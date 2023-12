Los mejores amantes: Los signos zodiacales que tendrán un día lleno de amor, según Nana Calistar

Llegan a ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 7 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos de la astrología.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Se acercan los días en que deberás hacer gastos, ahorra por el momento

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, el universo te envía un viento fresco de energía, de buena suerte que deberás de aprovechar al máximo, vete al casino o aunque sea juega a la lotería que eso te va a dejar algunas ganancias, tú números de suerte son el 12, 23 y el 45.

Este mes, prepárate para desatar tu fuego interior y lanzarte a nuevas aventuras amorosas, si estás saliendo con alguien, ya que comenzarás nuevo romance. Cupido tiene puestos los ojos en ti, así que no temas mostrar tu valentía.

Deja que tu corazón siga el ritmo de tu coraje y sé el arquitecto de tu propio romance apasionado. Debes cuidar mucho lo que se dice de ti, si bien no podrás parar la ola de chismes, si podrás no dar opinión que no te piden ni contar tus secretos más íntimos a personas que no son de total confianza.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, la alineación cósmica destaca tu necesidad de construir bases sólidas en el amor, así que no andes de "cusca" haciéndole de chivos los tamales a tu pareja en caso de tener.

Aprovecha la paciencia que te caracteriza y cultiva relaciones duraderas como un buen vino, debes enfocarte en una relación duradera y estable. No tengas miedo de mostrar tu lado romántico; la conexión emocional profunda es tu especialidad.

Planearás viaje con amistades y es posible que conozcas a una persona con la que has estado hablando por redes sociales desde hace algún tiempo.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, tu ingenio brillante se vuelve tu arma secreta en el juego del amor y deberás aprovechar para conquistar a esa persona que te moja el asunto.

La chispa de la curiosidad enciende tu corazón, así que abre tus alas sociales y deja que la mariposa de la pasión revolotee, pero cuidado con la promiscuidad que puede terminar en un embarazo no deseado.

La conexión mental se vuelve crucial, así que busca a alguien que despierte tu intelecto y haga bailar tus pensamientos, busca una persona inteligente, no una burra como tú. Cuídate de gastritis y colitis, amistad te necesitará más que nunca.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, la conexión emocional es tu superpoder, así que deja que tus sentimientos fluyan como las suaves olas del océano y céntrate en esas personas que te hagan sentir especial y no en quien te causa dolores de cabeza.

Enfócate en construir un refugio romántico, donde el cariño y la seguridad se entrelacen como hilos mágicos, pero también no descuides tu amor propio, que sin él sabes que no eres nada ni nadie.

Atrévete a ser vulnerable y deja que tu intuición guíe tus pasos amorosos para que no la sigas regando como en tu pasado, que te enamorabas de pura "fichita".

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, deja que tu luz interior brille con fuerza y atraiga a aquellos que admiren tu esplendor, pero debes tener cuidado en no meterte en relaciones prohibidas.

No temas ser el líder en la pista de baile del romance; tu corazón merece un aplauso de pie, ya que ha sufrido mucho en el pasado y ya merece ser feliz.

Mantén la llama de la pasión ardiendo y muestra tu generosidad amorosa, así que si tienes pareja dale vuelo a la hilacha y disfrútalo. Descubrirás un sinfín de mentiras de cierta persona, las decepciones se harán presentes.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, presta atención a los detalles, pero también permítete disfrutar del romance sin excesiva planificación, así que si se te atraviesa un "motelazo" dale con todo.

Deja que la magia del momento fluya y siente cómo la conexión emocional se vuelve más profunda con tu pareja en caso de tener. No andes de infiel porque te van a cachar en la movida, buen feo.

En días próximos tendrás noticias de una persona la cual tienes rato de no ver, ponte las pilas en quien llega a tu vida, no viene personas de fiar y podrías cometer grandes errores sin darte cuenta.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, tu gracia y encanto son tus mayores aliados, así que aprovéchalos para conquistar al ser amado.

Busca armonía en tus relaciones, pero no tengas miedo de expresar tus propios deseos y necesidades, si tu pareja se enoja es muy su problema, así que no te estreses.

Planes de un viaje en el cual el placer será el motivo principal. En los negocios muchas mejoras y la posibilidad de una buena venta.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, la temporada es propicia para renovar y transformar relaciones existentes o comenzar nuevas con una energía renovada.

Si esa relación en la que estás te causa problema o conflicto ya no sigas ahí perdiendo el tiempo. Si tienes pareja busca manera de fortalecer la relación y llevar la fiesta en paz, si ya de plano no te llena o todo son disgusto cierra ese ciclo y date la oportunidad de salir y conocer nuevas personas.

Hay cambios en el universo que te beneficiarán mucho, pero a la vez andarás en un tono muy intenso, pues tus deseos sexuales estarán muy despiertos.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, hay amistades que andan de chismosas viendo tu vida opinando y pasando chismes, si no les pones un alto, te van a ocasionar serios problemas.

Hay cambios perros que debes atender, ya que podrías convertirte en una persona orgullosa y manipuladora, la cual dañaría a personas importantes para ti.

Es posible que una amistad ande muy pegada a ti y esto lo hace debido a que quiere obtener cierta información de ti, no sueltes nada, porque podrías estar cometiendo grandes errores que te meterán en problemas.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, déjate ya de tonterías, tienes todo para ser feliz, pero te atontas mucho y al final no logras consolidar nada.

Eres una persona muy fuerte, con mucho carácter que sabe salir de pie solo, el problema es que sueles cometer los mismos errores muchas veces. Se viene una separación o divorcio dentro de la familia, vas a andar algo cansado o cansada, con cierta pesadez y mucho sueño, cuídate de brujería por parte de vecinos o vecinas.

Deja de esperar a quien ya no va a regresar y de andar pidiendo y suplicando amor a quien ni te pela y solo te busca para obtener algo de ti. Cuida mucho tu estado de ánimo, ya que podrías caer en depresiones sin motivo alguno.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, días de cambios en los cuales debes confiar más en ti, quererte, amarte y darte cuenta de que no necesitas de mucho para ser feliz. Cuidado con lo que comes, ya que vienen dolores en estómago e infecciones.

Deja de vivir deprimido o deprimida, cambia la actitud en tu trabajo, no te flageles ni te sigas culpando de errores que no son tuyos, suelta lo que te hace daño.

Una amistad te buscará por problema sentimental. No temas más a cambios y date la oportunidad de aceptar críticas y consejos de seres queridos, ya que solo así podrás obtener mejores resultados en todo lo que hagas en tu vida.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, es momento de comenzar a creer más en ti, de darte cuenta de que las personas van y vienen a tu vida y que solo llegan a darte una lección y con la misma se retiran.

Vienen momentos en los cuales podrías comenzar a planear un cambio de casa o cambio de ciudad, aprovecha lo que venga que todo cambio te va a traer algo nuevo a tu vida.

Vienen oportunidades de trabajo y de ir a una fiesta en próximas fechas, disfruta y échale todas las ganas a lo que hagas, recuerda que es mejor arrepentirse que darse el gusto.