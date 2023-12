Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy viernes 15 de diciembre según tu signo

Inicia tu gran día con toda la magia de las cartas del Tarot, y este viernes 15 de diciembre hay un mensaje muy especial para ti; pues seguramente necesitas una respuesta o guía a esa situación que te tiene preocupada, preocupado o preocupade, no importa si tiene que ver con el amor, el dinero, trabajo, familia o lo que sea, a veces solo queremos un empujoncito para saber lo es bueno y lo que no lo es tanto y la ayuda del tarot siempre, pero siempre es buena.

Ya sea que creas o no creas en esta herramienta adivinatoria recuerda siempre leer con mucho respeto lo que interpreta cada carta, ya sea un arcano mayor o uno menor.

La carta del día

Es importante recordarte que la lectura de tarot de este viernes 15 de diciembre tiene un mensaje muy especial para ti, sin embargo, si en la lectura de este día no hay nada que resuene con lo que hay en tu vida es muy importante que dejes ir el mensaje y deja fluir la energía.

Así que sin más preámbulos la lectura de este viernes 15 de diciembre sale la carta del tres de bastos del tarot Rider Waite. Todas las inseguridades que tenías hace algunos días se han ido, la presencia de esta carta marca que estas actuando con confianza, decisión esta carta es ideal para que hagas crecer tus expectativas, amplificar tus horizontes, en estos días estarás con la mente abierta y aprenderás muchas cosas así que pon mucha atención.

Amor

En el terreno del amor, esta carta dice que las cosas entre tu y tu pareja van bien, él te aprecia y valora todo el esfuerzo que has hecho por la relación, sin embargo, si has notado que las cosas están frías y no te trata bien no dejes crecer más las cosas habla con tu pareja y si es necesario irte de ahí, hazlo.

Trabajo

El trabajo duro que has hecho a lo largo de estas semanas, y tu cansancio por fin valdrán la pena, tu jefe o superiores se darán cuenta del gran esfuerzo y lo valioso que eres para el equipo de trabajo por lo que un posible aumento de salario llegará a ti. Si tienes deudas poco a poco comenzarás a salir de ellas.

Salud

Te has estado cuidando mucho, tu alimentación es la optima así que los resultados ya los estás viendo y te están gustando mucho así que no descuides esa parte que vas muy bien.