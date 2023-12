¿Cómo soltar amistades que drenan mi energía?

Si has escuchado la frase: ‘uno elige el amor que cree merecer’. Lamento decirte que aplica lo mismo con las amistades. La numeróloga Pau Oropeza nos explica como soltar esas amistades que te drenan la energía. Factores importantes que resalta:

¿Cómo se encuentra nuestra energía?

¿En qué frecuencia me encuentro?¿Estoy vibrando bajo o alto? esto es relevante, porque dependiendo de mi frecuencia es lo que atraigo.

¿Cómo me encuentro?

Crédito: Pexels

Aprende a adquirir la energía adecuada

¿Para qué? No tener fugas de energía, para sintonizar con amistades que me sumen y no que me resten. Ley de atracción: atraigo lo que soy.

Hay varios ejercicios para elevar nuestra energía

Crédito: Pexels

Marcar límites

¿En qué ya no quiero gastar mi energía? ¿Qué aspectos o características ya no quiero en mi vida? ¿Cuáles son mis NO negociables en una amistad?

Saber que sí y que no permito, es importante para una amistad sana

Crédito: Pexels

No está mal soltar amistades

Tal vez en un inicio sintonizaron muy bien, pero ya no te identificas o ya no estás en la misma sintonía. Como todo, algunas amistades tienen un ciclo de vida con nosotros, y a veces llega el momento de dejarla ir y avanzar.

Dejar ir también es parte de nuestra vida

Créditos: Freepik

Déjalas ir

Agradece lo aprendido de esa persona, perdona y deja ir. Hasta aquí acabo tu ciclo con esa persona. Aprende más al respecto sobre el tema y ejercicios para aprender a soltar con la numeróloga Pau Oropeza. ¡No te lo pierdas!

VR