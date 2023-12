Mhoni Vidente Horóscopos de HOY 19 de diciembre, predicciones de salud, dinero y amor

La vidente cubana Mhoni Vidente tiene para ti las mejores predicciones de los horóscopos de este martes 19 de diciembre. Consulta las predicciones que tiene para ti en temas de salud, dinero y amor.

Consulta cómo te irá el fin de semana según tu horóscopo

ARIES

De acuerdo con la interpretación del tarot, la carta de "La Torre" que te ha correspondido sugiere que se avecinan tiempos propicios para la unidad y la comprensión. En los próximos días, se presentará la oportunidad de sanar heridas del pasado con personas significativas. Además, se vislumbran jornadas de intenso trabajo adicional, por lo que es aconsejable ponerse al día. Tus números de la suerte son el 06 y el 20; los colores que atraen la prosperidad son el rojo intenso y el verde, y el día propicio según la cábala es el martes.

Este es un momento propicio para retomar tus logros y abordar las tareas pendientes. Es crucial elaborar una lista de metas para el próximo año y comenzar a trabajar en su consecución. También se recomienda organizar documentos fiscales y personales para mantener todo en orden. En el ámbito sentimental, se destaca la posibilidad de comprometerse en pareja con alguien del signo de Capricornio o Sagitario. El 21 de diciembre se vislumbra como tu mejor día, y se sugiere probar suerte con los números 06 y 51 para el premio mayor.

TAURO

La carta de "La Fuerza" en el tarot sugiere que es el momento de madurar y considerar tu futuro, especialmente la posibilidad de emprender tu propio negocio, dado el potencial de tu signo para generar ingresos. Tus números de la suerte son el 19 y el 28; los colores auspiciosos son el amarillo y el naranja, y el día más favorable es el lunes. Es hora de dejar atrás resentimientos y frustraciones del año que termina, llenándote de energías positivas para encarar el próximo año con determinación.

Se aconseja hacer una lista de tus logros y recitarlos en voz alta para reforzar la percepción de tus propias fortalezas. Planeas un viaje para pasar las festividades navideñas con tu familia y realizar algunos pagos para mejorar tu situación económica. Además, un interés amoroso a distancia busca hablar contigo sobre la posibilidad de retomar la relación.

GÉMINIS

La carta de "La Estrella" en el tarot indica una prosperidad sin límites para ti. Debes enfocarte en tus deseos para atraer abundancia, si bien debes tener cuidado, ya que personas envidiosas a tu alrededor podrían causar pérdidas. Se sugiere protegerte mediante el uso de una vela blanca encendida el 21 de diciembre.

Estos días son propicios para compras de último momento y la organización de un evento laboral exitoso. Tu mejor día es el jueves, y los números mágicos son el 27 y el 30, mientras que los colores de la abundancia son el blanco y el rojo. Tu fuerza espiritual será determinante, permitiéndote alcanzar lo que desees sin que tu mente sabotee tu felicidad.

CÁNCER

La carta de "El Sol" en el horóscopo del tarot sugiere que es tu momento de avanzar y considerar la posibilidad de formar una familia. Recuerda que tu signo tiende a prosperar tanto en lo laboral como en lo personal cuando comparte la vida con alguien. Si estás soltero, es probable que aparezca en tu vida un amor del signo de Piscis o Aries, con quien tendrás una gran compatibilidad. Se aconseja ser cauteloso con prestar dinero, ya que puede afectar tu suerte. La compra de ropa y zapatos para estrenar en Navidad está favorecida.

Recibes una invitación para viajar a finales de este mes. Es importante cuidar de la salud gastrointestinal, evitando excesos en la alimentación. Dedicas tiempo a la familia, organizando una carne asada y celebrando un cumpleaños. La suerte te sonríe en la lotería con los números 24 y 26; el jueves es tu mejor día, y los colores de la abundancia son el rojo y el amarillo.

LEO

La carta de "El Loco" en el tarot sugiere que mantendrás la determinación necesaria para alcanzar tus metas, pero también advierte sobre posibles chismes a tu alrededor, especialmente durante las festividades. Evita involucrarte en problemas ajenos, sobre todo en las posadas navideñas. Esta carta te proporcionará la fuerza para superar cualquier obstáculo en tu vida, y se prevé un ascenso en tu trabajo.

Cuida tu salud, especialmente en relación con infecciones en la garganta y los pulmones; es recomendable una revisión médica. En el ámbito amoroso, quienes están en pareja disfrutarán de estabilidad, mientras que los solteros podrían encontrar un nuevo amor del signo de Aries o Sagitario. Tus números de la suerte son el 05 y el 11; el miércoles es tu mejor día, y los colores auspiciosos son el naranja y el verde, que se sugiere incorporar más en tu vestimenta.

VIRGO

La carta de "La Templanza" en el tarot indica la necesidad de cuidar tu salud mental, evitando nervios y dolores de espalda, que son áreas sensibles para ti. Es crucial soltar rencores y dejar atrás las tensiones para disfrutar plenamente de la temporada navideña. Estás en una etapa de toma de decisiones importantes que te impulsarán a prosperar en tu entorno, incluyendo una posible oferta relacionada con negocios digitales o publicidad.

La carta también sugiere mantener tu mente ocupada, considerando la posibilidad de tomar un curso de superación personal o algo relacionado con lo espiritual. Prepararte para el próximo año debería ser uno de tus propósitos. La suerte te sonríe el 21 de diciembre con los números 07 y 18; el viernes es tu mejor día, y los colores mágicos son el plateado y el rojo.

LIBRA

La carta de "El Carruaje" en el horóscopo del tarot augura buenas noticias tanto en el ámbito laboral como en el amoroso. Finalmente, dejarás atrás la mala racha que venías experimentando, pero se aconseja ser cauteloso con los gastos y comenzar a ahorrar para el futuro. Se espera un aumento en tu sueldo y el pago de tu aguinaldo.

En el amor, la persona especial para ti finalmente expresará sus sentimientos, marcando el inicio de un momento propicio para formar una familia. Los Libra solteros podrían encontrarse con un amor de Tauro o Acuario, muy compatible contigo. La suerte estará de tu lado el 21 de diciembre con los números 17 y 21, y los colores de la suerte son el verde y el naranja. La semana favorecerá la convivencia con seres queridos, pero se aconseja tener cuidado con las dietas forzadas y evitar el uso excesivo de medicamentos.

ESCORPIO

La carta de "El Emperador" en el horóscopo del tarot augura la llegada de lo que tanto deseabas. La paciencia será clave para no sabotear tu buena fortuna. Se vislumbra una abundancia económica, destacando por tu actitud positiva hacia la vida. Pronto recibirás una oferta de trabajo bien remunerada o iniciarás un negocio exitoso. Se aconseja precaución ante posibles traiciones de familiares y amigos, evitando compartir en exceso tus metas de vida.

Los solteros de Escorpio podrían encontrar el amor con alguien de Piscis o Cáncer. Un golpe de suerte está programado para el 21 de diciembre con los números 14 y 16, y los colores de la prosperidad son el amarillo y el verde. Se destaca la recomendación de usar perfume en las posadas para contrarrestar la envidia que te rodea.

SAGITARIO

"El Mago" es tu carta en el horóscopo del tarot, indicando un tiempo propicio para cerrar episodios pasados y comenzar de nuevo. Esta carta te llena de esperanza y fortuna, especialmente porque estás celebrando tu cumpleaños. Es un periodo de renovación en todos los aspectos, así que es momento de dejar atrás rencores, reorganizar tus sentimientos y comenzar a vivir plenamente.

La carta también sugiere que saldrás victorioso de cualquier pleito legal y familiar. Un golpe de suerte te espera el 21 de diciembre con los números 04 y 10, y los colores de la abundancia son el naranja y el verde. Se aconseja completar pendientes antes de que termine el año. Aunque eres generoso, es importante aprender a diferenciar quién realmente necesita tu apoyo para evitar abusos.

CAPRICORNIO

Es crucial controlar tu temperamento, ya que a veces te involucras en problemas sin motivo aparente. Un golpe de suerte te espera el 21 de diciembre con los números 08 y 22, y los colores de la abundancia son el azul y el amarillo. La carta del tarot, "As de Copas", indica nuevas oportunidades de crecimiento laboral, pero se aconseja ser cauteloso ante las envidias y organizar mejor tus gastos de fin de año.

La sorpresa de un embarazo traerá alegría, brindándote impulso para seguir adelante en tu proyecto de vida. Además, recibirás dinero inesperado como regalo de cumpleaños. En el ámbito amoroso, es importante aclarar tus sentimientos y comprometerte con una sola pareja que te haga feliz. Decides renovar tu aspecto y comenzar una dieta.

ACUARIO

Una invitación para pasar el Año Nuevo con tu familia en un viaje te espera, y se pronostican días muy positivos. Recibirás dinero extra por saldar una deuda del pasado, permitiéndote pagar tus seguros médico y de automóvil. La suerte estará de tu lado el 21 de diciembre con los números 03 y 15, y los colores de la abundancia son el naranja y el verde.

La carta "El Mundo" en el tarot sugiere una propuesta laboral significativa. Este es tu momento para destacar como líder en tu área, aprovechando tu carisma para alcanzar el éxito. Aunque eres naturalmente conquistador, se sugiere disfrutar de los momentos de conquista y libertad. Un amor de Aries o Libra buscará volver como pareja.

PISCIS

El "As de Oros" en el horóscopo del tarot indica que llegará la oportunidad que esperabas para crecer económicamente. Sin embargo, se aconseja no divulgar tus planes para evitar la mala fortuna de aquellos que no quieren verte progresar. En asuntos amorosos, destacas por tu fuerza y decisión para ser feliz, entregando tu corazón a quien realmente lo merece. Invitaciones para salir de viaje y visitar a la familia en Navidad están en el horizonte.

Aunque eres fuerte, es importante cuidar tu transparencia, ya que algunas personas pueden encontrar tu punto débil y abusar de ti. Un premio en la lotería te brindará dinero extra con los números 11 y 27; el lunes es tu mejor día, y los colores de la abundancia son el azul y dorado. Un perfume de intercambio en la posada será un regalo útil para tus conquistas, y un amor de Cáncer o Piscis se declarará para estar contigo y disfrutar juntos.