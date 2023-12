Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy domingo 17 de diciembre según tu signo

Inicia tu gran día con toda la magia de las cartas del Tarot, y este domingo 17 de diciembre hay un mensaje muy especial para ti; pues seguramente necesitas una respuesta o guía a esa situación que te tiene preocupada, preocupado o preocupade, no importa si tiene que ver con el amor, el dinero, trabajo, familia o lo que sea, a veces solo queremos un empujoncito para saber lo es bueno y lo que no lo es tanto y la ayuda del tarot siempre, pero siempre es buena.

Ya sea que creas o no creas en esta herramienta adivinatoria recuerda siempre leer con mucho respeto lo que interpreta cada carta, ya sea un arcano mayor o uno menor.

La carta del día

Es importante recordarte que la lectura de tarot de este domingo 17 de diciembre tiene un mensaje muy especial para ti, sin embargo, si en la lectura de este día no hay nada que resuene con lo que hay en tu vida es muy importante que dejes ir el mensaje y deja fluir la energía.

Así que sin más preámbulos la lectura de este domingo 17 de diciembre sale la carta del Rey de Bastos del tarot Rider Waite. Esta carta habla de que estás destinado a cumplir tus metas, una vez que te propones algo no hay nada, ni nadie que te lo impida, esto es en cualquier plano de tu vida, ya sea laboral, financiero o amoroso, eres una persona que no le tiene miedo a ningún desafío, al contrario tomas al toro por los cuernos y cada cosa nueva lo tomas como aprendizaje y jamás te quejas de nada.

Esta es tu carta de Hoy

Foto: Tarot Rider

Amor

Esta carta es un excelente augurio para ti, si estas en pareja ambos tomarán una actitud mucho más madura, y se dejaran de juegos de adolescentes se enfocaran en el futuro y comenzarán a planificar cosas a futuro, la relación será estable, madura y tranquila.

Trabajo

Ese talento que tienes oculto y que por muchos años has renegado de él, es momento de que lo saques a la luz o que lo pulas pues eso te abrirá grandes puertas y sobre todo te hará ganar mucho pero mucho dinero. Podría ser el inicio para abrir tu propio negocio, no dudes en hacerlo pues te irá de maravilla.

Salud

No le exijas a tu cuerpo más de lo que puede darte, cuídalo, él necesita descansar, recuerda que gracias a él tu estás a donde has querido estar, a veces es bueno dejarlo reposar, por un día que no hagas ejercicio, que no trabajes y que estés en cama viendo tele, no te pasará nada, al contrario, si lo fuerzas podrás tener consecuencias graves.