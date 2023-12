VIDEO: joven tenía un novio mayor y terminó siendo el ex de su mamá, así fue el reencuentro: "tu hija me quitó tu recuerdo"

¿Alguna vez has pensado que tienes mala suerte en el amor?, seguramente es porque no conocías esta historia de una mujer que durante su juventud estuvo muy enamorada de un guapo hombre con quien no llegó al altar, pero que fue el gran amor de su vida, pero a quien el destino le jugaría una broma muy pesada. La razón de ello es que años más tarde su ex se convertiría en la pareja de su hija.

Este fue el reencuentro; él se enamoró se la hija de su ex

Esta historia se volvió viral en TikTok, donde se compartió un pequeño video de una entrevista que realizó Mr. Doctor a gente desconocida, y la popularidad del clip vino por lo insólita que es la historia. Según contó una mujer que fue testigo de este triángulo amoroso, una de sus amigas durante su juventud tuvo un novio con el que nunca formalizó, pero al que nunca superó; sin embargo, la sorpresa se la llevó cuando años más tarde él se convirtió en la pareja de su hija, y con quien se casó.

Ella es Graciela, la mujer que contó esta historia. (Foto: YouTube Mr Doctor)

Si bien la mujer, identificada como Graciela y quien contó la historia viral, no reveló las identidades de los involucrados, explicó que todos son originarios de Querétaro y que ocurrió hace ya varios años en una familia que pertenecía a la socialité, pues su padre era un reconocido médico y su madre estaba atenta a las labores sociales; sin embargo, la hija de ambos se enamoró en la prepa de un joven que nunca convenció a los suegros "porque era pobre y de mamá soltera".

Tras el paso del tiempo este romance terminó porque la familia de la novia quedó en banca rota, hasta que sus padres la comprometieron con un galán de sociedad. Cabe destacar que durante la pedida de mano, el susodicho fue obligado a ver que no fue el elegido de su amada; aunque Graciela no dio más detalles de lo que ocurrió entonces, señaló que pasaron los años y cada quién hizo su vida.

"Después de muchos años, la hija ya grande (...) conoce a un hombre muy guapo, mayor y resulta que este señor era el ex novio pobre, que ya no tiene nada de pobre", dijo la entrevistada.

Esta fue la reacción del youtuber. (Foto: YouTube Mr Doctor)

En su relato, la mujer agregó que un día por una emergencia familiar, la mamá tuvo que ir a la casa del enamorado de su hija y ahí se enteró de que la actual pareja de su hija fue su novio de la juventud. "Resulta que los dos toda la vida se recordaron como su primer amor, pero el ex novio si le dice: 'sabes qué, perdóname, tu hija fue la única que me quitó tu recuerdo y sí estoy enamorado y sí me quiero casar'".

Finalmente, la testigo contó que su amiga se casó sin amor y siempre recordó a su ex, aunque tras esta historia se separó de su hija y de su ahora yerno, así como de sus nietos. Esta historia causó revuelo en redes sociales y trajo todo tipo de comentarios como que parece una trama de telenovela.