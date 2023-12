Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 6 de diciembre

Llegan a ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 6 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Se acercan los días en que deberás hacer gastos, ahorra por el momento

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, aléjate de personas que fuman y si tú lo haces deja de hacerlo, hay problemas serios en los pulmones y gripas muy fuertes en las próximas fechas.

Embarazo de una amiga cercana a ti, te enteras de la desaparición de una persona, deja de pensar tanto a la hora de dormir, solo te deprimes y te mermas la existencia, ni te justifiques por tus actos y aprende a enfrentarlos,

Ten mucho cuidado con amores del pasado que siempre retornan, pero nomás no se quedan. Te enteras de la terminación de una relación de una amistad cercana.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, te darás cuenta por fin si lo que sientes es solo atracción y ganas de sexo o realmente lo que es amor y cariño. No exijas lo que no eres capaz de dar y aprende a dar sin recibir nada a cambio.

Preocúpate por tú vidas que se la está llevando, por andar tu ocupado u ocupada en la vida de los y las demás personas, no participes en chismes que no son de tu incumbencia, si no quieres meterte en problemas y hasta ganarte una buena mentada.

Te manejas en sentimientos encontrados, aprende a dejar ir a quien ya no quiere estar contigo, manda bien lejos a esas personas y preocúpate por las personas que te andan buscando o siempre están para ti.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, todo lo sentimental que te traía bien preocupado se comenzara a resolver muy bien más que nada, deja de flojear y ponte las pilas para que saques tus pendientes,

Es semana de limpieza, arregla tu casa y en especial tu cuarto, necesitas hacer limpieza para sacar toda la energía negativa que tienes dentro y colocar un poco de incienso y límpiate con una vela blanca para que mejore tu situación en el amor, dinero y salud, no te compliques la vida haciendo casos a personas chismosas que lo único que buscan es mermarte la vida.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, aprende a recordar los bellos momentos y lo que te hizo daño, mándalo bien lejos para que no se vuelvan a repetir.

Deja de vivir en las nubes, pon los pies en la tierra y enfrenta tu realidad, esas será la única manera en que veas por fin la felicidad llegar, quita de tu vida personas tontas que solo te buscan cuando necesitan de tu ayuda y acércate a quienes requieren tu atención y siempre están ahí para ti.

No seas tan ofrecido u ofrecida en la red social, se te da mucho eso de hablarle bonito a medio mundo y después ya te anda cuando no te bajan de una cualquier.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, podrías encontrarte dinero que creías perdido o te llegará de alguna manera.

Si tienes pareja, no la descuides y échale ganas a la relación, en la caricia necesitan ser más aplicado, hay qué innovar y hacer cosas diferentes antes que se les acabe lo poco que queda de amor y pasión.

Has andado bien sentimental, no hay motivo para estar triste, así que déjate de tonterías que eso que te importaba deja de ser importante, andas hasta el tronco de deudas y no sabes ya ni para donde correr, ponte de acuerdo con tus deudores y paga lo que debes.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, no confíen en personas que no les dan buena espina, son bien persuasivos ustedes y sabrán elegir con quién gente lidiar.

Viene una semana de conocer nuevas personas que serán parte importante en tu vida, pero eso si mantén tus antenas bien levantadas para darte cuenta quién te conviene y quién solo te busca por interés.

Tienes una amistad abandonada y te va a bufar en estos días, no gastes tu tiempo en quienes no te valoran y aprende a querer y estar para los tuyos, bájale de grasa a los tacos y aliméntate bien para evitar subidas de peso.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, en la cuestión de los amores vienen cambios muy importantes, pero no te adelantes a los hechos, solo llévate las cosas tranquilas.

Hay movimientos en la cuestión de los dineros que te van a beneficiar mucho, solo date la oportunidad de ahorrar para unos gastos importantes que se aproximan ahora en navidad.

Es momento que cambies tu modo de ver y enfrentar la vida, has caído en muchos errores y te ha costado entender cada golpe.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, semana en que despotricarás en contra de todas esas personas que se han metido en tu vida o te han hecho algún daño, andarás bien afilado y no te importará en lo más mínimo el daño que puedas causar, ya que como enemigo esperas el momento indicado para soltar el golpe.

Si quieres dejar atrás las depresiones y sentirte mucho mejor, comienza por liberarte de todas esas personas que te causan conflicto o problemas, no permitas que nadie altere tu paz y trabaja en mejorar en cualquier aspecto negativo.

Visitas inesperadas y una gran compra se aproxima, pero deberás cuidar tus ahorros. No te confundas en tus sentimientos, porque una persona podría sacarte de tu zona de confort.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, es momento de pensar en un negocio o buscar maneras de mejorar tus ingresos en toda la extensión de la palabra, recuerda que eres un signo que siempre buscará ir por más, así que no te atontes y ve por eso.

Trata de descansar más, ya que podría haber dolores de cabeza. Viene mucho trabajo y mortificaciones, estrés y responsabilidades tanto laborales como en lo que se refiere al ámbito familiar, vete preparando en el área económica porque se avecinan algunos gastos. Hoy es el día de iniciar de cero en todos los aspectos, empieza de nuevo y manda todo eso que te preocupa a la fregada.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, es posible que sientas necesidad de recuperar una amistad que perdiste hace tiempo, si está en tus manos solucionar y arreglar ese problema adelante.

Ten cuidado con cambios muy drásticos en tu vida, ya que podrían impactar mucho en tu círculo de amistades, algunas veces te alzas demasiado y te tomas atribuciones que no te corresponden, la vida te pondrá una prueba muy grande en la cual entenderás muchas cosas y entenderás el camino que has recorrido.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, no te dejes llevar por la ira y el coraje, ya que podrías enfrentarte a cuestiones de chismes y no quedarte callada y armar una guerra.

Es importante que pienses bien hacia dónde te diriges, porque podrías cometer grandes errores, hay un compromiso en puerta, no te adelantes y dale tiempo al tiempo para que las cuestiones amorosas y laborales maduren o podrías cometer un grave error.

Es posible que en esta semana andes con los sentimientos encontrados al recordar a una persona que ya no está contigo, agradece el tiempo que estuvieron juntos y sigue tu camino.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, en el amor hay un escenario bueno, pero debes aprender a confiar de nuevo, si sigues tu vida con la bandera de desconfianza podrías nunca concretar algo estable.

No permitas que te manipule nadie, tienes el control de tu vida, la última palabra es tuya, estarás rodeado estos días de personas muy falsas las cuales podrían intervenir para meterte en algún problema.

Podría surgir una infidelidad dentro de relaciones amorosas, así que deberás de andar con mucho cuidado en esta temporada para evitar cualquier situación que se pueda salir de control.