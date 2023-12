Los signos zodiacales podrían tener un fuerte accidente HOY 19 de diciembre, según Nana Calistar

Llegan a ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este martes 19 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos de la astrología.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, es el día ideal para botar todas esas tensiones. Después del fin de semana, haz algo de ejercicio, ya sea sola o con alguna amiga. Verás cómo llegas a casa mega relajada.

Puede sonar como algo lejano, pero no descartes esa fantasía. Cada día que dediques a planificar ese posible viaje será una experiencia chévere de la que sacarás un montón de aprendizajes.

En el amor, si estás soltera, hoy puede llegar alguien bien original que va a cambiar tus perspectivas y te va a dejar con unas emociones intensas. Agárrate bien a este amor, es la pieza que te falta en el rompecabezas.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, Te va a llegar la inspiración a tope, con un montón de ideas prácticas que puedes aplicar en tu día a día, especialmente en el trabajo.

Cambiar algunas costumbres y romper con la rutina te va a dar buenos frutos y, de paso, tus jefes van a reconocer tu esfuerzo. En el tema del corazón, aprovecha el día para planear una cita romántica con tu pareja.

Busca un lugar chulo, porque esta aventura no solo les unirá más, sino que se convertirá en uno de esos recuerdos geniales que te sacarán una sonrisa todos los días.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, mantén la boca cerrada y no andes contando por ahí, porque podrías meter en un lío a esa persona. Habla de tus propias cosas, suelta el estrés y libérate de las malas vibras.

Si la familia te pide ayuda, saca tiempo; eso estrecha lazos. Intenta ser más cariñosa con amigos y familia, porque parece que no se dan cuenta de cuánto les importas.

La llegada de nuevas personas a tu vida se visualiza, grandes cambios, ya que muchas de ellas nos eran de tu agrado y a otras más les caerás algo pesado, no eres muy de muchas amistades, tienes pocas, pero las que tienes valen oro.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, aprovecha el buen ambiente para hacer migas con tus compañeros o expandir tu círculo social. Nunca está de más sumar colegas o recordarles a los que ya tienes lo mucho que los quieres.

En la familia, la cosa puede ponerse tensa porque alguien te ha estado escondiendo información importante. No te pongas a la defensiva; háblales claro y hoy se calmarán las aguas.

En el amor, si estás pillada, mejor guarda las emociones para ti y observa con ojo de águila. Si tienes cierta desconfianza de una persona que te ronda has caso a esa percepción, tu sexto sentido te avisará con quien sí, con quien jamás y con quien posiblemente.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, ya casi llega la Nochebuena y las fiestas navideñas, pero ni se ve que estés emocionada, más bien como si te diera igual, sigues pegada al trabajo y quehacer día tras día, metiéndole tiempo y más esfuerzo.

Claro, pensar en subir escalones en el trabajo está bien, todo eso va a rendir frutos en el futuro. Pero hoy, date cuenta de que necesitas soltar un poco y dejar espacio para la familia y los amigos.

Hazte un buen plan y reserva un momento cada día para tu vida personal. En lo del corazón, si llevas tiempo sin compañía, prepárate que hay un nuevo crush a punto de aparecer. Vas a ver que valió la pena la espera.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, hoy, te rayas con eso, pero te frenas de dar un paso. No dejes que pase más tiempo sin ver qué onda con todo esto y cómo puede afectar a tu futuro.

Ponte las pilas y toma decisiones. Un paseo largo por algún sitio tranquilo te vendría de perlas para aclarar tus ideas. En el amor, si estás con alguien, puede ser que te entre el miedo sin razón de que tu chico se aburra.

Te viene una fiesta o evento importante que te ayudará mucho a distraerte y conocer nuevas amistades, necesitas tener más confianza en ti y ser más seguro con lo que eres o tienes, has tenido oportunidades en el amor y las has dejado ir por atender cuestiones que no te dejan nada de provecho

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, lo que hagas hoy tiene impacto en tus logros profesionales del próximo año. En el tema amoroso, si estás soltera, evita llamar a tu ex por la nostalgia navideña.

Vive el presente con confianza, que tu momento en el amor está cerca. Si estás con alguien que no se decide, dale un ultimátum. No vale la pena esperar a su voluntad; vales mucho como para tolerar la indecisión.

Ten cuidado con una persona de piel blanca que se encuentra en tu área de trabajo, te querrá llenar el buche de piedras al punto de que explotes por la manera en que se comportará contigo.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, no dejes pasar hoy sin mandarles un mensaje cariñoso. Intenta quedar con ellos para dar una vuelta en la tarde de Nochebuena o en Navidad, según tus compromisos.

Si la razón de tu alejamiento es un problema amoroso que te quita tiempo y distancia de tus amigos, piensa si vale la pena priorizar a alguien que solo te causa malestar en lugar de estar bien con tu gente a diario.

La vida te dará una gran sorpresa en próximas fechas y vendrá acompañada de una proposición indecorosa, de una amistad, si te gusta atáscate y que te valga no estás para dar explicaciones ni darte golpes de pecho cuando bien sabes que te la has comido hasta entera.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, es un buen momento para avanzar en ese proyecto futuro que te emociona, así que ¡actúa ya! En el amor, conocerás a alguien interesante.

Investiga más sobre esa persona, podrías descubrir una vida fascinante y, a pesar de las diferencias, podrían complementarse muy bien.

Podrías enfrentarte a una situación algo complicada con una amistad a causa de un chisme que se está cocinando, no hagas tormentas en vasos de agua ni veas cosas donde no las hay.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, si tu plan de viaje se chafó, no te preocupes, a lo mejor es para mejor. A veces, las complicaciones nos llevan a respuestas que buscamos a diario.

Si alguien cercano te pide ayuda, anímate a echarle una mano, sobre todo si es alguien importante para ti. En el tema del amor, estás en un momento positivo. Después de sentirte un poco bajo de moral, ahora te ves radiante y atractivo.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, las jornadas laborales se avecinan intensas, así que aprovecha para relajarte y recargar energías.

Tómate un momento para apreciar todo lo que has alcanzado con tu dedicación y esfuerzo. Mantener esta mentalidad positiva será clave para tu bienestar futuro. En cuanto al amor, estás mostrando una faceta más audaz y decidida.

Vas tras lo que deseas sin reservas, lo cual es genial. Si la chispa de tu relación estaba disminuyendo, hoy es el momento perfecto para avivarla. Sé valiente y revitaliza esa conexión.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, una sonrisa a tiempo puede hacer maravillas, sobre todo cuando hay tensiones en las relaciones.

Mantener una actitud positiva te abrirá muchas puertas en tu día a día, especialmente en el trabajo, donde hoy podrías enfrentar ciertas tensiones debido al exceso antes de las festividades.

En el amor, si has estado posponiendo a alguien que muestra interés en ti, es hora de reflexionar sobre tus sentimientos. Puede que esa persona esté considerando seguir adelante si no le prestas atención.

