Martín Anselmi, nuevo director de Cruz Azul, llegó a México

El equipo de Cruz Azul ya tiene nuevo entrenador, con el arribo de Martín Anselmi, para liderar al cuadro de La Noria: “era imposible decir que no a este proyecto tan grande, claro que me ilusiona venir aquí, me identifico mucho con la afición que tiene este club”, fueron las palabras del ahora entrenador en su presentación a los medios, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El estratega sudamericano llegó a la capital para encabezar el nuevo proyecto al frente del cuadro de La Máquina, proveniente del Independiente Del Valle, del futbol ecuatoriano, donde terminó su participación con el subcampeonato en la final ante su similar de LDU Quito.

Promete sacar brillo a los cementeros. FOTO: Archivo.

Promete resultados para la Máquina del Cruz Azul

El entrenador argentino, de 38 años, dice estar agradecido con su club anterior, pero es momento de pasar página, y mirar para otros horizontes que hoy le competen. Además mencionó ya solo piensa en la nueva oportunidad de estar al frente de uno de los clubes más grande de la Liga MX, y prometió resultados y buen juego dentro de la cancha, pues el cuadro cementero cuenta con grandes nombres y con un cuadro unido se van a conseguir grandes cosas.

Con respecto a su idea de juego, Anselmi mencionó que buscará ser propositivo y está listo para cualquier circunstancia,ya sea en terreno local o visitante. “Buscaremos hacer un equipo competitivo para luchar por el título, que es lo que queremos”, añadió el técnico.

El equipo busca retomar su camino. FOTO: Archivo.

Lo dará todo en la cancha y fuera de ello para Cruz Azul

Por otro lado, dijo que la afición busca un equipo que entregue resultados, y "nosotros, desde este lado, vamos a entregar todo desde el primer minuto para que los resultados se den.

“Le puedo decir a la afición que trabajaremos día a día para que los resultados se den, para que con esto, entreguemos buenas cosas a los aficionados y a los que confiaron en mi proyecto”, finalizó.