Análisis y pronósticos de los partidos de la NFL: semana 14

La semana catorce inició el jueves por la noche con unos Steelers que no pudieron derrotar a los Patriots, quienes únicamente llevaban dos victorias esta temporada y que se encuentran sumergidos en una gran crisis, por lo que, por segundo año consecutivo, el equipo de Pittsburgh se encuentra muy cerca de no calificar a playoffs, ya que este resultado complica mucho sus aspiraciones.

Este domingo tendremos grandes encuentros con muchas implicaciones en las aspiraciones de cada equipo, por lo que a continuación, les tenemos nuestro análisis de los partidos más atractivos de este fin de semana.

Sigue leyendo:

Jugadores al alza y a la baja: semana 14

¿Cambios drásticos en el futbol?

Tampa Bay Buccaneers vs Atlanta Falcons

Estos dos equipos se disputarán la supremacía de la División Sur de la Conferencia Nacional, aunque ambos viven momentos muy distintos, ya que los Buccaneers tienen una racha de dos derrotas consecutivas, mientras que los Falcons viven su mejor momento, ya que llegan a este encuentro con dos victorias consecutivas.

La última vez que se vieron las caras fue en la semana siete, en donde el equipo de los Falcons se llevó la victoria a casa con un apretado marcador de 16-13, por lo que esta semana Baker Mayfield y compañía tendrán que hacer un mejor trabajo si quieren tener su revancha.

En dicha ocasión, el corredor Rachaad White de los Buccaneers solamente logró correr para 32 yardas, por lo cual será crucial que para este partido su equipo establezca el juego terrestre desde un comienzo, el cual ha venido funcionando muy bien las últimas dos semanas, en las que White ha promediado más de 90 yardas por encuentro.

Para este encuentro los Falcons contarán con su corredor novato Bijan Robinson, quien prácticamente no tuvo actividad la primera ocasión en la que se midieron con Tampa Bay, ya que se encontraba enfermo. Desde la semana diez Robinson ha sido el motor del ataque del equipo de Atlanta, ya que desde la semana ocho su Quarterback Desmond Ridder no ha sido capaz de lanzar para más de 200 yardas en ningún partido.

Pronóstico resultado: Tampa Bay Buccaneers 23-20 Atlanta Falcons

- Los Angeles Rams vs Baltimore Ravens

Los Rams hilan tres victorias consecutivas, pero en esta ocasión se medirán a uno de los equipos de la liga que hacen pesar más su localía, sobre todo en esta época del año, ya que los Ravens saben sacarle provecho al gélido clima de su estadio, el cual es de los pocos de la NFL que aún no se encuentran techados.

Matthew Stafford tiene un gran arsenal de armas a su disposición, mismo que no dudará en usar, ya que como semana a semana hemos podido observar, el receptor Puka Nacua y el corredor Kyren Williams han sido todo un espectáculo a la ofensiva, sin embargo, necesitarán que todo el equipo tenga un juego perfecto esta semana para poder doblegar a la defensiva de Baltimore, la cual solamente promedia 15 puntos recibidos por partido, situándola como la mejor de la NFL en ese rubro.

Los Ravens además de la ventaja de jugar frente a su público, llegan a este encuentro descansados, ya que la semana pasada no tuvieron actividad, por lo que Lamar Jackson, junto con el resto del equipo, tuvieron suficiente tiempo para prepararse para este partido.

Pronóstico resultado: Los Angeles Rams 17-24 Baltimore Ravens

Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers

El equipo de San Francisco se ha vuelto el rival a vencer no solo de la Conferencia Nacional sino de toda la NFL, gracias a la soberbia actuación que tuvieron la semana pasada en contra del equipo de Philadelphia, a quienes, a partir del segundo cuarto del encuentro, les pasaron por encima.

Al los Seahawks les llega en muy mal momento este encuentro, ya que han sufrido tres descalabros en semanas consecutivas, siendo uno de ellos ante este mismo equipo de los 49ers, el cual no tendrá piedad esta semana, ya que existe una rivalidad muy fuerte entre estos dos equipos, los cuales pertenecen a la misma División.

En caso de que San Francisco gane y los Packers y/o los Vikings pierdan sus partidos, el equipo de la Bahía amarraría su clasificación a playoffs, aunque para el equipo comandado por Brock Purdy lo que realmente les importa es clasificar como primer lugar de la Conferencia Nacional, para así poder amarrar todos los playoffs en su casa. Los Niners son ampliamente favoritos para quedarse con la victoria, y los dirigidos por Pete Carroll se encuentran conscientes de ello, por lo que buscarán hacer la hombrada y no ser un peldaño más para ellos en su camino a la cima.

Pronóstico resultado: Seattle Seahawks 20–34 San Francisco 49ers

Jacksonville Jaguars vs Cleveland Browns

Esta ha sido una semana muy complicada para los Jaguars, y es que el lunes por la noche no solamente perdieron su encuentro en contra de los Bengals, sino que también perdieron a su receptor estrella Christian Kirk, quien se perderá lo que resta de la temporada regular.

Trevor Lawrence tampoco pudo acabar el partido, ya que sufrió un esguince en el tobillo, pero al parecer esto no le impediría que se pierda el encuentro de este fin de semana, ya que Lawrence ha estado entrenando en estos días, aunque con ciertas limitaciones, así que su participación para este partido se decidirá un par de horas antes de que inicie el mismo.

C.J Beathard no lo hizo nada mal en sustitución de él, sin embargo, sería un golpe muy duro para la ofensiva de los Jaguars el no poder contar con su capitán, sobre todo porque la defensiva de los Browns es la que menos yardas totales ha permitido en toda la temporada. Mientras tanto, Joe Flacco no se vio nada mal la semana pasada, a pesar de haber perdido a Amari Cooper, quien es su mejor receptor, y para este partido buscará explotar los huecos que deje la defensiva de los Jaguars, misma que permitió casi 500 yardas la semana pasada.

Pronóstico resultado: Jacksonville Jaguars 16-20 Cleveland Browns

Buffalo Bills vs Kansas City Chiefs

Este partido es de vida o muerte para los Bills, quienes se encuentran en segundo lugar de su División y buscan colarse como uno de los equipos comodines a los playoffs, sin embargo, han perdido cuatro de los últimos seis partidos que han disputado esta temporada, y esta semana se medirán al actual campeón de la NFL, por lo que nos espera un gran encuentro entre Josh Allen y Patrick Mahomes, quienes son dos de los mejores mariscales de campo de la actualidad.

Sorprendentemente, el punto más fuerte del equipo de Kansas City esta temporada ha sido su defensiva, la cual viene promediando 17 puntos permitidos por encuentro, a diferencia de su ofensiva, la cual ha tenido muchos problemas para anotar puntos, sobre todo en las segundas mitades de los encuentros, que es cuando Mahomes no ha podido encontrar a sus receptores, quienes siguen jugando muy por debajo del nivel que se espera de ellos.

Josh Allen, no ha podido terminar de pulir sus actuaciones esta temporada, ya que ha sido interceptado en ocho juegos consecutivos, siendo ésta la racha más larga en su carrera. Los Bills llegan con una ligera ventaja gracias a que acaban de tener su semana de descanso, por lo que llegarán con las piernas frescas a este encuentro.

Pronóstico resultado: Buffalo Bills 27-24 Kansas City Chiefs

Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys

El domingo por la noche seremos testigos de uno de los duelos más atractivos de las últimas semanas, donde se enfrentarán estos rivales que no se quieren nada, y los cuales pelearán por la cima de la División Este de la Conferencia Nacional, de la cual ambos son amos y señores.

El equipo de Philadelphia llega a este encuentro con el orgullo herido, después de haber sido vapuleados en su casa la semana anterior, pero tendrán que darle la vuelta a la hoja de inmediato, ya que los Cowboys solamente se encuentran a un juego de distancia de ellos.

Cuando se enfrentaron en la semana nueve, la defensiva de Philly no fue capaz de detener a Dak Prescott, quien terminó con tres pases de anotación y más de 370 yardas, sin embargo, ni siquiera así no pudieron llevarse la victoria a casa. Los Cowboys llevan catorce victorias consecutivas jugando como locales, y durante las últimas tres semanas su corredor Tony Pollard ha anotado en cada uno de los encuentros, por lo que buscarán que en esta ocasión nuevamente sea un factor dentro del ataque del equipo, sobre todo en los minutos finales del partido, ya que no deben permitirle a su rival que les arrebate el triunfo nuevamente.

La semana pasada el ataque terrestre de Philadelphia fue inexistente, ya que solamente lograron terminar con 46 yardas por esa vía, por lo que tendrán que buscar la manera de balancear su ofensiva, para que así Jalen Hurts no tenga que cargar con todo el peso nuevamente.

Pronóstico resultado: Philadelphia Eagles 27-31 Dallas Cowboys

¿Ustedes a quién le van? Escríbanos y compártanos sus pronósticos, y díganos quiénes

ganarán esta semana.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff