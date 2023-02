Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 1 de febrero

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 1 de febrero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Inicias febrero con mucha energía y suerte en lo que se que te dispongas a hacer Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, amor de una noche y un viaje inesperado está por aparecer toma tus precauciones para que no se cancele. Ya no te deprimas al ir a dormir, todo tiene un porque y una razón, aún no es tiempo de comprender eso solo dale tiempo al tiempo.

Es momento de aprovechar las oportunidades que se van a presentar en el mes de febrero sobre todo en cuestiones de trabajo y de cambios en cuestiones sentimentales.

Tu problema es esperar que la gente actúe o piense como tú, no te estreses y mejor aprende a ver que no todos han tenido las mismas oportunidades que tú.

¿Cómo le irá a Aries en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, te llega un dinero extra, pero no lo gastes en lo que ni ocupas. Posibilidades de iniciar relación o comenzará a sentirás necesidad de una persona, ten cuidado si esa persona no muestra el mismo interés por ti, podrías terminar enamorándote de la persona equivocada.

Vas a traer mucha suerte en juegos de azar que deberás de aprovechar mucho, puesto que podría llegar un dinero extra a tus bolsillos.

Infecciones en estos días o enfermedades respiratorias que podrían sacarte un susto. Semana regia de muchos cambios importantes para ti y los tuyos.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, momento en el cual debes de dar oportunidad a esa persona que ha estado luchando e insistiendo con seguir a tu lado. Se cancela salida de último momento y te invitarán a nuevo evento social.

Aprende a soltar y dejar ir que no te afecten las decisiones que toman otras personas, tienes todas las posibilidades de sobrevivir sin ellos así que deja de lamentarte y comenzó por atender tu vida.

Cuidado con gastos de último momento, pues podrías pasar necesidad a mediados del mes de febrero. Cambia tu estado de ánimo y sé más positivo la vida te va a llenar de sorpresas no solo en el área económica sino también en el amor.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, Deja que la vida te sorprenda y tú sorprende a quienes te rodean, es momento de cambiar todo eso que no te agrada de ti para ser una mejor persona y ser humano.

Una amistad tuya te contará un secreto que te dejará algo sorprendido o sorprendida, no temas a cambios en el área de los negocios o dineros, ya que dichos cambios te beneficiarán demasiado.

Empieza la calma en muchos aspectos de tu vida, tienes subidas y bajadas, pero sigues de pie, te has convertido en uno de los signos más fuertes y eso se debe a que has aprendido de cada una de tus caídas.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, recuerda que tienes el poder para lograr todo, pero siempre tu defecto es la flojera o la falta de tiempo, no permitas que eso te detenga en tus metas.

Cuidado con idealizar al ser amado porque podrías caer en un error bien grande al poner en un pedestal a quien sabes que no te suma ni aporta nada.

Eres de carácter muy fuerte, pero también sabes que cuando te enamoras pierdes la razón y llegas a perderlo todo. Febrero es un mes de cambios en el cual lo más importante deberá de ser tu autoestima.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, si tu relación con tu pareja ha pasado a convertirse en rutina, no pierdas más tu tiempo y ve por eso que te haga sentir vivo o viva, ya no dejes pasar los mejores años de tu vida.

Aprende a decir que no y a resolver primero tus problemas antes que los de los demás. Movimientos en los dineros se aproximan, podrías salir premiado en una rifa o llegarte un dinero que te debían.

Muchos días de reflexionar de darte cuenta de que no has logrado ni el 40 por ciento de tus sueños y eso te debilita o te pone de malas al punto de querer soltar todo

¿Cómo le irá a Virgo en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, amores del pasado retornan, pero no será nada significativo. No pierdas tu tiempo en cosas o situaciones que no te dejarán anda de provecho, mejor invierte en algo que te dé ganancias.

Ten cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes que no va a hacer nada por ti, te va a llegar una noticia bastante buena en el terreno de los dineros.

Días de hacer compras, pierdes dinero u objeto. Si quieres realizar un viaje todo se irá acomodando para que lo lleves a cabo, solo cuida la parte de los dineros para que no cometas equivocaciones.

¿Cómo le irá a Libra en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, ofrecimientos para triángulos amorosos, ni se te ocurra, no caigas en esas cuestiones que no lo necesitas, date a respetar y aprende a respetar.

Una situación o problema que te agobiaba se comenzara a resolver de la mejor manera. Amistad nueva surgirá en próxima fecha y viene por una red social, muchas probabilidades de encamarte con ella o de iniciar una relación, date el tiempo de conocer más a esa persona y estar seguro o segura de lo que quieres y deseas o podrías cometer equivocaciones.

No permitas que cambios de última hora en los dineros afecten tu bolsillo más de la cuenta.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, febrero es un buen mes para consolidar metas y sueños solo tienes que ponerte a trabajar en eso. Ten cuidado con tus gastos, podrías llenarte de deudas.

Esta semana será buena; sin embargo, estarás algo pensativo al darte cuenta de que la persona que te interesa no es como habías pensado. Date la oportunidad de conocer nuevas personas y no dependas solo de una, ya que podrías estar perdiendo el tiempo, lo que tenga que ser será y lo que no a la fregada, recuerda que solo llegaste y solo te irás.

Amor de una noche se aproxima y será con expareja o amistad, recuerda que tú eres muy de esas o esos.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, mucho cuidado con amores de una noche los cuales podrían dañarte más de lo que crees y te imaginas.

Un viaje se aproxima, una persona de tierras lejanas podría sentir mucha atracción por ti al punto de ir a buscarte y hasta ofrecerte un compromiso.

Viene un mes de cambios laborales, comenzarás a pensar en la idea de cambiar de casa o de vehículo. Nunca dudes de lo que puedes conseguir y que otro no lo haya logrado no significa que tú no vayas a poder.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, cierra ese ciclo con esa persona de tu pasado que no te ha dejado avanzar, aprende a decirle sí al presente y al futuro a arriesgarte en todo eso que no pudiste hacer.

Una compra importante estará en tu mente, solo toma las medidas adecuadas para no gastar dinero que no posees. Vienen días en esta semana en los cuales podrías sentirte triste o melancólico al recordar situaciones o eventos que ocurrieron en tu vida tiempo atrás.

Si tienes pareja podrías encontrar mentiras y podrías cansarte de eso, ten calma, toma aire y reflexiona, sabrás tomar la mejor decisión.

¿Cómo le irá a Acuario en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, el viaje de tus sueños pudiera llegar en el mes de febrero y cargado de personas muy queridas para ti.

Sueños premonitorios que te indican situaciones que están por suceder. Podrías estar en boca de muchas personas debido a un chisme que empezará a circular sobre ti.

Cuidado con cambios de última hora en los dineros, no gastes dinero que no tienes en cuestiones que no te van a dejar nada de provecho. En tu trabajo te sentirás muy bendecido; sin embargo, una mala cara de compañero o compañera podría dañarte tu día.

