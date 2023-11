Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 8 de noviembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 8 de noviembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Sigue leyendo: Estos son los 3 signos que recibirán un golpe de fortuna durante la lluvia de estrellas de noviembre, según la astrología

Super afortunados, estos son los 3 signos que recibirán una ola de prosperidad desde el 8 de noviembre, según la astrología oriental

Se vienen peleas fuertes con amigos especiales Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, este período es todo sobre tomar las riendas de tu vida y ser un líder incansable.

Una persona de piel blanca podría meterte en problemas en próximas fechas, no seas tan confiado o confiada con las personas podrías cometer grandes errores al hablar de mas.

Controla tu ansiedad, si estas soltero o soltera es porque quieres porque has tenido donde treparte bien y bonito pero te haces que la virgen de habla cuando todos saben que ya estás bien correteada.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, No te dejes influenciar por nadie. Cuídate de enfermedades respiratorias pues estarán a la orden del día.

No vivas en el pasado ni en lo que ya fue, date la oportunidad de conocer nuevos mundos y llenarte de personas que te llenen de felicidad tu vida.

Momentos de cambios en tu vida, de cerrar ciclos y comenzar de cero, algunas ocasiones caes mucho en las mismas situaciones de siempre que ya te han hecho daño y te han hecho caer una y otra vez.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, es hora de dejar volar tu curiosidad y conectarte con nuevos amigos. Si tienes una relación, no andes dando caldo de calzón a nadie más porque te van a cachar y te meterás en camisa de once varas.

Hay momentos en que necesitas mucho de alguien de tu pasado, la vida te llenará poco a poco de nuevas oportunidades en el amor y en los negocios, no temas a cambios pues dichos cambios te darán la pauta para mejorar en muchos aspectos que no te dejaban avanzar.

No pienses que la soledad es mala, al contrario, es quien te va a ayudar a encontrar tu verdadera esencia, procura no caer con cualquier tonto solo por el simple hecho de tener miedo a estar o quedarte solo o sola.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, no temas mostrar tus emociones, pero también protege tu caparazón cuando sea necesario. Date la oportunidad de creer más en ti y de confiar en tu capacidad de realizar tus sueños..

Es momento de ver primero por ti antes que por las demás personas, entras en un ciclo lleno de muchos cambios y oportunidades. Persona muy importante en tu vida concluye su ciclo en ti y ha de partir de tu vida, no te pongas triste, agradece y deja que la vida siga su curso y ponga las cosas adecuadas en tu vida.

Si no tienes pareja es por ese mendigo carácter que te cargas, no te soportas ni tú mismo y quieres que alguien más lo haga, bájale dos rayitas de lo contrario te vas a quedar a vestir santos.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, una persona saldrá de tu vida poco a poco debido a ciertos errores que cometerá y que te dolerán mucho, pero al tercer día estarás más que listo o lista pa lo que viene.

Viene una oersona de tierras lejanas, si de verdad quieres saber lo que es amar y sentirte pleno o plena date la oportunidad de iniciar algo con esa persona, te enseñará grandes cosas solo no le aflojes el bollo tan rápido para que no te veas como una cualquiera.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, relájate un poco y acepta que no todo puede ser impecable.

Nadie es culpable de lo que sucede a tu alrededor más que tu, recuerda que debes aprender aceptar tus errores y tus aciertos. Cuida la parte de tu espalda baja y riñones pues podrías estar desarrollando una enfermedad o lesión.

Hay momentos de la vida en que desearías no haber nacido, no tienes por qué ser tan negativo en tu vida, es importante que veas las cosas de otras manera, tienes todo para ser feliz y cumplir tus metas y sueños pero has descuidado mucho esa parte por atender los sueños y la vida de otras personas.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, aprovecha este período para resolver conflictos y encontrar el equilibrio en tu vida. Se resuelve problema familiar el cual ya tenía tiempo de estar afectándote.

Si ya tienes pareja ten cuidado con cometer una indiscreción delante de tu pareja pues podrías arruinar lo que con trabajo han estado construyendo.

Viene un chisme muy perro que te hará que le eches miércoles a una amistad, ahí es donde debes decir todo lo que sabes. Hay momentos en que desearías mandar todo al carajo e irte lejos para alejarte de problemas laborales y familiares.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, es el momento de descubrir secretos ocultos y transformar tu vida desde sus cimientos.

Si tienes pareja, bájale a los celos, o te van a dar una buena bufada, sino crees o confías en quien tienes a lado no vale la pena seguir ahí.

No te quejes tanto de lo que no tienes y mejor pon todas tus ganas y empeño en conseguir lo que has buscado y por lo que te has esforzado.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, sigue tu corazón y aventúrate en nuevos territorios, tanto física como mentalmente.

No finjas sentimientos por nadie, no te dejes caer ni vencer y menos humillar por personas que solo buscarán sacar algo de provecho de ti. Si no tienes pareja disfruta la soltería y dale vuelo a la caricia que es gratuita, solo hazlo con precaución

A veces eres bien hijo e hija de la fregada y das miedo por tu sinceridad y falta de tacto para decir las palabras que sientes pero también es cierto que la has cajeteado un chorro pues has dañado a quien no lo merecía ni tenía voz ni voto.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, el amor se traduce en hechos no en palabras si tienes pareja y solo promete y promete y no cumple next.

Solo te está jugando el dedo en el hocico no pierdas tu tiempo ahí. Cuidado con esperar demasiado de quien no debes, vienen grandes sueños que se harán realidad y la oportunidad de cambiar ciertas situaciones que te venían incomodando la vida.

No te compliques ya la existencia, manda al chorizo a toda esa gente que te incomoda o hace sentir de la fregada, ya no estás para aguantar esas tonterías.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, abraza tu unicidad y encuentra formas innovadoras de cambiar el mundo.

No des más de la cuenta si tienes ya una relación nomas lo que es porque después te vas a quejar de andar con hambre. Cuidado con ladrar demás en contra de tus amistades pues a veces no se aguantan y podrían echártelo en cara.

Viene un viaje muy increible para ti y la oportunidad de cerrar ciertos ciclos que habías dejado abiertos. Nuevas aventuras se aproximan.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, en el amor se ve un terreno jodido, pues no se ve perro que te ladre, eso se debe a que ya ni te arreglas ni gym, ni zumba ni nada, aprende a ver más por tu físico, un cambio de look te vendría perfecto,

Deja que la gente hable pues si lo hacen es porque eres importante y vas avanzando, preocúpate cuando ya no lo hagan. No sabrás cómo actuar ante un conflicto algo desagradable que tendrá lugar entre varios compañeros de trabajo.

Lo mejor es que vayas a lo tuyo, seas discreto y que no te metas en líos innecesarios.

DRV