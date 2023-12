5 canciones para manifestar que tu ex te busque antes que acabe el 2023

Al inicio de este 2023, Mhoni Vidente anunció en El Heraldo de México que este sería el año de los divorcios y las rupturas, y vaya que así lo fue, pues muchas parejas del espectáculo anunciaron el fin de sus relaciones y matrimonios.

Sí tu, al igual que Andrea Legarrea, Galilea Montijo, Tania Rincón, Mauricio Ochmann, Rodrigo Cachero, entre otros más también terminaste tu relación y ahora tienes el corazón roto pues deseas que tu ex te vuelva a buscar, sigue leyendo porque aquí te compartiremos 5 canciones para manifestar que ese gran amor te busque antes de que acabe este 2023.

Haz que tu ex te busque con estas canciones

Foto: Pixabay

¿Qué canciones debes escuchar para manifiestar que tu ex te busque?

Estamos a tan solo unas semanas que este año se acabe y muchos no les gusta comenzar el año nuevo solteros por lo que desean encontrar un gran amor o bien quieren que su exnovio o exnovia les vuelva a buscar

Y aunque en esta época del año, mucho se habla de rituales para atraer el amor, poco se menciona sobre la manifestación a través de canciones, pues si bien hay temas que narran un desamor y hasta otro tipo de sentimientos, existen otros que inconscientemente hacen que le pidas al universo que regrese a ti ese gran amor de tu vida.

Con estas canciones podrías recibir mensajes como estos de parte de tu ex.

Foto: Pinterest

Sin más preámbulos te mencionamos 5 canciones que puedes incluir en tu playlist de manifestación, ojo, sólo debes escucharlas si es que de verdad quieres que tu ex regrese a ti.

Mucho pa’ ti- Valeria Canavati

Esta es una de las canciones más virales en Tiktok y cientos de usuarios aseguran que tan solo unos días después de haber escuchado este tema de Valeria Canavati, esa persona especial los busca para pedirles una nueva oportunidad.

Déjala que vuelva- Piso 21 y Manuel Turizo

Fue en 2018 cuando la agrupación colombiana lanzó este tema de gran poder, pues sin saberlo quienes la cantan manifiestan y piden al universo que su ex regrese a su lado, y esto podría ocurrir más rápido de lo que piensas.

Si no es ahora- Timbiriche

Este tema clásico de los años 80’s tiene un gran poder de manifestación, pues más allá de su ritmo que te invita a bailar, la letra de esta canción es una clara manifestación que si no es hoy tal vez mañana tu ex te va a buscar.

A chillar a otra parte- Pesado

¿Quién dijo que manifestar al ritmo de regional mexicano no se podía?, aunque muchos creen que podría ser un tema más de desamor te recomendamos repetir la parte en la que el grupo que vale lo que pesa dice que vendrá a rogarte, y así estarás haciendo un llamado a la vida para que ese ser especial llegue buscándote nuevamente.

Ayer me llamó mi ex- KHEA, Natti Natasha, Prince Royce

Con este tema no hay duda que estás pidiendo al universo que tu ex te busque y que en esa llamada o mensaje te diga lo mucho que te extraña y que los días sin ti no son los mismos, pero cuidado, pues debes estar segura o seguro que quieres que esa persona del pasado regrese a ti, pues si escuchas este tema él o ella vuelven por que vuelven.

Recuerda que para manifestar debes siempre estar cargado de buenas intenciones, buenas energías y vibras poderosas, y si quieres tener un amor sano y hermoso debes dejar de escuchar canciones de desamor y tristeza, así que crea tu lista de reproducción con estas canciones y no dejes de escucharlas para que antes de que termine este 2023 tu ex y tu arreglen las cosas entre ustedes y pasen las fiestas decembrinas juntos.