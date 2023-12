Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 3 de diciembre

Llegan a ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este domingo 3 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Domingo de revivir y darte un gustito de fin de semana

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, con tu fuerza y determinación, conquistarás cualquier desafío que se interponga en tu camino.

No temas lanzarte a nuevas aventuras; tu espíritu indomable iluminará el sendero y te llevará a conquistar cimas antes inexploradas.

Que se te quite la maña de andar mendigando cariño o amor a quien no debes, date el taco y no le has caso a cualquiera que te llegue con promesas absurdas. Posibilidad de encamamiento con amistad o ex amor, recuerda que tú eres muy de darte esos gustos.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, en el amor, cultiva la belleza en la rutina diaria; esos pequeños gestos y momentos cotidianos se convertirán en la base sólida de tu conexión.

Vienen cambios importantes en los cuales comenzarás a ver la vida de manera distinta, entre ellos comprenderás el porqué una persona ya no siguió en tu vida y el cómo hacer para encontrar tu estabilidad emocional.

Ten cuidado a quien le confías tus cosas, ya que podrías cometer una indiscreción, recuerda que muchas de tus amistades te hablan por puro interés y cuando menos lo esperes pueden utilizar esa información para dañarte la existencia.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, Tu agilidad mental y curiosidad insaciable te llevarán a descubrir nuevos horizontes. En el amor, haz que tus palabras sean como dulces melodías, envolviendo a tu pareja en el encanto de tu elocuencia.

Aprende a valorarte y ser feliz en tu soledad y cuando menos lo esperes la vida te sorprenderás, el sexo no es problema, ya que solo puedes tener cuando se te antoje y con quien quieras siempre y cuando sea responsablemente.

Inicio de proceso de desinterés por una persona con quien te habías propuesto apostar e intentar todo, es momento de quitarte las máscaras y deshacerte de trapos baratos que solo te quitan tus energías, has estado rodeado de personas que no ven por ti ni ayudan ni dejan que te ayudes tú mismo.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, tu sensibilidad y empatía te guiarán a comprender las emociones propias y ajenas. En el amor, permite que tu caparazón sea un refugio cálido y seguro.

La conexión emocional será tu faro, iluminando el camino hacia relaciones más profundas y significativas. No temas mostrar tus pinzas, Cáncer, pues en ellas reside la fuerza de tu amor

Ten presente que tu familia es lo más importante que tienes y si ahora no los aprovechas quizás más adelante sufras las consecuencias de tu falta de interés. Suerte en juegos de azar y posibilidad de planear un viaje con amistades o familia.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, tu carisma y determinación te abrirán puertas que ni siquiera imaginabas. En el amor, comparte tu reino con aquellos que valoren tu generosidad y nobleza.

Sé más consiente de lo que requieres y buscas en tu vida, hay una persona en la distancia que estaría dispuesta a dejar todo por ti, pero te has ocupado en atender a quien solo te da dolores de cabeza, que te has olvidado de quien en realidad importa.

Tu corazón cada día más duro, más seco y sin ganas de seguir el viaje y con justa razón, te han fregado tanto la existencia que necesitas una relación.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, tu enfoque y dedicación te llevarán a alcanzar metas que parecían inalcanzables. En el amor, cultiva la belleza en la imperfección; deja que la autenticidad florezca.

Tu corazón práctico y compasivo te guiará a construir relaciones sólidas y duraderas. Si tienes pareja, es probable que estén ya en una etapa en la cual la relación ha estado ya desgastada, necesitan innovar y cambiar la rutina o de lo contrario esa relación no dará para más.

Te llegarán nuevas oportunidades en muchos ámbitos, sobre todo en la economía y en el área de los amores, no te atontes o de lo contrario terminarás enredándote con cualquier cosa.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, tu habilidad para ver todos los lados de una situación te permitirá tomar decisiones justas y equitativas.

En el amor, elige con el corazón y deja que la balanza se incline hacia la conexión genuina. Cultiva la belleza en la diversidad, y tu relación será una obra maestra de armonía.

Ya no busques la manera de estar peleando o discutiendo con las demás personas, centra tu energía y tu tiempo en tus cosas y no en cuestiones que no te dejan nada de provecho.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, tu capacidad de renacer de las cenizas te llevará a superar desafíos con valentía.

En el amor, sumérgete en las profundidades de la conexión emocional, pero recuerda controlar tu aguijón venenoso. Tu pasión puede incendiar el corazón de otros, así que comparte ese fuego con responsabilidad.

No busques la manera de caerle bien a todo mundo, porque jamás lo lograrás, recuerda que no somos moneditas de oro. Cuida mucho tu espalda y estómago, ya que estarás sufriendo de algún malestar en esas partes

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, tu espíritu aventurero te llevará a descubrir nuevas tierras y horizontes emocionantes.

Es probable que persona de tu pasado, ya sea expareja o examistad, te esté pensando mucho y en próximos días tengas información de él o ella.

Vecinos andarán ladrando de ti en estos días. Hay posibilidad de cambios laborales y de asistir a convivencia o fiesta en próximas fechas. En el amor, comparte tu libertad con alguien que valore tu deseo de explorar, y juntos emprenderán un viaje inolvidable.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, tu enfoque pragmático te permitirá alcanzar metas importantes. En el amor, cultiva relaciones como si fueran sólidas estructuras; cada piedra colocada con cuidado.

No temas soñar mientras escalas, Capricornio, porque tus sueños pueden ser el combustible que te lleve más alto. Probabilidad de iniciar curso o entrar a estudiar algo, te va a beneficiar mucho en un mediano plazo.

Momentos nuevos se aproximan, entre ellos la llegada de una oportunidad de trabajo o cambio de domicilio que te ayudará mucho a madurar.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, tu originalidad y pensamiento progresista te llevarán a nuevas alturas.

En el amor, riega las flores de la autenticidad y permite que tu pareja también florezca en su singularidad. La conexión mental es tu fuerte, así que deja que la lluvia de ideas sea la banda sonora de tu romance.

Ya no finjas cosas que no sientes, si de plano esa persona no te mueve nada no tiene caso que por comodidad sigas ahí. Si tienes pareja se ve un pleito a causa de persona de piel blanca

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, tu compasión y empatía te conectarán con las corrientes emocionales de quienes te rodean.

En el amor, nada en las aguas profundas de la conexión emocional, pero no te pierdas en las corrientes de la fantasía. Que tu corazón sea un faro de amor y comprensión, Piscis, iluminando los caminos de aquellos que navegan contigo.

Posibilidad de un viaje y de un negocio que podría dejarte grandes ganancias. Si ya tienes una relación y han existido problemas, la vida misma les pondrá las cosas para que todo se solucione de la mejor manera, no te permitas dejar ir el amor que tanto trabajo te costó encontrar.