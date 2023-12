Tuca Ferreti revela importante secreto de los Tigres previo a la final contra América, habla de su polémica salida

Ricardo "Tuca" Ferreti, exdirector técnico de los Tigres de la UANL, se convirtió en tendencia en redes sociales después de su reciente aparición en el programa de ESPN "Futbol Picante" donde ventiló información importante sobre el éxito que ha conseguido el equipo de la U de Nuevo León.

Fue hace unos meses cuando la cadena deportiva ESPN sorprendió a toda la industria al anunciar al "Tuca" como su flamante fichaje de este 2023. A partir de ese momento en exfutbolista naturalizado mexicano ha dado de qué hablar por las confesiones que ha soltado sobre el manejo del futbol mexicano.

Sigue leyendo:

José Ramón Fernández le da un manotazo en vivo a Jorge Pietrasanta: "¿por qué me golpeas?"

En la reciente transmisión del programa "Futbol Picante", Ricardo "Tuca" Ferreti, extécnico de los Tigres de la UANL, se sinceró con todos para revelar la verdadera estructura que ha llevado al éxito al equipo del estado de Nuevo León, uno de los más ganadores en los últimos años.

Frente a la mesa de conductores el "Tuca" dijo que Mauricio Culebro, presidente deportivo de los Tigres, le confesó que no sabía nada de futbol, por lo que le dio libertad para tomar decisiones en el manejo del plantel. Aseguró que el directivo no tiene palabra, pues le había prometido un nuevo contrato, pero nunca llegó.

"Mauricio (Culebro) me decía "yo no sé nada de futbol", haz lo que tengas qué hacer. Yo tomé las riendas, me lo autorizaron. Es un hombre sin palabra (Mauricio Culebro), me prometió contrato y no me lo cumplió", escribió.