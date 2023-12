Mercurio retrógrado: ¿cómo influye en que los ex regresen?

Mercurio retrógrado es un fenómeno que ocurre del 13 de diciembre al 1 de enero de 2024, cuando el planeta Mercurio parece moverse en dirección opuesta a la de la Tierra. Es decir, desde una perspectiva terrestre, cuando un planeta está retrógrado, pareciera que se está moviendo hacia atrás en su órbita alrededor del Sol, pero no es así, es sólo una ilusión óptica derivada de que cada planeta se mueve a velocidades diferentes.

Desde el punto de vista de la astrología, se tiene la creencia de que en Mercurio retrógrado se pueden tener complicaciones en la comunicación, pueden surgir malentendidos, retrasos, fallas en la tecnología, problemas en los viajes, desafíos en la toma de decisiones y otros aspectos de la vida cotidiana.

Para la astrología, Mercurio retrógrado tiene un impacto en la toma de decisiones. Foto: Especial

Sigue leyendo:

Mercurio retrógrado: ¿Realidad o mito? Esto dice la ciencia sobre sus posibles influencias

Termina último Mercurio Retrógrado de 2020; sigue los CONSEJOS para librarte de la MALA SUERTE

¿Por qué según los astrólogos los ex pueden volver en Mercurio retrógrado?

Es importante tener en cuenta que la astrología no cuenta con respaldo científico y que las interpretaciones de los efectos de Mercurio retrógrado son subjetivas y varían entre los practicantes de esta área, la ciencia tampoco apoya la idea de que la posición aparente de los planetas en el cielo en el momento del nacimiento de una persona pueda influir en su personalidad o en los eventos de su vida ni que impacte de alguna manera en las relaciones amorosas.

Sin embargo, entre los astrólogos existe la creencia de que los ex vuelven durante Mercurio retrógrado porque se cree que durante este periodo hay una tendencia a pensar en el pasado y se toman malas decisiones, por lo que es posible que se pueda recibir un mensaje de la expareja ofreciendo disculpas si siente culpa por algo que te hizo, porque siente nostalgia o desea arreglar asuntos pendientes.

En este periodo se puede experimentar nostalgia. Foto: Especial

También aseguran que en esta temporada, las personas se encuentran más introspectivas y creen que todo tiempo pasado fue mejor, aunque no necesariamente sea así. Es por ello que quienes se dedican a la astrología indican que si los ex intentan regresar puede ser algo fugaz y no hay muchas posibilidades de que se retome con seriedad esa antigua relación, es más impulso que un deseo genuino.