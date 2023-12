¿Cuál es el corte de pelo de Dani Flow? Favorece al cabello rebelde y te hará lucir como "Vector"

Dani Flow se ha convertido en la sensación del momento, pues sus temas se apoderaron de las calles y de las redes sociales con canciones que además de ser virales ya protagonizan los trends del momento; sin embargo, no es lo único que ha llamado la atención. Ya que su personalidad auténtica también lo ha catapultado a la fama, con declaraciones en las que revela su relación poliamorosa, o bien, un estilo único en el que los tatuajes y corte de pelo son los protagonistas.

Es precisamente su diseño de corte de pelo el que le ha dado un sello personal que él mismo recreó del estilo que llevan los niños en los primeros años de vida, pero también al tomar las burlas como un estandarte y llevarlo al máximo nivel. Según lo que el cantante de "Que rollito primavera" ha contado, mucha parte de su inspiración para este estilo fue el personaje de "Vector" de la película "Mil villano favorito".

Su inspiración fue "Vector". (Foto: IG @daniflowmx)

Hongo: este es el corte de pelo con el que Dani Flow rompe las tendencias de moda masculinas

De cuerdo con el propio Dani Flow, el corte de cabello que luce es el de hongo u honguito y aunque usualmente se piensa que es para niños pequeños, según las tendencias en México, con este estilo abrió camino a las alternativas de moda masculina. En el podcast de Doble G, el cantante confesó que parte de esto fue por lo rebelde que es su peloy que no es fácil de acomodar con otros cortes.

Además, dijo que antes de marcar su sello personal con este corte de pelo ya había experimentado con un estilo que está completamente alejado de lo que se suele llevar en el mundo del reguetón, pues apostó por el mohicano que consiste en un rapado casi completo, pero con una franja en medio de la cabeza y larga peinada hacia arriba.

"Este corte de pelo se fue haciendo, yo siempre he experimentado muchos cortes de pelo porque mi pelo no es muy amigable, es muy rebelde, digamos. Entonces, los únicos cortes de cabello que me han quedado es este y el de mohicano que fue hace como 10 años", contó Dani Flow en una entrevista reciente.

Dani Flow también se ha vestido como este personaje. (Foto: IG @daniflowmx)

Dani Flow dice que su corte de cabello es el de "Vector", de "Mi villano favorito"

Tras revelar que su corte de cabello es el clásico de "honguito" que se le suele realizar a los niños de kínder y los primeros años de primaria, Dani Flow también bromeó con que así como marcó su personalidad y le ayudó a controlar una melena rebelde, también le trajo algunas comparaciones. Pues para sus fans, este estilo de cabellera es idéntico al que lleva el personaje de "Vector", uno de los detractores en la película animada "Mi villano favorito".

"Este gracias a Dios a la gente le gustó, me empezó a comparar con Vector, el de los Minions, y yo cuando me di cuenta de eso yo no tenía el corte tan así. Entonces me aferré y me lo dejé lo más parecido a Vector posible", confesó.

Finalmente, luego de confesar que sus intenciones sí fueron parecerse al personaje de "Mi villano favorito", Dani Flow aseguró que su corte le gusta muchísimo y que además no es la primera vez que lo luce, pues de niño también lució el famoso "honguito" y ahora es parte de su imagen, es por ello que no tiene planes de cambiarse el look.