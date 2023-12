Residente se avergüenza de cantar sobre Palestina en "Atrévete-te-te" y así es como busca redimirse

René Pérez Joglar, conocido por el sobrenombre de Residente con el que rapea desde sus inicios en la agrupación Calle 13, hizo una publicación en sus redes sociales para revelar que detuvo la salida tanto de su disco como de sus videos por el conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, pues ello le duele mucho.

Durante un video de unos cuantos minutos en su perfil oficial de Instagram, aseguró que el "genocidio macabro" no le sienta bien, le duele, y le hace pensar en su hijo todos los días, razón por la que decidió mantenerse fuera del negocio, y pronunciarse ante los hechos de manera pública para aportar a la sociedad con información.

"¿Por qué no todo se detiene como en la pandemia? Que todo se detenga para que así todos nos enfoquemos en Gaza. En vez de subir un story modelando ropa, o mostrando el plato de comida que te estás comiendo o la noche de fiestas en donde te emborrachaste...Detente por un momento, busca información sobre Palestina y denuncia (...)".

Por otra parte invitó a todos los artistas relevantes de la época, y quienes tengan acceso a grandes públicos, que lo sigan en este proyecto, que tomen foros de gran relevancia para hablar de ello. Agregó que se siente decepcionado porque durante los Grammy Latino nadie se atrevió a decir nada, pero les envió un mensaje de apoyo:

"No tengan miedo a ser cancelados porque apoyando a Palestina están del lado correcto de la historia"

En este contexto, el rapero aseguró que se siente avergonzado por la letra que escribió para su primer disco. Hablaba de "Atrévete-te-te", donde aventó la frase "Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal que va a explotar como fiesta patronal, que va explotar, como palestino".

"Yo crecí bajo la propaganda masiva de los medios masivos que nos educan para que pensemos que todos los palestinos son terroristas. Por eso cuando yo era un chamaquito, y escribí 'Atrévete-te-te', no tenía ni puta idea de lo que ocurría en Medio Oriente, me salió esta linea que ya está cancelada en todos mis conciertos, 'Va a explotar como palestino', me da una vergüenza cabrona haberla escrito"