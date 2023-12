Timothée Chalamet protagoniza Wonka y conquista la taquilla internacional

Wonka llegó a los cines y no, no es una nueva versión de Charlie y la fábrica de chocolates, de hecho no tiene nada que ver con las cintas anteriores que fueron protagonizadas por Gene Wilder en 1971 y por Johnny Deep en 2005.

Esta nueva película retrata la vida de Willy Wonka durante su juventud, y el camino que recorrió para convertirse en la leyenda de los chocolates y caramelos que todos conocen, y por supuesto que en esta versión no se puede dejar de lado a los Oompa-Loompas, pues se cuenta cómo fue el encuentro entre Willy y un Oompa-Loompa por primera vez.

Gene Wilder y Johnny Deep le han dado vida al famoso chocolatero Willy Wonka. Foto: Especial

Wonka, taquilla internacional

A pesar de las comparaciones que recibió Timothée Chalamet con Johnny Deep por hacer la nueva versión de Willy Wonka, y que como coloquialmente se dice ´no iba a dar el ancho´ parece que todo eso quedó atrás, ya que a la película le ha ido muy bien en taquilla y mucha gente ha quedado satisfecha con el desempeño actoral de Chalamet.

Timothée interpreta la versión joven de Willy en esta nueva cinta. Foto: Especial

Tan solo en su primer fin de semana recaudó 43.2 millones de dólares, un excelente estreno si tomamos en cuenta que su estreno no fue en Estados Unidos como normalmente suele ser. Incluso México tuvo la oportunidad de ser de los primeros países en ver Wonka, pues desde el 7 de diciembre la película está disponible.

El recibimiento que ha tenido Wonka en taquilla ha sido favorecedor, por lo que se espera que este 15 de diciembre que se estrena en Estados Unidos, continúe con la misma racha.

Reseña Wonka

La cinta protagonizada por Timothée Chalamet ha sido descrita por algunos críticos como “mágica” y “un musical familiar de fantasía” que a su vez combina a la perfección la historia clásica con la juventud de Timothée.

Pero, ¿de verdad es tan buena? Si quieres conocer más sobre Wonka, escucha el podcast Guía del hater y averigua todo lo que Montse Simó y Óscar Uriel contaron sobre el estreno de esta película.