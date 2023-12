Día de la Virgen de Guadalupe: MEMES reviven interpretación de Itatí Cantoral este 12 de diciembre

Este 12 de diciembre, miles de mexicanos festejan a la Virgen de Guadalupe, aquella imagen celestial que se le apareció a Juan Diego en el cerro del Tepeyac en 1531 donde hoy está fincado su templo. Lugar que este día se llena de feligreses para cantarle las mañanitas a la “Morenita”.

Pero los festejos no solo se limitan a hacerse de manera presencial, hoy en día las redes sociales juegan un papel muy importante durante las festividades y tradiciones de México. Y para no perder la costumbre, los memes no pueden faltar en honor a la fecha, especialmente los que recuerdan aquella interpretación magistral de la cantante Itatí Cantoral.

Seguramente ya recibió muchas felicitaciones | Foto: Facebook Full memes

Los mejores memes en el día de la Virgen de Guadalupe

Definitivamente los mexicanos tienen una manera muy creativa de celebrar las festividades y esa es creando los mejores memes, y es que cuando se trata de creatividad, aquí es donde se demuestra que siempre habrá una imagen acompañada de un buen texto para que nos saque una risa.

Si se trata de festejo, los mexicanos son muy bueno para celebrar | Foto: Facebook Full memes

Cómo olvidar ese clásico guadalupano que se puso de moda hace unos años. "El pasito perrón" fue un tema bastante popular durante diciembre, pues el hijo de María fue tomado por un vendedor para bailar esta conocida melodía y el graciosos se hizo viral y hasta hoy es recordado.

Esta clásica canción siempre suena en esta temporada | Foto: Facebook Full memes

Y aunque este es el día que se festeja a la Guadalupana y muchos creyentes aprovechan para cumplir mandas y visitarla en su altar. No falta quien reclame a los feligreses por solo prestarle atención en su cumpleaños y para cantarle las mañanitas en su cumpleaños ¿conoces a alguien que es asì?

¿Conoces a alguien que sea muy devoto solo el 12 de diciembre? | Foto: Facebook memes para morir de risa

Se dice que la Virgen María es la madre de todos y como madre no hay dos. Clásicas son las regañadas que nos ponen nuestras mamás cuando regresamos tarde de las fiestas y peor aún si no le avisamos nada. Así que recuerda que para cuando salgas de noche, procura no llegar tarde para que no tengas con el pendiente a tu mamá.

Cuando mamá dice que avises, debes avisar | Foto: Facebook memes para morir de risa

Cómo olvidar la vez que Itatí Cantoral le cantó a la Virgen de Guadalupe haciendo una de las interpretaciones que hasta hoy sigue siendo la más popular de todos los tiempo. Incluso cada 12 de diciembre miles de personas comparten el tema para que no quede en el olvido este gracioso momento.

Este clásico no puede faltar el 12 de diciembre | Foto: Facebook memes para morir de risa

Si tu también pensabas que la muñeca Barbie era la más vendida del mundo, estábamos muy equivocados, realmente la Virgen María es la más solicitada si de imágenes se trata. Así que con permiso de Barbie, la Guadalupana llega a ocupar el número uno en ventas.

Ahora sabes que la Virgen es en realidad la más vendida | Foto: Facebook memelas de orizaba

¿Cuál es la historia de la Virgen de Guadalupe?

El 9 de diciembre de 1531 se le apareció la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe a un campesino de nombre Juan Diego mientras caminaba por el cerro Tepeyac, lo que hoy es la Ciudad de México. En aquel momento María, le dijo a Juan Diego que ella era la “madre del Dios verdadero”, y le dio instrucciones para que se construyera una iglesia en ese lugar en su honor.

Como fiel devoto, Juan Diego se acercó al obispo de la nueva diócesis de México, Fray Juan de Zumárraga, pidiéndole que se construyera una iglesia. Pero como era de esperarse, el obispo no le creyó, entonces el joven regresó al cerro para encontrarse a la Virgen, quien le pidió que se acercara nuevamente al obispo. San Juan Diego la obedeció, y esta vez, el obispo pidió una señal milagrosa para demostrar su presencia.

Al llegar le mostró la imagen milagrosa de Nuestra Señora de Guadalupe mientras las rosas de castilla caían al suelo | Foto: Pinterest

Fue el 11 de diciembre cuando la Santísima Virgen se le apareció por tercera vez, pero ahora puso un milagro en la tilma de Juan Diego. Antes de que se dirigiera al obispo nuevamente. Al llegar le mostró la imagen milagrosa de Nuestra Señora de Guadalupe mientras las rosas de castilla caían al suelo. Desde entonces aquel suceso fue considerado un milagro y como ella lo pidió, en ese lugar se colocó su iglesia.