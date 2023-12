Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 2 de diciembre

Llegan a ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este sábado 2 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Foto: La última semana de noviembre está y llegará de lo mejor

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries, entre el 21 de marzo y el 20 de abril, con Marte a tu favor, prepárate para conquistar desafíos y liderar con valentía.

No debes tener miedo de hacer lo que deseas, enfócate en tu salud porque podrías presentar algunos problemas, sobre todo cuestiones cardiovasculares; tus color del mes será el rojo pasión.

Volverás a recobrar tu energía y ganas de ser feliz, si tienes pareja todo se muestra excelente para que haya sexo desbordado, no seas tan promiscuo a la hora de ofertar la caricia y llévatela tranquila.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, Venus acaricia tu signo, despertando tu romance interno y fortaleciendo tus lazos afectivos.

El arte de la paciencia será tu mejor aliado; planta las semillas del futuro con determinación y deja que florezcan en su propio tiempo. En el jardín del bienestar, no olvides cuidar tu ser interior como cuidas tus tesoros más preciados.

Aprende a no discutir con quien solo ladra por ladrar y querer fregarte. En la medida en que te enfoques en tus proyectos será en la medida en que se cumplan. Cuídate de caídas y golpes que estarán a la orden del día.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, tu versatilidad será tu superpoder, así que diviértete jugando con las posibilidades.

Ya no veas tanto la Televisión ni estés tanto en las redes sociales, necesitas renovar tu hogar para poder quitar las malas energías que te cargas, le flojeas demasiado, por eso no hay cambios en tu vida, para lograr cambios requieres hacer cosas diferentes y desacerté de lo que ya no sirve sean objetos o personas.

Una amistad anda ladrando pestes de ti, dale una lección, o sácale sus trapos al sol para que vea el o la hija de la tostada que no tienes un pelo de tonto.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, Con la Luna como tu aliada, explora las profundidades de tus sentimientos y nutre las relaciones que te brindan apoyo.

No temas mostrar tu vulnerabilidad, ya que es en la autenticidad donde encuentras fuerza. En el hogar y la familia, siembra amor como flores en un jardín.

Te viene un dinerito extra que te va a ayudar a salir de la pobreza que te ha venido jodiendo en estos últimos meses, operaciones no se ven bien favorables en estos días. Cuídate de un vecino o vecina, te anda bufando a tus espaldas.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, despliega tu carisma y liderazgo con confianza, pero recuerda mantener los pies en la tierra.

Abre bien tus ojos y no creas en palabras, sino en hechos, no des pie a traiciones ni a mentiras porque pasarlas una vez es aceptar que te la vuelvan hacer.

No te ilusiones de la persona equivocada, no enredes las cosas ni confundas amistad con amor, tu corazón ha sufrido un chorro y si bien es cierto que tiene miedo de que te vuelvan a joder la vida también es cierto que tienes ganas de enamorarte perdidamente y volver a sentir esas sensaciones que ya ni recuerdas.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, atrévete a soñar en grande, pero no descuides los pequeños detalles que te llevarán al éxito.

Nuevos escenarios en tu trabajo, grandes cambios y movimientos de horarios que te podrían poner de mal humor. Ten cuidado con una amistad que te rodea desde hace días, podría meterte en problemas.

Aprende a ver la vida de manera distinta, sé más positivo siempre y ya no desconfíes tanto de las personas que siempre han estado ahí.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, no temas tomar decisiones justas, balanceando la balanza con gracia y sabiduría.

Cambios en tu estado de ánimo muy drásticos, ya que días andarás superbuena onda y otros que ni te miren porque arderá Troya. Es momento que veas atrás y te des cuenta si el camino que has seguido ha valido la pena, no te pongas límites en lo que quieres hacer y lograr, porque la vida te pondrá los escenarios correctos para que consolides lo que te propongas.

Ten cuidado con buscar reemplazos en el amor, puesto que las condiciones no se prestan para eso, podrías dañar a terceras personas.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, tu intuición aguda será tu guía, así que confía en esos instintos.

Si tienes pareja, es momento de reinventar el amor y darle vuelo a la hilacha, se han perdido las personas que eran cuando iniciaron y eso ha deteriorado la relación, regresen a lo que eran y comiencen una etapa de renovación.

Ten cuidado con la manera de tratar a las personas que siempre han estado ahí contigo, ya que algunas veces eres demasiado dura o duro con ellos y cuando menos lo acuerdes podrías perderlos.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, no temas expandir tus límites y buscar la verdad en todos los rincones del universo.

No permitas que la costumbre dañe tu relación en caso de tenerla, debes aprender a cambiar la monotonía con tu pareja y la rutina o de lo contrario se trasformará en una bomba de tiempo.

Es importante que dejes de creer en quién solo te llena de promesas y jamás te cumple lo que te promete, tu vida ha estado llena de altas y bajas y cada caída representa un aprendizaje. Te vas a enterar de embarazo por parte de familiar o de una conocida.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, eres el arquitecto de tu destino, así que establece bases sólidas para tus sueños. Pero recuerda, también mereces momentos de descanso y celebración.

Hay muchas posibilidades de un viaje al extranjero y de concretar un nuevo proyecto que has detenido por tiempos y dinero.

Es importante que pongas un alto a esas personas que no hacen ni dejan hacer, quita de tu puerta a quien solo está ahí y no entra a tu vida, pero bien que te destantea.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, tu visión futurista y tu amor por la libertad son tus mayores activos, así que comparte tu luz con el mundo.

Traes chorros de proyectos y metas en puerta que solamente se lograrán materializar si pones de tu parte. No te dejes manipular por tu pareja en caso de tener, aprende a tomar tus propias decisiones, algunas veces te dan celos que pueda encontrar alguien mejor que tú y eso te pone algo triste, si eso pasa que le vaya bien, recuerda que nadie es indispensable en tu vida más que tú mismo.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, tu sensibilidad y empatía resuelve la vida, así que úsalos para tejer conexiones más profundas con quienes te rodean.

Amistad del pasado, regresa con la cola entre las patas, date la oportunidad de escucharla y al final haz lo que te dicte tu corazón. Se planea un viaje y vienen reencuentros familiares.

Tiempos importantes en tu vida se aproximan, debes de tener mucho cuidado con las decisiones que vayas a tomar, ya que podrías cometer grandes errores que lamentarás en un futuro.