Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy sábado 16 de diciembre según tu signo

Inicia tu gran día con toda la magia de las cartas del Tarot, y este sábado 16 de diciembre hay un mensaje muy especial para ti; pues seguramente necesitas una respuesta o guía a esa situación que te tiene preocupada, preocupado o preocupade, no importa si tiene que ver con el amor, el dinero, trabajo, familia o lo que sea, a veces solo queremos un empujoncito para saber lo es bueno y lo que no lo es tanto y la ayuda del tarot siempre, pero siempre es buena.

Ya sea que creas o no creas en esta herramienta adivinatoria recuerda siempre leer con mucho respeto lo que interpreta cada carta, ya sea un arcano mayor o uno menor.

La carta del día

Es importante recordarte que la lectura de tarot de este sábado 16 de diciembre tiene un mensaje muy especial para ti, sin embargo, si en la lectura de este día no hay nada que resuene con lo que hay en tu vida es muy importante que dejes ir el mensaje y deja fluir la energía.

Así que sin más preámbulos la lectura de este sábado 16 de diciembre sale la carta del Hermitaño, un arcano mayor del tarot Rider Waite.

Esta carta te habla de que es un buen momento para que hagas una introspección en tu vida, no veas la soledad como algo malo, ocupa ese tiempo contigo mismo para valorar lo que tienes y lo que quieres en tu vida, hay cosas que en los últimos días no te están cuadrando, no te sientes a gusto, pues es un buen momento de saber si eso te sirve o lo necesitas en tu vida, si no es así, ya sabes a donde van las cosas que no sirven.

Amor

¿De verdad quieres tener una relación? En los últimos días has estado pensando muy seriamente en permanecer en soledad, pues no te sientes bien contigo mismo, motivo por el cual no te sientes preparado para dar lo mejor de ti a otras personas, recuerda que no puedes ir por la vida con indecisiones pues puedes lastimar a esa persona que te está entregando su corazón.

Trabajo

No es un buen momento para comenzar a buscar un nuevo empleo pues te podría salir mal la jugada y quedarte como el perro de las dos tortas, mejor cuida tu trabajo actual, pero eso sí es un gran momento para que busques abrir tu horizontes y tomar algún curso de actualización, eso podría ayudarte mucho más.

Salud

Esta carta muestra a una persona mayor por lo que las dolencias estarán a la orden del día, pero no te alarmes, basta con que cuides de ti y te enfoques en terapias espirituales para limpiar tu mala vibra energética pues esas dolencias solo son efecto de las malas vibras a tu alrededor.