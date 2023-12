Inventario personal 2023

En estas últimas semanas te invito a que hagamos un ejercicio de reflexión interior, para empezar limpios y claros el nuevo año en las diversas áreas como: salud física, emocional, mental, espiritual, relaciones, trabajo, carrera, familia, social y de comunidad.

Antes que nada, revisemos cuáles fueron nuestras metas del año pasado. ¿Cuáles cumplimos? ¿Cuáles no cumplimos? Y por qué. Cuáles de ellas no te dieron mayor satisfacción y por qué. Es importante reflexionar y reevaluarte. Toma un cuaderno, enuméralas y escríbelo sin juicio, sólo hazlo.

Una vez hecho esto establece lo más claro y específico posible los retos que tienes para este año. Las metas que quisieras alcanzar en las diferentes áreas de tu vida. También escribe cuales son tus áreas de oportunidad, aquellas que, aunque van bien podrían mejorar, y escribe alternativas.

Reflexiona sobre tus valores y prioridades. Antes de establecer metas, es importante tener claro que es lo más importante para ti. Y que es lo que te apasiona y realmente deseas lograr.

Muy importante: ¡sin acción no sucede NADA! Al lado de cada meta escribe mínimo una acción que podrías hacer para que alcances tu meta.

Somos lo que hacemos todos los días. Esos son los hábitos que tenemos. Tomar un inventario de los hábitos que tuvimos en este año es muy importante, así como reevaluarlos y replantearlos. Cuales hábitos quiero seguir teniendo porque me funcionan, cuáles hábitos ya no quiero seguir teniendo. ¿Qué hábitos me gustaría incorporar a mi estilo de vida? Otra vez: se claro y específico. También es importante saber que la gente con la que nos rodeamos es importante. ¿Quién te acompaña el alma? ¿Quién es apoyo moral? ¿Apoyo en el trabajo? ¿Con quién hago buen equipo? ¿Con quién puedo sumar para alcanzar metas de trabajo?

Preguntas importantes para responder: ¿Qué cree este año? ¿Qué fue lo que más me llenó? ¿Quién me acompañó? ¿Quién es mi tribu? ¿Qué me drenó? ¿Qué me hizo sentir mal?

Y ahora viene lo bueno: Cuál es tu misión y visión para tu vida para este 2024. Esto te da rumbo y dirección y hará que todo lo que hagas vaya en la misma dirección.

Cerrar bien el año implica reflexionar sobre los logros, aprender de las experiencias y establecer metas para el futuro. Esto ayuda a crear un mapa para llevar a cabo tu mejor vida en este nuevo año en todos los aspectos, de una forma puntual y ordenada. Tomando cartas en el asunto y no dejándolo al destino. Tú eres tú destino. Tus acciones y pensamientos determinan tu vida. También reflexionar sobre el año que pasó, recordar las experiencias que viviste y establecer metas realistas y significativas para el futuro.

En varios artículos te menciono la importancia de conocerte a ti mismo. Todas estas preguntas que te pido te hagas y respondas logran llevarte a un mejor entendimiento de quién eres.

Para cerrar bien el año y empezar bien el siguiente necesitas tener compromiso, disciplina y flexibilidad.

Ahora bien, todos tenemos algún tipo de enojo, disgusto o rencor acumulado. Lo ideal es comenzar el año con una mentalidad positiva y abierta por lo que perdonar a aquellos que te han lastimado, aunque no se hayan disculpado, es importante, así como ser más empáticos, aceptar nuestras emociones y cultivar la gratitud. Pero si ves que no estás pudiendo con esto, busca ayuda ya sea profesional o de amigos y familiares. Hablar sobre tus sentimientos y recibir orientación es beneficioso y liberador.

Espero que esta pequeña guía te ayude a terminar bien este 2023 y recibir 2024 con el pie derecho.

POR BRENDA JAET

MAAZ