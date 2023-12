Los signos zodiacales que recibirán una mala noticia HOY 17 de diciembre, según Nana Calistar

Llegan a ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este domingo 17 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos de la astrología.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, la paz vuelve a tu vida en el día de hoy. Te vuelves más tolerante y ves todo desde otra perspectiva, como si le dieras un twist a tu punto de vista. Ese proyecto que tienes en mente, toma en cuenta que va a llevar más tiempo del que pensabas inicialmente.

No te dejes manipular por nadie, tienes pretendientes, pero de todos no se hace uno; sin embargo, hay una persona que ha estado muy al pendiente de ti, no desaproveches a esa persona, ya que nacerá en próximas fechas un sentimiento muy especial hacia esa persona, sanará cada una de tus heridas y te enseñará la verdadera cara del amor y la confianza.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, en el juego de la vida, crecerás en plata y en espíritu. Olvídate de las lágrimas y lástimas, ahora eres un guerrero mental listo para cualquier desafío.

Es hora de ser dueño de tu propia historia y dejar de martirizarte. No te limites por nada ni por nadie, ve por lo que quieres.

Deja de pensar en lo que ya fue y no se pudo, es momento de iniciar de cero y cerrar ciclos e iniciar nuevos, una nueva vida te espera, la cual estará llena de nuevas oportunidades en muchos ámbitos; sin embargo, debes de cuidar más tu salud y no descuidarla, ya que podrías sufrir las consecuencias

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, baja de la nube y empieza a notar el rollo especial que cada momento y persona tiene.

Encara la verdad sin titubear, porque al final va a ser tu mejor aliada. Asume tus cagadas y ten los huevos de enmendarlas. Es hora de dejar de dar vueltas.

Es importante que no te metas en problemas, ya que ahorita no está el horno para bollos, atiende más tus cuestiones personales y sentimentales y dedícale tiempo a tu bienestar físico que lo has tenido muy descuidado.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, el rollo de no ser completamente honesto con tu pareja te está metiendo en más líos de los que pensabas.

Ahora toca batallar a muerte para salvar esa relación tan especial, ya sea de pareja o de colega cercano. Prepara tus armas y lánzate a la pelea por retomar ese vínculo con alguien que realmente vale la pena.

Despabílate y sigue tu camino y tu vida, tienes un chorro de motivos para ser feliz, pero los dejas ir por atender la vida de otras personas que no te dejan nada de provecho.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, ahorra, porque no quieres caer en una trampa económica. Mantén los ojos bien abiertos y evita que te la metan doblada.

Tienes que ponerte las pilas en tu vida y dejar de tratar de resolverle la vida a todo mundo y comenzar por resolver la tuya. Una caída o accidente se aproximan, carga un limón en tus cosas, eso te ayudará a prevenir accidentes.

Amores nuevos se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje. Te podrías reencontrar con familiar o amistad en próximas fechas.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, la salud te da un respiro y te sientes con más energía que nunca. Tu carácter se suaviza, estás más conectado con la gente.

Te vuelves el rey de la comunicación, soltando palabras y expresándote como nunca. Y, por si fuera poco, la buena suerte está contigo a full, iluminando tu camino.

Momento de tomar el toro por los cuernos, enfrenta lo que tiene que venir y no te limites en tus decisiones, quien está en tu vida estará por su gusto y no por la fuerza.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, escucha con atención, toca y observa cada detalle con tus sentidos a flor de piel.

La movida es convertir cada día en algo único, porque tú tienes el potencial de dejar tu huella en la vida de alguien más. Estás en tu momento, así que a brillar con todo lo que tienes.

Ni se te ocurra quedarte pegado en el miedo o la indecisión, es momento de llenar tu mente con pensamientos positivos y expandir ese círculo de amistades tuyo.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, algo en tu vida está actuando como un freno para tu progreso y es hora de tomar cartas en el asunto.

Te va a llegar un contacto interesante: alguien a quien conociste recientemente te busca con ganas de establecer una conexión sentimental fuerte y que promete durar.

No te duermas en los laureles, porque también es momento de ponerle un ojo a tu imagen pública, a lo que haces en el trabajo, y a tu profesión. Te viene la oportunidad de mejorar en el aspecto de la economía y de reencontrarte con personas de tu pasado, te vas a dar cuenta lo bien que te ha ido a ti en comparación con los que te fregaron anteriormente.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, hoy te iluminas espiritualmente, y eso te da una brújula clara para seguir el camino correcto.

Se siente una vibra de paz y amor a tu alrededor, y las viejas broncas y rencores quedan en el olvido. Ahora, una de tus metas es alcanzar la armonía contigo mismo, con tu gente, y te cuento que lo estás logrando.

Tu buen corazón podría hacerte cometer grandes errores, hay personas muy perras que te han lastimado en tu pasado y podrían seguir lastimándote y haciendo daño, necesitas ponerte las pilas

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, si sigues las reglas del juego divino, verás que se te allana el camino para conseguir eso que tanto anhelas.

Haz una limpieza mental, saca de tu cabeza todas esas experiencias negativas del pasado. Descárgate, échale fuera cualquier sentimiento de rencor o venganza que te esté pesando.

Posibilidades de relacionarte con nuevas personas que te enseñarán grandes lecciones. Te vas a enterar de una gran verdad sobre una persona, a pesar de que te negabas a creer eso de él o ella, al final todo saldrá cierto.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, rompe esos lazos emocionales que no te aportan nada positivo, suelta esas dependencias que te están frenando.

Darte un respiro de las preocupaciones es clave, así que relájate y asegúrate de separar tiempo para divertirte un poco. No hay que cargar con el peso del mundo todo el tiempo, échate unas risas de vez en cuando.

Si esa persona que te interesa no hace nada por ti y todo se traduce solo en celos y confrontaciones, no vale la pena seguir ahí, corta de tajo esa “relación” y busca a alguien que esté dispuesto o dispuesta a dar lo mismo que tú ofreces.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, no pierdas el tiempo tratando de tapar o negar las cosas que te han salido mal.

Si de verdad quieres avanzar, aprende de tus experiencias anteriores para no tropezar dos veces con la misma piedra. La clave está en usar tu historial para evolucionar y no repetir los mismos errores.

Ten mucho cuidado con la manera en que te relacionas con nuevas personas, podrías cometer un grave error. Te viene un dinero extra y la posibilidad de concretar una cita con una persona que conocerás en próximas fechas.

