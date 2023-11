"Talk to Me", la película de terror independiente que ha dejado impactada a la audiencia, te quitará el aliento

Ya es sabido para los millones de amantes del cine de terror y suspenso que durante los meses de octubre y noviembre es cuando se dan los estrenos más esperados en cines de aquellas producciones que esperan convencer (de nueva cuenta) a los espectadores de que este género del séptimo arte -tan amado por millones y odiado por muchos- es capaz e mantener cautiva a una audiencias que con frecuencia acude a las salas sólo para llevarse una decepción más.

Sin embargo, al parecer las cosas parecen estar cambiando para quienes no se dejan decepcionar por producciones de terror "domingueras" que no logran asustar a nadie y sí decepcionar a muchos. Y es que las críticas tras el estreno de "Talk to Me" ("Háblame") han sido bastante favorables para esta película de terror independiente que ha cautivado a la audiencia y que al parecer trae consigo un nuevo sello a la industria del entretenimiento: el de la generación "Z".

Te puede interesar:

La mejor película en Apple TV apta para fanáticos del suspenso y terror aclamada por la crítica

La película de acción perfecta para ver en Netflix este 7 de noviembre, es un éxito internacional y sale una mexicana

"Talk to Me", así ve el cine de terror la Generación Z

"Talk to Me" aborda temas de la adolescencia actual. FOTO: Especial

Para comprender a profundidad el por qué "Talk to Me" ha generado tal fascinación entre los espectadores, inicialmente hay que centrarnos en su trama, ya que en el film podremos ver a un grupo de jóvenes que utiliza una mano aparentemente hecha a base de yeso pero que estaría embrujada, con el objetivo de contactar con los muertos mientras graban paso a paso lo que ocurre en cada situación.

Cada una de estas experiencias, en las que el vínculo entre la mano y los muertos es una persona diferente, los testigos comparten su experiencia en las redes sociales, en donde surge el debate respecto a si realmente se trata de un hecho real o sólo es un episodio armado para generar mayores interacciones y ganar más seguidores en redes. Pese a estas características tan encasillada en los lugares comunes de la generación "Z", Háblame ha dejado sorprendidos a millones gracias a su calidad y narrativa.

La ficha de "Háblame" y un guion sencillo que termina por sorprender

El film ha generado tal fascinación entre los espectadores. FOTO: X / Twitter

Dirigida por los australianos Danny y Michael Philippou, "Háblame" se ha convertido en la gran novedad en los festivales internacionales, en donde ha destacado con gran distinción entre otras producciones. Gracias a ello fue adquirida por la reconocida distribuidora A24 para su lanzamiento internacional.

En la trama, "Talk to Me" aborda temas de la adolescencia actual, tales como la presión social y el uso excesivo de drogas, creando un curioso paralelismo con las experiencias paranormales que se representan en el film. La calidad de las actuaciones figura como otro de los aspectos más destacados de esta producción independiente, mismas que han recibido elogios tanto por la crítica como por la audiencia.

En el film podremos ver a un grupo de jóvenes que utiliza una mano que estaría embrujada, con el objetivo de contactar con los muertos. FOTO: Especial

De esta manera "Talk to Me" demuestra que no se requiere forzosamente de un presupuesto exorbitante para llevar a los espectadores un material envolvente. Cabe destacar que los cineastas detrás del film cuentan con experiencia previa en la industria cinematográfica, pues han trabajado con la productora Samantha Jennings durante la producción de "Babadook". Infleuncia que se ve palpable en la calidad de la película.