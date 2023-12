Mi valedor: La asociación civil que apoya a personas en situación de calle

En este artículo se busca concientizar acerca de la pobreza que se vive en México, a su vez, dar dar a conocer un proyecto que, al ser consciente de esta realidad, quiso hacer algo al respecto de una forma creativa, en el que se dignifique a la personas y sea un factor de cambio positivo en la sociedad.

Al pasear por las calles de México en nuestra cotidianidad ¿Cuántas veces al día vemos a personas que se encuentran en situación de calle? A pesar de que no hay un cálculo exacto de cuántas personas viven actualmente en calles, según un estudio que realizó el INEGI en 2022 se estima que hay casi 5 mil 700 personas en todo el país. Y cerca de 56.1 millones de mexicanos viven en un estado de pobreza extrema.

“Mi valedor” es un emprendimiento social que comenzó originalmente en Inglaterra hace aproximadamente 30 años. Se trata de una red internacional de periódicos callejeros que actualmente tiene presencia en 35 países y 114 ciudades con la finalidad de crear un periódico o una revista para que personas en situación vulnerable puedan generar un ingreso adicional.

La fundadora, María Portillo, vio que era una forma de auto empleo y reinserción para los homeless de Inglaterra, además de ser una forma de dignificar a la persona; y a pesar de no tener los medios ni condiciones para hacerlo, se aventuró a lanzar este proyecto en México. Creada por 6 mujeres, jóvenes estudiantes de diseño, fotografía y cine, que a pesar de no haber finalizado su carrera, en marzo de 2015 lograron la impresión de la primera edición de la revista.

Una asociación civil que ayuda a la reinserción

Foto: Mi Valedor

México no sólo se enfrenta con un problema de pobreza extrema sino que se enfrenta con una sociedad indiferente. Las personas de la calle sufren discriminación de muchos tipos por el simple hecho de ser indigentes. Todas las personas sin hogar tienen una historia de fondo que los orilló a vivir en las calle: la violencia, una decepción amorosa o una adicción de la que no pudieron salir. Hay diversas situaciones por las cuales de una u otra forma, las personas terminan en ese panorama desolador aunque la realidad es que nadie quiere estar en las calles.

Sin duda, el ver toda esta situación desfavorable desde una óptica más cercana nos puede sensibilizar e impulsar a hacer algo. Por una parte el ya ser conscientes y no permanecer indiferentes ante esta realidad ya es un gran paso, pero, sin embargo, ¿Qué hacer ante esta situación de desigualdad y pobreza extrema en la que se encuentra nuestro país? Es una realidad que la geopolítica se sale por completo del alcance de nuestras manos. Pero podemos esforzarnos por embellecer nuestro entorno y tratar de que cada acción que hagamos y cada palabra que digamos embone a la paz de nuestro entorno, de nuestra sociedad, de nuestro México y mirar de una forma compasiva a todo aquel que se encuentre en esta situación porque, en la mayoría de las veces, no es su decisión, si no es la consecuencia de un sistema desigual.

Por medio de periódicos se busca generar ingresos

Foto: Mi valedor

Y de igual forma ser plenamente conscientes de que tenemos un compromiso, o más bien, la responsabilidad de devolver a la sociedad y nuestra gente todo aquello que se nos fue dado y siempre agradecer que estamos en situación de ayudar y no recibir ayuda y a la medida de nuestras posibilidades. Ayudar a las personas que nos encontremos, apoyar a instituciones como mi valedor y recordar que cada persona que vemos en la calle es un ser humano



Por: Lourdes Echeveste Quesada, Licenciatura en Comunicación, Universidad Panamericana