Lo bueno y lo malo de la NFL de la semana 13

Después de la contundente victoria de los San Francisco 49ers sobre el equipo de Philadelphia, las casas de apuestas los dan como favoritos para llevarse el próximo Super Bowl, así mismo ponen a Brock Purdy como el jugador con mayor probabilidad de llevarse el premio al jugador más valioso de la temporada, lo cual sería algo inaudito para un jugador que haya sido seleccionado al último en un Draft. A continuación, les tenemos el resto de la información más relevante de la jornada:

Lo Bueno

El corredor Christian McCaffrey de San Francisco no solo ayudó a su equipo a derrotar a las poderosas Águilas de Philadelphia, sino que con su gran actuación logró rebasar las mil yardas terrestres esta temporada, rompiendo la sequía que tenía el equipo de la Bahía, el cual desde 2014 no había tenido un corredor que lograra rebasar dicha cifra, siendo el legendario Frank Gore el último en haberlo conseguido.

El veterano receptor Mike Evans tuvo otra increíble actuación en la victoria de los Buccaneers en contra de Carolina, logrando así llegar a diez temporadas consecutivas rebasando las mil yardas por recepción, con lo cual, una vez que se encuentre retirado, su lugar en salón de la fama se encuentra completamente asegurado.

A los Packers les viene muy bien jugar en la época de invierno, ya que desde que Matt LaFleur fue designado como entrenador en jefe del equipo en 2019, nunca han perdido un partido en el mes de diciembre. Con el encuentro del fin de semana pasado en contra de los Chiefs, llegaron a 16 victorias jugando en diciembre con LaFleur.

Puka Nacua de Los Angeles Rams acaba de convertirse en el primer receptor novato en la historia de la franquicia del equipo en haber superado las mil yardas por recepción, esto después de haber tenido una soberbia actuación en la victoria de su equipo, encuentro en el cual terminó con 105 yardas y una anotación.

Con la victoria de los Cowboys el jueves pasado, el próximo fin de semana tendrán la oportunidad de empatar en el liderato de su División a los Philadelphia Eagles, con quienes se medirán el domingo por la noche.

La cima de la División Sur de la Conferencia Nacional le pertenece al equipo de los Atlanta Falcons gracias a su defensiva, la cual lleva dos partidos consecutivos jugando a un gran nivel, en los cuales no han permitido ningún touchdown.

Los Miami Dolphins aprovecharon que descansaron los Bills esta semana y llegaron a nueve victorias, ampliando su ventaja a tres victorias por encima de ellos, que marchan en segundo lugar.

LO MALO

La lesión en el tobillo que sufrió Trevor Lawrence durante el último cuarto del partido del día de ayer, misma que lo dejará fuera de los emparrillados por algunas semanas, quedando completamente abiertas las puertas para que los Colts y Texans puedan arrebatarle a los Jaguars el primer lugar de la División Sur de la Conferencia Americana.

La derrota de los Steelers este fin de semana fue demasiado costosa para ellos, ya que además de estar en riesgo su calificación a playoffs, también perdieron a su Quarterback Kenny Pickett, quien será operado debido a un esguince en el tobillo. El poco confiable Mitch Trubisky será quien lleve las riendas del ataque mientras Pickett se recupera.

Desde 1992 los New England Patriots no habían sido blanqueados durante dos partidos en una misma temporada, no le sirvió le sirvió a Bill Belichick haber dejado en la banca a su Quarterback Mac Jones, ya que Baile Zappe fue incapaz de llevar a su ofensiva a zona roja.

Por tercera ocasión en la temporada, los New Orleans Saints perdieron a su mariscal de campo Derek Carr, quien salió conmocionado en contra de los Lions. En caso de que no sea dado de alta a tiempo, el próximo fin de semana será Jameis Winston el encargado de llevar al ataque del equipo a tierra prometida.

Después de que los New York Jets solamente pudieron anotar 8 puntos el fin de semana, ahora con Tim Boye como mariscal de campo, el entrenador en jefe de los Jets quiere darle otra oportunidad a Zach Wilson para que comande nuevamente el ataque del equipo, sin embargo, parece ser que Wilson tiene otros planes, ya que no tiene interés en volver a la titularidad, debido a la forma en la que fue enviado a la banca como el tercer Quarterback del equipo las últimas dos semanas.

Sam Howell de los Washington Commanders ha sido capturado en 58 ocasiones, siendo así el Quarterback con más capturas en lo que va de la temporada. En caso de que la línea ofensiva del equipo no mejore y lo proteja mejor, próximamente podría establecer un nuevo récord en la NFL, mismo que al momento posee David Carr, quien en 2002 fue capturado 76 veces.

El equipo de los Houston Texans pagaron un precio muy alto en su victoria en contra de los Broncos, ya que perdieron a uno de sus mejores receptores para el resto de la temporada, el novato Tank Dell, quien será operado del pie, por lo que C.J Stroud se quedará sin una de las mejores armas que tenía a la ofensiva.

De nueva cuenta Los Angeles Chargers sufrieron demasiado para poder derrotar a unos alicaídos Patriots, por lo que, a pesar de haber conseguido la victoria, cada vez se ve más cercano el día en el que decidan darle las gracias a su entrenador Brandon Staley, quien está desaprovechando el talento de su Quarterback estrella Justin Herbert, quien es uno de los jugadores mejores pagados de la liga.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff

GDM