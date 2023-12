Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 5 de diciembre

Llegan a ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este lunes 4 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Será el mejor martes para las mujeres Foto: Especial

Sigue leyendo:

Conoce cuáles son los signos que tendrán un excelente fin de año, según la astrología

Son muy correctos, estos son los 3 signos zodiacales más justos de todos, según la astrología

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, has estado esforzándote mucho y podría llegarte un reconocimiento o una oportunidad de avanzar en este último mes del año.

En el ámbito personal, tu energía y entusiasmo contagian a quienes te rodean, lo cual te convierte en el núcleo de las reuniones sociales como siempre brillando y la queso.

En cuestiones de salud, es un buen momento para iniciar rutinas que mejoren tu bienestar físico, métete al gym o vete a la zumba, pero muévete. Puede ser el inicio de un nuevo deporte o actividad que además de beneficiar tu salud, te aporte diversión.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, las decisiones tomadas en conjunto proveerán armonía y bienestar para todos. En el trabajo, tu determinación y capacidad para concentrarte serán tus mayores activos, pide lo que sabes que tú mereces.

No temas a proponer tus ideas, porque puedes aportar soluciones prácticas a problemas que se pudieran estar presentando. En los dineros, este es un momento para ser cauteloso y no gastar en lo que no necesitas.

En el amor, la confianza y la lealtad que ofreces son base sólida para la relación, si tienes una relación mucho cuidado con traiciones. Asegúrate de también dedicar tiempo para nutrir y disfrutar de esos vínculos.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, aprovecha cualquier oportunidad para aprender y compartir conocimiento. En el trabajo, tu adaptabilidad te permitirá manejar varias tareas a la vez, pero cuida no sobrecargarte.

Delimitar tus prioridades te ayudará a no dispersarte. En el plano de las relaciones, te beneficiará escuchar tanto como te gusta hablar. En el ámbito de la salud, procura mantener un equilibrio y no dejes que el exceso de actividades te lleve al agotamiento.

La comunicación es de ida y vuelta y tus seres queridos también tienen experiencias y consejos valiosos para compartir, así que no te sientas el centro del universo.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, en la familia, eres un pilar fuerte y tu apoyo se hace sentir en todo momento, debes de seguir así porque muchos dependen de ti.

La creatividad es otro de tus puntos fuertes, úsala para resolver problemas cotidianos o iniciar proyectos personales, sobre todo en este mes de diciembre.

Si bien eres cuidadoso con los dineros, podrías considerar hacer alguna inversión para tus pasatiempos creativos. En el amor, tu tendencia natural es cuidar y ser cuidado.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, proyectos grupales o actividades en equipo se beneficiarán enormemente de tu dirección y energía, tú sabes que todo eso se te da de manera natural, ya que eres líder por naturaleza.

Asegúrate de reconocer también las contribuciones ajenas para mantener un ambiente armonioso. En el terreno personal, tus deseos de vivir a lo grande podrían toparte con la realidad de tu presupuesto.

En temas de salud, incorporar ejercicios que también te diviertan será clave para mantener una rutina y a la vez que no te aburras demasiado. Involucra a tus amigos o pareja en planificar actividades recreativas que favorezcan el bienestar, pero sobre todo la salud.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, en el ámbito personal, es importante que dediques tiempo a cuidar de ti mismo y a tus seres queridos.

En temas de salud, incorpora actividades que te diviertan y te hagan sentir bien, ya sea un ejercicio físico o una actividad creativa, puedes optar por tomar algún curso o diplomado.

No dejes de luchar por tus metas, algunas veces te desesperas que las cosas no te salgan bien a la primera, pero ten presente que la constancia es la base para lograr lo que te propongas.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, en el trabajo, es crucial que identifiques tus fortalezas y debilidades para maximizar tus resultados, puede venir un aumento de salario o un cambio que te ayudará a mejorar mucho la cuestión de tus ingresos.

En el ámbito familiar, dedique tiempo a tu relación con tus seres queridos y a mantener un ambiente armonioso, hagan a un lado los chismes y los malos entendidos que no los conducen a ningún sitio.

En temas de salud, es importante que dediques tiempo a cuidar tu corazón y tu mente y no lo expongas demasiado a situaciones que no dejan nada de provecho.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, en el trabajo, busque oportunidades de crecimiento y desarrollo que te permitan avanzar en tu carrera.

En el ámbito personal, dedique tiempo a cuidarte y a tus seres queridos, y recuerda que es importante mantener un equilibrio entre la pasión y la responsabilidad, no hagas a un lado lo que en realidad te deja algo de provecho.

Una práctica regular de ejercicio físico también puede ayudarte a reducir el estrés y a mejorar la confianza en ti mismo, recuerda que se te da enfermarte muy rápido, así que busca maneras de checar tu salud.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, encuentra tiempo para cuidar de ti mismo y a tus seres queridos, y recuerda que la armonía en la vida es clave para alcanzar la felicidad y el éxito; diles a tus seres queridos cuanto los quieres y lo importante que son para ti para que el día de mañana no te arrepientas de nada.

Asegúrate de mantener una actitud positiva y enfocarte en tus fortalezas para encontrar el éxito en tus metas profesionales. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de quién sabes, no puede brindarte nada más.

Sé más fuerte en ese aspecto y no caigas en esas cuestiones.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, encuentra tiempo para cuidar de ti mismo y a tus seres queridos, y recuerda que la comunicación y la planificación son claves para mantener una relación armoniosa, demuéstrales lo crucial que son para ti y no te pierdas en tu camino mostrando algo que no eres para ser agradado por los demás.

Explora tus ideas y proyectos, y recuerda que la creatividad y la innovación son claves para alcanzar la felicidad y el éxito en la vida. Vienen días de cambios en los cuales el amor florecerá de muchas maneras, pero deberás de bajarle tres rayitas a ese carácter que tienes y que no te lleva por ningún sitio.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, asegúrate de dedicar tiempo a cuidar de ti mismo y a tus seres queridos, y recuerda que la armonía en la vida es clave para alcanzar la felicidad y el éxito.

Ponte las pilas mi querido acuario y ve tras tus metas y sobre todo quita de tu camino esas personas que no te suman y solo te causan dolores de cabeza.

Eres uno de los signos más ambiciosos, ya que solo así logras obtener lo que te propongas, sabes calcular las distancias entre las personas que te rodean, pero le fallas en las cuestiones sentimentales, signo de tierra muy noble, pero cuando se trata de defender lo suyo se transforma en el mismo demonio, muy entregado y fiel y siempre buscará la protección de su pareja.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, encuentra tiempo para cuidar de ti mismo y a tus seres queridos, y recuerda que la comunicación y la conexión emocional son claves para mantener una relación armoniosa, demuéstrales a tus seres queridos lo importante que son para ti, no te pierdas en el camino recuerda que la vida es demasiado corta.

Explora tus metas y tus proyectos, y recuerda que la pasión y la creatividad son claves para alcanzar la felicidad y el éxito en la vida. Quita de tu camino lo que no te sirve y llénate de amor propio para no permitir que nadie vuelva hacerte sentir menos.

Cuidado con traer al presente reproches o situaciones del pasado que en algún momento te dañaron demasiado. No te gusta andar con rodeos y se desespera mucho si no ve interés rápido por parte de la otra persona.