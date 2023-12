Conoce cuáles son las frases que te hacen sonar menos inteligente, según Harvard

Las personas no quieren sonar poco inteligente, ya que eso hace que las demás personas consideran que no son exactamente brillantes, no saben lo que dicen o que no hay seguridad ni confianza en uno mismo. Es por eso que a la hora de abrir la boca debemos estar muy seguros de lo que puede llegar a pasar.

Sobre este tema, experta en psicología de la Universidad de Harvard, explicó que la Inteligencia Emocional, que tiene que ver con el manejo de las emociones y la manera en la que reaccionamos ante las cosas, es una de las partes más importantes de la inteligencia emocional, y llegó a identificar al menos 5 frases que hacen que parezca que no tienes ni un gramo de esta.

Inteligencia emocional. Fuente: Pinterest.

Las frases que debes evitar porque te hacen sonar poco inteligente, según Harvard

Sobre la inteligencia y las personas en el ámbito social, la Dra. Cortney Warren escribió todo un artículo al respecto en Make It, donde dice que la inteligencia emocional es esencial para tener mejor relaciones, para crear vínculos y para ganarnos a los demás, y para lograr que tengan una respuesta más profunda.

De acuerdo con la experta, estas son las que debes evitar:

“Yo no voy a cambiar, así soy”: muestra una poca disponibilidad a crecer y mejorar. “No me importa cómo te sientes”: muestra que no entiendes cómo afectas a los demás y cómo eso puede afectar negativamente tus relaciones. “Es tu culpa que me sienta así”: muestra que suelen culpar a otros por lo que te pasa y no reconocer tu propio papel o errores. “Estás mal”: muestra que sueles tomar posturas extremas y que tu enfoque no es el más constructivo. “Deja de actuar como loco”: muestra que no estás dispuesto a escuchar y entender a los demás, y a trabajar en conjunto para encontrar soluciones.

Desde Harvard dicen que este es uno de los tipos de inteligencia más importantes para alcanzar el éxito, ya que te ayuda a ser un mejor líder, un mejor empleado, a trabajar mejor en equipo, a lidiar mejor con cosas como el estrés y la frustración, a responder mejor ante la presión y a ser más productivo.

Y como pasa con todos los tipos de inteligencia, no solo hay que tenerla, hay que demostrarla y hay que usarla siempre a nuestro favor, esto es lo que realmente hace una diferencia en nuestras vidas, en las oportunidades que conseguimos e incluso en las relaciones que logramos construir, dentro y fuera del trabajo, y que también son esenciales para la felicidad, la satisfacción en el trabajo y hasta para vivir más.

