Los signos zodiacales que tendrán un jugoso bono en el trabajo HOY 20 de diciembre, según Nana Calistar

Llegan a ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 20 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos de la astrología.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Algunos signos serán beneficiados de forma económica Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, Si hoy surge un problemilla con un amigo, nada de sacar el genio a pasear, mejor guardar la calma.

En lugar de dar lecciones, acepta a los demás tal como son y, si te piden opinión, ya verás qué haces. En el amor, si esa persona especial te está costando mucha paciencia y dinero, es hora de reflexionar si la lucha diaria merece la pena.

Recibirás un regalo o invitación para un evento que te podrá bien feliz, cómprate garras pa que vayas y no parezcas retrato como siempre. Si estas casado o casada no es motivo pa descuidar tu cuerpo.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, es súper importante aceptar a la otra persona con sus cosas buenas y malas, sin tratar de moldearla a tu antojo.

Si algo te incomoda demasiado, sé sincera y no pierdas el tiempo. Vigila lo que dices y evita perder los nervios, porque tu reputación podría sufrir. No dejes que nadie te saque de quicio, hay quienes disfrutan manipulando, y no vale la pena caer en su juego.

Te vas enfrentar a una nueva realidad llena de amor, pero no la riegues ni te hagas que la virgen te habla si es que quieres pescar algo. Viene una semana de conocer nuevas personas que serán parte importante en tu vida...

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, estás un poco con el ánimo por los suelos, pero es normal con las Fiestas de Navidad en el aire.

Piensa en lo bien que te llevas a diario con la gente a tu alrededor y en lo mucho que te valoran. Además, sal de compras, date un gusto sin remordimientos, porque te lo mereces.

En una charla, alguien te hará sentir atractiva y seductora hoy. Si te apetece, coquetea; no hay nada de malo, y tu autoestima se va a las nubes. Tienes una amistad abandonada, no gastes tu tiempo en quienes no te valoran, aprende a querer y estar para los tuyos.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, mejor olvídate de esa persona, ignora sus mensajes y no te enredes en discusiones. La envidia es venenosa, y lo mejor es hacer como que no existe.

Puede ser el inicio de una buena amistad o quizás algo más en el futuro. Si estás soltera, anímate a seguirle el juego y, si hay una invitación, no la rechaces, pero juega un poco al misterio, despierta su interés sin exagerar.

Te pondrás en el lugar de alguien más y eso te va ayudar mucho para superar muchos problemas y situaciones que te traían bien molesto o molesta. Hay posibilidades de iniciar una relación o de conocer a alguien que hará un cambio de 180 grados en tu vida..

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, aunque te sientas a gusto en tu trabajo, es buen momento para dedicarle un poco más de tiempo y esfuerzo estos días, puedes sacar aún más provecho.

Anímate a agregar un toque de verde a tu hogar hoy, más allá del árbol de Navidad. Algunas plantas en macetas o unos ramos en un jarrón pueden cambiar la energía diaria de tu espacio.

Semana de muchas cosas que pensar y arreglar pendientes, vas a empezar a definir tu situación sentimental y la realidad amorosa que estás viviendo, esta navidad ve pensando cómo disfrutar en familia.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, no porque estés rezagada, sino para asegurarte de estar siempre actualizada. Búscate información y mantente al día, esto te beneficiará a largo plazo.

Si decides pasar más tiempo en casa cuidando de tu familia, aprovecha esos momentos libres para aprender algo nuevo. Únete a cursos o mantente activa con nuevas actividades a diario.

Perdidas de llaves o dinero en el fin de semana próximo, en Navidad. Persona de piel blanca se interpondrá en tus planes y podría meterte en problemas con tu pareja en caso de tener.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, no te preocupes, en la oficina saben que no eres de las que se rinde fácil. Descansa y, además, anímate con algo que te guste, como comprarte algo chulo para el Fin de Año.

Si no te apetece salir, hazlo online desde el sofá. Lo importante es que lo disfrutes. Y esta noche, puede que te propongan un plan romántico.

Esta semana viene una salida al cine o a pasear con familia o amigos que te va sacar del estrés de la semana, muchas compras de navidad, no consumas lácteos que te vas a manejar en vientre inflamado.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, parece que tu pareja es una de las cosas que más te molestan, aunque en realidad es tu mal humor el que está generando problemas.

Sorpréndelo hoy para demostrarle que entiendes que te has pasado y que estás dispuesta a mejorar. Esto es especialmente importante si llevas mucho tiempo en la relación y te sientes satisfecha con ella.

Te darás cuenta por fin si lo que sientes es solo atracción y ganas de sexo o realmente lo que es amor y cariño. No exijas lo que no eres capaz de dar y aprende a dar sin recibir nada a cambio.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, te han llevado lejos en el trabajo, y hay más oportunidades de subir. No dejes de lado las cosas y detalles que te han ganado respeto, son clave.

Siempre recuerda tu valía, ya que puedes avanzar más. No te desconectes, especialmente con tu pareja; exprésale tus sentimientos para evitar malentendidos.

Has andado bien triste no hay ni un motivo pa estarlo así que déjate de tonterías que eso que te importaba deja de ser importante, andas hasta el tronco de deudas y no sabes ya ni para donde correr ponte de acuerdo con tus deudores y paga donde debes que vienen problemas legales.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, escucha los consejos que te den, pero no sigas ciegamente el de alguien que no está bien informado en el tema.

Si te invitan a tomar una copa después del trabajo, únete, pero con moderación, ya que estás en modo preparación para las Fiestas. Diviértete con tus colegas y recupérate del esfuerzo del día.

Esa infidelidad que crees que pasa y esas dudas no existen así que déjate de cosas que cuando realmente te pongan los cuernos ni cuenta te vas a dar, no mendigues cariño ni amor si no te quiere no le ruegues, recuerda que tu viniste a este mundo pa escoger no pa ser escogido.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, tendrás que dar lo mejor de ti y ser creativa para resolver los desafíos de manera eficiente y rápida. Pero tranquila, como siempre, esto será pan comido para ti.

Tus colegas valoran tu capacidad para facilitarles la vida en el trabajo. Además, eres tan querida entre tus amigos como en el ámbito laboral.

En cuanto al amor, si tu pareja se siente incómoda por tus amistades diarias, recuérdale la importancia de la confianza en una relación y cómo los celos pueden afectarla negativamente.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, podrías probar con algún curso chulo de arte o algo interesante para darle un toque positivo a tu día.

Si sientes que tu trabajo está estancado, pronto vendrán oportunidades emocionantes, además, si haz tenido un mal rollo amoroso reciente, es hora de salir, conocer gente nueva y levantar el ánimo.

Vive el presente y deja de pensar en lo que harás mañana que eso ni existe, recibirás ciertas indirectas de una persona cercana a ti las cuales te van a lubricar el asunto.