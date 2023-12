Los signos zodiacales que podrían encontrar a su próxima paraje para el 2024, según Nana Calistar

Llegan a ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 21 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos de la astrología.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, aprovecha tu tiempo libre para pasear por la ciudad, disfrutar de las luces y relajarte en lugares tranquilos.

La vida te va a dar lo que necesitas para despertar esa mente dormida. Y en el amor, Aries, si estás soltera, hoy podría cruzarse alguien importante en tu camino.

Dale la bienvenida al amor y aprovecha la ocasión que te brinda la vida. Empezará a desaparecer el amor y necesidad que has tenido por una persona al enterarte de que te ha mentido y jugado con tus sentimientos.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, deja ya de pensar que todo lo haces mal y que dañas a los demás. Nadie está sufriendo por tus movidas, así que relaja la mente.

Un rato con amigos puede sacarte esas ideas negativas de la cabeza y recordarte lo chévere que es tener panas, sobre todo cuando andas en mal plan.

Cuida mucho tus sentimientos y no los expongas tanto y menos a personas mediocres que no les importan, vienen días en los que darás la caricia a una amistad o personas que apenas conocerás, no seas tan fácil y darte más a respetar.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, nada de echarle la culpa a otros cuando las cosas no salen como esperabas, eso es de gente que no quiere crecer.

Es hora de dar un paso adelante y seguir por el camino correcto. En el tema del corazón, si estás soltero y buscas conocer a alguien especial, las apps pueden ser tu mejor amiga.

Hoy podrías encontrarte con alguien que te llame la atención. Si te proponen una cita, dale para adelante y sal de dudas. No desperdicies tu tiempo en personas que no lo valoran, que no te exijan más de lo que tienes y puedes ofrecer.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, aunque ni lo digas, parece que a veces piensas que eres la estrella del show y que lo haces todo mejor que los demás, la humildad no va a matarte, al contrario, te acerca más a la gente.

Sería re copado aprender de la gente a tu alrededor que también la rompe en cosas extraordinarias. Ese orgullo mal entendido no te va a llevar a ningún lado bueno.

En el amor, sé que llevas tiempo esperando a tu chico ideal, pero relaja un poco las expectativas. A lo mejor, por andar buscando perfección, te estás perdiendo a alguien bien interesante que anda por ahí.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, a veces te dejas influenciar demasiado por lo que te rodea. Si estás con gente positiva, te contagias al toque, pero si te topas con alguien amargado, te afecta en grande.

Es hora de aprender a lidiar con eso. Hoy, corres el riesgo de sentirte mal porque alguien cercano te está bombardeando con sus problemas y eso te está afectando.

Cambia la actitud, sé auténtico y no dejes que las cosas ajenas te bajen la energía. En el amor, tienes a alguien reciente rondando tu cabeza y hoy puede ser el día para encender la chispa, confía en tu intuición.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, aunque normalmente eres la reina de las ideas, hoy tu radar parece apagado y te está costando.

Seguramente sea solo cansancio o estrés, así que descansa y relájate para volver a la normalidad. Evita tirar malas ondas a la gente por este momento irritable; aunque el episodio pase, la impresión que dejes puede quedar.

En lugar de ponerte celosa, celebra su éxito como si fuera tuyo, mañana lo agradecerás. Si has tenido problemas con tu pareja ya no te preocupes que las cosas comenzarán a solucionarse.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, en estas fiestas, analiza esa opción que tienes en mente y asegúrate de que todo encaje bien.

Es hora de recobrar la confianza en ti misma. Es posible que tengas que cambiar tus planes al último minuto hoy, pero a veces la improvisación resulta mejor que lo que tenías pensado.

En el amor, no esperes que esa persona especial hable de futuro hoy. Está bastante estresada y con muchos temas en la cabeza. Ten paciencia; las circunstancias podrían cambiar en el futuro.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, la Nochebuena se acerca, así que es hora de ponerle onda, sobre todo si esperas tener invitados.

Tira lo viejo y sal de shopping en busca de detalles chiquitos que le den calorcito a tu lugar, sin gastar una fortuna. Aunque eres relajada, hoy la posición de los astros podría hacerte ver como mandona.

Trata de relajarte, porque no a todos les va a caer bien y podrían juzgarte mal si no te conocen mucho. Mantén tu auténtico estilo de Escorpio para seguir brillando en sociedad.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, aprovecha para poner orden en tu casa, organizar tus cosas y deshacerte de lo que ya no necesitas. Si lleva más de dos años guardado y no lo usas, véndelo en internet o dónalo a alguna asociación solidaria.

Haz espacio para que la buena onda fluya, sobre todo en estos días navideños. Si vives con tu pareja, comparte momentos divertidos y tal vez surja una idea genial para darle un buen uso a lo que ya no necesitan.

Te vienen movimientos en tus estados de ánimo horribles, los cuales te harán más fuerte que de costumbre, podrían pagar justos por pecadores sin deberla ni temerla, asegúrate bien que lo que hagas no repercuta en tu futuro, recuerda que el karma podría dañarte o afectarte.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, Si recibes noticias sobre tus cuentas bancarias que te desaniman, no te agobies, ajusta tu presupuesto y recuerda que todo tiene su razón de ser.

Ajusta tus planes sin estresarte, y procura controlar tus gastos diarios; las cosas mejorarán pronto. Es posible que recibas la llamada de alguien que tenías ganas de ver desde hace tiempo, incluso alguien con quien estuviste a punto de tener algo más en el pasado.

Si te propone una cita, anímate; puede ser el momento adecuado ahora. Si estás en pareja, cuidado con decir cosas que no sientes y evita que tu mal humor afecte la relación.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, Sueñas con grandes cosas, pero todavía no te animas a dar el paso.

En el tema del corazón, las cosas van bien. Si estás soltero y te interesa alguien apasionado, ten cuidado de no confundir un beso con una declaración de amor. No te hagas ilusiones exageradas para no llevarte chascos.

Ten cuidado con tu familia, la has descuidado mucho por atender asuntos que no te ayudan ni te dejan nada bueno. La vida te compensará unas buenas obras que hiciste en tu pasado, están por llegar nuevas personas a tu vida las cuales te dejarán muchos aprendizajes.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, no te centres solo en tus cosas y recuerda que dar una mano a los demás siempre suma. Aunque al principio pueda parecer un poco molesto, no hace falta que le dediques todo tu tiempo.

También, escucha bien lo que opinan los demás sobre un tema que te interesa y sobre el cual podrías tener una idea equivocada. Para tus propósitos de 2024, considera leer más a diario para satisfacer tu curiosidad sobre temas interesantes y actuales.

Mantente al día con lo que está pasando, ya sea a través de libros, periódicos o revistas; es una forma amena de cultivarte.