Jugadores al alza y a la baja: semana 14

Esta semana es la última de la temporada regular dentro del Fantasy Football, por lo cual no podemos guardarnos nada en nuestras bancas, ya que debemos de conseguir la victoria a como de lugar, así que debemos de seleccionar cuidadosamente a los jugadores que utilizaremos para lograr asegurar un boleto en los playoffs para nuestros equipos virtuales.

La semana trece fue brutal en cuanto a lesiones se refiere, ya que jugadores como Trevor Lawrence, Christian Kirk, Derek Carr, Kenny Pickett, Derrick Henry, entre otros tantos, no pudieron terminar los partidos con sus respectivos equipos y muchos de ellos se encuentran ya descartados para jugar esta semana, dificultándonos aún más la tarea de poder armar un equipo competitivo. Como no tenemos tiempo para lamentarnos, les tenemos a los jugadores al alza y a la baja para esta semana.

AL ALZA

Justin Jefferson (WR) Minnesota Vikings

La temporada pasada Justin Jefferson terminó con más de 1,800 yardas y 8 anotaciones, consagrándose como el mejor receptor de la NFL. Este año se convirtió, junto con Christian McCaffrey, la opción más popular dentro del Fantasy Football con la primera selección global del Draft.

Sin embargo, después de un inicio espectacular, sufrió una lesión en la jornada cinco, la cual lo ha mantenido fuera de las canchas, pero esto cambiará a partir de esta semana, ya que por fin se encuentra recuperado, por lo que hará todo lo posible para ayudar a su equipo a conseguir un boleto a los playoffs, cosa que no se ve nada sencilla, ya que su Quarterback será Josh Dobbs, quien tuvo una terrible actuación durante el último partido de los Vikings, el cual perdieron gracias a los cuatro pases que le fueron interceptados por la defensiva de Chicago.

Jefferson es un talento generacional, quien elevará drásticamente el nivel de la ofensiva de su equipo.

Jake Browning (QB) Cincinnati Bengals

Por primera ocasión en su carrera, Browning ganó un partido jugando como titular, con lo que metió de lleno a los Bengals en la pelea por un lugar en los playoffs, lo cual tiene muy motivado a todos los jugadores, ya que buscarán seguir trascendiendo.

Los números de Browning la semana pasada fueron realmente espectaculares, ya que logró completar 32 de los 37 pases que lanzó, terminando el encuentro con más de 300 yardas y un pase de anotación con Ja´Marr Chase, quien es su mejor receptor.

Browning mostró un muy buen entendimiento con su cuerpo de receptores, y supo mover bien a la ofensiva ante una férrea defensiva de Jacksonville, por lo que esta semana se espera que pueda tener un rendimiento similar en contra de la defensiva de los Colts, la cual ha permitido un promedio de 24 puntos en sus últimos dos encuentros.

Elijah Moore (WR) Cleveland Browns

Sorprendentemente la llegada de Joe Flacco le cayó como anillo al dedo a la ofensiva de los Browns, la cual, desde la lesión de Deshaun Watson, ha contado con algunos mariscales de campo que han pasado con más pena que gloria.

Elijah Moore supo aprovechar sus oportunidades la semana pasada, en la cual fue buscado por Flacco en doce ocasiones. Este fin de semana se medirá a la defensiva de Jacksonville, y se espera que nuevamente juegue un rol importante a la ofensiva, ya que Amari Cooper, quien es el receptor número uno del equipo, se encuentra en protocolo de conmoción, y se ve complicado que logre ser dado de alta a tiempo para este partido, por lo que Moore nuevamente tendrá la oportunidad de mostrar su talento.

James Conner (RB) Arizona Cardinals

En la semana trece James Conner tuvo su mejor partido en lo que va de la temporada, curiosamente fue en contra de los Steelers, equipo con el que comenzó su carrera en la NFL. Conner terminó con más de 100 yardas y dos anotaciones, pero sobre todo su entrenador le confió las llaves del ataque del equipo, ya que tuvo 25 acarreos, la cual es la mayor cantidad que ha tenido este año.

La ofensiva de los Cardinals se ha visto revitalizada desde la semana diez, que fue aquella en la que Kyler Murray regresó a ser el Quarterback titular del equipo, lo cual ha beneficiado mucho a todos los jugadores ofensivos del equipo, principalmente a su cuerpo de receptores y a Conner, quien ha visto más carriles por donde correr, debido a que las defensivas conocen la capacidad de Murray de ir profundo con sus pases.

Esta semana a los Cardinals les toca descansar, pero durante los playoffs del fantasy football, este corredor puede llegar a ser una pieza importante para nuestros equipos.

Parker Washington (WR) Jacksonville Jaguars

El lunes por la noche la ofensiva de los Jaguars recibió un doble impacto, ya que dos de sus mejores jugadores salieron lesionados, Trevor Lawrence y Christian Kirk, llevándose la peor parte el receptor Kirk, quien será operado en estos días, por lo que se perderá varias semanas e incluso podría ser que no regrese ya esta temporada.

Kirk ha sido el hombre de confianza para Lawrence, y con quien normalmente acude para poder mover las cadenas, por lo que ahora con su ausencia, decidieron echar mano de Parker Washington, receptor novato que seleccionaron en la sexta ronda del Draft de este año. Parker W. no había tenido oportunidad de mostrarse, ya que sufrió una lesión en su debut en la semana cuatro, pero ahora será el encargado de cubrir el hueco que dejó en la ofensiva Kirk.

Este joven receptor tiene mucho potencial, lo cual demostró durante el juego pasado, en el cual fue buscado en seis ocasiones, logrando atrapar todos los pases dirigidos a él, por lo que terminó el encuentro con 61 yardas, dejando una muy buena impresión en sus entrenadores y aficionados.

Trevor Lawrence es duda para el partido de esta semana, ya que tiene un esguince en el tobillo, y en el caso de que no pueda jugar, será C.J. Beathard el mariscal de campo encargado de la ofensiva del equipo. Calvin Ridley será la primera opción en el juego aéreo del equipo, pero Parker es un jugador a seguir lo que resta del año.

Ezekiel Elliot (RB) New England Patriots

Después de haber sido todo un símbolo de la ofensiva de los Cowboys, esta temporada llegó a los Patriots buscando demostrar que aún le quedaba algo de gas, sin embargo, todo el equipo de New England ha tenido una temporada muy complicada, en la cual las cosas no les han salido como esperaban, ya que únicamente han podido ganar en dos ocasiones, sin embargo, Elliot no lo ha hecho nada mal jugando como complemento de Rhamondre Stevenson, quien estará fuera algunas semanas, por lo cual Zeke tendrá la oportunidad de cargar con todo el peso del ataque terrestre de su equipo de aquí en adelante.

En la jornada trece tuvo su mejor actuación de la temporada, terminando con casi 100 yardas, y de aquí hasta que termine la temporada, se espera que los Patriots lo utilicen como su caballito de batalla, ya que el ataque aéreo del equipo ha sido un desastre este año.

A LA BAJA

Breece Hall (RB) New York Jets

Breece Hall es un corredor muy talentoso, pero lamentablemente, esta temporada se ha visto afectado por el bajo rendimiento de toda su ofensiva, la cual no ha podido encontrar a un mariscal de campo que pueda suplir de manera eficiente a Aaron Rodgers, quien se lesionó desde la primera semana.

Desde la semana ocho, Hall solamente ha sido capaz de superar las 30 yardas por tierra en una sola ocasión, pero a su favor ha tenido que él es una amenaza dual, ya que es excelente recibiendo pases también. La línea ofensiva de los Jets ha sido atroz esta temporada, ya que semana a semana han dejado pasar libremente a los linieros defensivos de los equipos contrarios, viéndose Hall rodeado por los jugadores contrarios en todo momento.

Para el partido de esta semana su equipo nuevamente tiene una encrucijada para la posición de Quarterback, ya que acaban de correr a Tim Boyle, quien fue el titular en los últimos dos encuentros, por lo que todo parece indicar que Zach Wilson, quien solamente tiene seis pases de anotación esta temporada, volverá a llevar las riendas del ataque del equipo.

D´Onta Foreman (RB) y Khalil Herbert (RB) Chicago Bears

Antes de iniciar esta temporada, el favorito para llevarse la mayoría de los acarreos era el corredor de segundo año Khalil Herbert, quien el año pasado tuvo poco más de 700 yardas y se vio bastante bien con la ofensiva del equipo, sin embargo, para esta temporada, le trajeron un poco de competencia, y entre la baja de juego de todo el equipo y las lesiones que ha tenido, poco a poco ha ido perdiendo la titularidad.

Primero fue el veterano Foreman quien suplió a Herbert mientras se recuperaba de una lesión, pero ahora que todos los corredores del equipo se encuentran sanos, los entrenadores y directivos de los Osos quieren darle la oportunidad a Roschon Johnson, corredor que fue seleccionado en la cuarta ronda del Draft de este año, de demostrar lo que puede aportarle al ataque de su equipo, el cual muy probablemente el próximo año se encuentre estrenando nuevo entrenador y Quarterback, ya que Justin Fields ha tenido muchos altibajos en su joven carrera.

El equipo de Chicago ya no tiene nada que perder, pues prácticamente se han evaporado sus posibilidades de calificar a playoffs, así que lo que resta de la temporada, echarán mano de sus jugadores más jóvenes, a fin de poder evaluarlos y determinar si continuarán o no con el equipo.

Jahan Dotson (WR) y Logan Thomas (TE) Washington Commanders

El receptor Jahan Dotson, quien fue la primera selección de los Commanders durante el Draft del año pasado, tuvo un muy buen inicio en su carrera, ya que se convirtió en toda una amenaza a la ofensiva, sobre todo en zona roja, en la cual terminó con siete recepciones de anotación, a pesar de solamente haber jugado en doce encuentros.

Este año se esperaba que sus números fueran aún mejores y se consolidara como el mejor receptor del equipo, lo cual no ha pasado, ya que el equipo de los Commanders, a pesar de contar con un Quarterback que le encanta lanzar y arriesgar el balón, Dotson no ha podido pesar en la ofensiva del equipo este año.

Únicamente lleva cuatro anotaciones, y las últimas tres semanas promedia 30 yardas por partido. Esta semana los Commanders tienen descanso, sin embargo, es poco probable que Dotson sea un factor decisivo en los juegos de playoffs del fantasy football, por lo cual, es preferible mantenerlo en la banca o de plano cortarlo por si necesitan espacio para agregar otro jugador a sus equipos. Lo mismo podemos aplicar con su compañero de equipo, el veterano ala cerrada Logan Thomas, quien solamente ha anotado en tres ocasiones y cada vez ha visto cómo ha ido disminuyendo su participación dentro de la ofensiva del equipo.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff