía que eso podría pasar, pero yo dije: ‘no, no creo’, porque la gente de mi pueblo es tan huego (tacaña) como para pagar… Me equivoqué”, contó entre risas.

Pide que no le dañen el negocio

Aseguró que en un principio no supo cómo reaccionar, si reír o llorar, “me quedé fría, si llorar o reirme, de esta tengo que renacer, y aquí estoy en la boca de todo mundo”, comentó de nuevo entre risas.

También aseguró que sus fotos ahora están en su pueblo y “de a gratis”, por lo que pidió que no le dañen el negocio, “bueno ya, si se suscriben van a ver un poco de todo”, añadió. Muchos de sus fans le dieron palabras de aliento y aplaudieron que se tomara las cosas con muy buena actitud.

A algunas le va muy bien

Muchas modelos y mujeres han optado por crearse una cuenta en la plataforma y algunas han triunfado. Laactriz española Vega Pérez, más conocida como Prvega28, a 23 años se ha convertido en una de las más cotizadas y de acuerdo con lo que ha dicho gana más de un millón de pesos mexicanos mensuales.

