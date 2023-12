Los signos zodiacales que recibirán una buena noticia HOY 15 de diciembre, según Nana Calistar

Llegan a ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 15 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos de la astrología.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

El mejor mensaje lo tiene Nana Calistar Foto: Especial

Sigue leyendo:

Super afortunados, estos son los 3 signos que tendrán una feliz noticia en su salud, según la astrología oriental

https://heraldodemexico.com.mx/tendencias/2023/12/15/mhoni-vidente-horoscopos-de-hoy-15-de-diciembre-predicciones-de-salud-dinero-amor-562901.html

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, En los dineros, andas con dudas si alcanzará para las Fiestas, y eso te está generando un poco de lío mental.

Las cosas no van a estar tan desordenadas como crees. Los próximos días van a ser más llevaderos, así que no te agobies. Habla con tu chico, suéltale los temores y cuéntale lo que está pasando.

Aprende a ser una persona de pocas oportunidades, recuerda que hay alguien más que espera la primera, date la oportunidad de conocer otros mundos pues te sorprenderás de lo que podrías encontrar..

Foto: Facebook / @NanaCalistarTV

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, los lobos con piel de cordero están a la orden del día, pero confía en tu intuición para detectarlos.

En el trabajo, se vienen días de oportunidades para crecer, aunque esos envidiosos seguirán pululando. No les des cuerda a los que no valoran tu esfuerzo y solo critican los resultados.

Mantén tus asuntos personales lejos de los chismosos, y lo que más te va a funcionar hoy son los temas del corazón, ya sea que estés soltero o en una relación seria. No permitas que un mal día afecte la relación con amistades.

Foto: Facebook / @NanaCalistarTV

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, Prepara tu hogar cada día hasta fin de año para arrancar el 2024 con buen pie. Aprovecha los ratos libres y no te dejes vencer por la pereza; vale la pena.

Empaca esa ropa antigua, deshazte de lo que ya no te gusta y llévalo a reciclar o véndelo online. Invita a tu mejor amiga a echarte una mano y, cuando terminen, salgan a celebrar.

Una noticia próxima en tu familia te hará el día. Cuidado con andar de lengua suelta, podrías cometer un grave error al punto de perder amistades que significan mucho para ti.

Foto: Facebook / @NanaCalistarTV

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, la Navidad te tiene con las pilas al tope y estás pensando en darte un regalo a ti misma, como un patinete eléctrico, una bici o incluso una moto.

Antes de lanzarte, párate un momento y piensa en los contras, como dónde lo vas a guardar y los gastos que conlleva. También puede ser que estés considerando una mascota.

Tómatelo con calma, no actúes de inmediato; mejor piénsalo bien y hazlo cuando estés bien segura. Antes de tomar cualquier decisión, échale un vistazo a la almohada hoy. Seguro que mañana decides con más cabeza.

Foto: Facebook / @NanaCalistarTV

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, tal vez estés agobiada por asumir demasiadas responsabilidades diarias. Date un descanso, te vendrá de maravilla.

No te rayes con pensamientos que te alteren o te hagan sentir culpable por cosas que no son realmente tu rollo. Ayuda cuando puedas, pero sin perjudicarte.

Y si no estás al 100 en el plano mental, no podrás ayudar mucho, así que hoy céntrate en recargar tus baterías. No te agobies por todo lo que tienes pendiente antes de Nochebuena, relájate y ve sobre la marcha.

Foto: Facebook / @NanaCalistarTV

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, claro, te lo has ganado a pulso con mucho esfuerzo, pero hay gente que se parte el lomo igual y no llega a sus metas.

Disfruta hoy de este viaje donde todo te sonríe, Virgo, y de la compañía de tus amigotes. No todos tienen la combinación perfecta que tú tienes al alcance de la mano.

Si tienes pareja hay inseguridades y celos, algunas veces pelean sin alguna razón, la costumbre les podría afectar, necesitan un cambio de rutina.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, aunque en líneas generales todo te va de maravilla, sientes la necesidad de más libertad de acción, como si estuvieras amarrada con tu gente, sintiéndote responsable y obligada a resolver cualquier problemilla que les atañe.

Dedícale un poco más de tiempo ahora, sumérgete en él hasta que pase la tormenta que te impide ver lo afortunada que eres y que no te deja ser completamente feliz.

Cuida mucho tus espaldas pues hay personas en tu trabajo o alrededores de tu casa que no te ven con buenos ojos, los malos deseos hacia ti te cargan de malas energías, procura cargar siempre con un limón.

Foto: Facebook / @NanaCalistarTV

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, con el frío, te has quedado pegada al sofá y la pereza te ha frenado a la hora de hacer ejercicio.

Elige una actividad física que de verdad te entusiasme, nada de pagar en el gimnasio para no ir o quedar con amigos para hacer algo una vez y ya.

Haz una lista de actividades que te flipen de verdad, como deportes de defensa personal o cualquier tipo de baile, para mantenerte en forma de la mejor manera.

Foto: Facebook / @NanaCalistarTV

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, tu intuición está en su punto y hoy es el momento perfecto para aprovechar esta ventaja, especialmente porque parece que tus pensamientos se están convirtiendo en realidad.

Es probable que te enfrentes hoy a una situación que requiere ir más allá de las apariencias, y ya sabes que tienes esa capacidad. Decide cómo reaccionar de la mejor manera posible y no dejes que nada arruine tu momento espléndido.

Antes de tomar decisiones importantes, piensa bien y, sobre todo, escucha a tu voz interior para evitar caer en errores. Además, en el ámbito sentimental, tu buen carácter ha cautivado a alguien que conociste recientemente.

Foto: Facebook / @NanaCalistarTV

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, casi todos los problemas tienen solución y además tú tienes recursos de sobra. Posiblemente lo que te está fallando es la paciencia, una cualidad que no es tu fuerte ni de lejos.

También si rebajas un poco tu nivel de estrés serás capaz de ver las cosas con más claridad y seguro que podrás encontrar la salida por ti misma.

El día que aprendas a valorar lo que tienes y lo que siempre ha estado ahí a tu lado ese día conocerás el significado de la verdadera felicidad, deja de exigir algo que no estás dispuesto o dispuesta a dar, la vida te va sonreír de la mejor manera y llegarán grandes sorpresas que te van alegrar mucho tu día.

Foto: Facebook / @NanaCalistarTV

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, eres súper independiente y amas tu libertad, pero hoy te das cuenta de que involucraste a alguien en tu vida pensando que era indispensable, y ahora no sabes cómo quitártelo de encima.

Asume tu responsabilidad en esto, busca la forma de prescindir de esa persona sin herirla, sé honesta y no eches culpas a otros por algo que tú misma provocaste.

Fiesta en puerta en la cual la pasarás de la mejor manera. Te viene la posibilidad de mejorar ingresos mediante un pago que te llegará, cuídate de traiciones familiares.

Foto: Facebook / @NanaCalistarTV

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, si hoy la báscula te lanzó una señal de alarma, sería bueno que le hagas caso a ese aviso.

Las tapas, aunque sean pequeñas, y las cervezas que las acompañan suman calorías. No te estoy diciendo que te pongas a dieta extremista, simplemente trata de no darte esos gustitos todos los días. Es por tu bienestar general, no solo por el aspecto físico.

Desde hoy, mejor alimentación: más frutas y verduras en tu dieta, que parecen haber desaparecido de tu nevera últimamente.Ten presente que no todo lo que brilla es oro así que no te deslumbres por cualquier cosa que llegará a tu vida.

Foto: Facebook / @NanaCalistarTV

¿Cuál es el mes de cada signo zodiacal?