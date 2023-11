Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 7 de noviembre de 2023

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este martes 7 de noviembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Amistad regresa en una reunión y la pasarán muy bien Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, ya no busques a quien no te busca, date tu lugar y sube tu precio que no naciste pa rogarle a nadie más que a tus padres.

Cambios importantes en tu persona, algunas veces te achicopalas bien fácilmente por cualquier tontería, debes aprender que las cosas siempre tienen una razón y que todo lo que sale de tu boca tarde o temprano regresa por triplicado, así que asegúrate que lo que salga sean actos buenos y palabras dulces.

Existe la posibilidad de que te enfermes de dolores musculares o de alguna alergia, haz ejercicio y cuida más tu alimentación, aléjate de los lácteos y harinas. Momento de cambios, visualiza hacia dónde quieres llegar y no te detengas por nada, el motor de tus logros será tu familia.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, no te detengas por nadie y menos en cuestiones y metas personales.

Se aproxima un viaje y la llegada de nuevas amistades, entre ellas aparece una persona de piel blanca que podría mover tu mundo, estará un tiempo contigo pero no se ve algo estable y duradero pues hay muchos pedos del pasado que los van a separar.

Momentos importantes se aproximan entre ellos la llegada de una nueva vida por parte de un familiar o amistad, andas en un ciclo muy perro en el cual andarás con las calores muy fuertes, tu date y que te valga.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, en estos días recordarás a una persona que se fue de tu vida y agradecerás el que eso haya ocurrido pues te darás cuenta que tu vida mejoró mucho.

Ya es momento de poner las cosas en una balanza, si sufriste en tu pasado ni pex la vida sigue, reinventate y haz todo eso que no pudiste hacer anteriormente, tienes vida y con eso puedes lograr todo, quien se fue que le vaya bien, no necesitas de nadie para cumplir sueños y metas.

Hay heridas que no han cicatrizado y eso se debe a que no dejas de tocarlas, ten presente que en esta vida todo tiene solución y que muchas veces el tiempo es la mejor arma.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, no creas en chismes que llegan a tus oídos sean o no ciertos es tu vida y solo tu decides como vivirla.

Siempre intenso, logrando metas y te vale lo que el mundo diga y piense, ten cuidado con cometer errores con tus amores, no seas de andar con más de una pareja o se te van a juntar y se va armar la de Dios es padre.

Hay una persona de tu pasado que te rechazó y que ahora regresa con las intenciones de pretenderte, si consideras que aún pudiera darse algo date la oportunidad, sino, haz lo mismo que te hizo paras que escarmiente.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, ponte ya las pilas en esas situaciones que no te dejan dormir pues solo así conseguirás lograr cada una de tus metas.

Ya no esperes nada de esa persona que te anda moviendo el tapete, a veces es mejor alejarse para que empiece a extrañarte, recuerda que si se les trata como ricos como ricos te humillarán, y si los tratas como perros fieles a ti serán.

Momento de deshacerte de todo eso que te estorba, tienes muchas posibilidades de ser feliz pero las has desperdiciado por estar en tu trabajo o poniéndole atención a cosas que no te dejan nada.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, ten cuidado con abrir demasiado tu corazón a quien no te ha dado muestras de cariño o amor o pero aún motivos para que le quieras.

Vienen momentos increíbles a tu vida pero vas a necesitar dejar las cosas bien en claro, aléjate de personas que te llenen el oído de palabras y no de hechos, sueles ser muy intenso o intensa y eso en gran medida de auto-friega pues cometes errores muy constantemente, te desespera las personas pasivas que no se mueven y se quedan esperando que el mundo se resuelva solo.

No te dejes manipular por personas que solo buscan fregarte y al final no tomes decisiones a la ligera, aprende analizar bien las cosas antes de dar el sí o el no.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, tienes muchos proyectos entre ellos cuestiones que tiene que ver con nueva casa o negocio, estas en una etapa en que los sueños se materializan solo no te dejes caer ni te detengas.

Estarás bien confundido en estos días al no saber qué elegir, hay una persona del pasado que regresó y tiene todas las intenciones de algo serio contigo a pesar que se muestra un poco temeroso o temerosa de ser lastimado.

Tu tenacidad y esfuerzo por conquistar a esa persona que te mueve el tapete podría surgir efecto en próximas fechas, cambios en cuestión de tu estado de ánimo andarás mejor al recibir una noticia que te alegrará el día.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, se aproximan cambios importantes en tu vida, tienes muchas ganas de comerte al mundo pero no sabes ni como fregados iniciar, lo primero será liberarte de todo aquello que te oprime, incomoda, te hace sentir mal y te quita el sueño.

Tienes que ir por lo que deseas, ya sean sueños o metas, no te frustres sino lo logras en corto tiempo, nadie dijo que sería fácil pero la constancia será la clave para que cumplas y lograr cualquier meta.

Esa persona que solo se aparece cuando tiene ganas no es la persona que deberá de estar por siempre en tu vida.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, no te culpes por errores que no cometiste y déjale a cada persona su responsabilidad. Ten cuidado con tu corazón pues podrías dañarlo al poner tus ojos en la persona equivocada.

No te vayas tanto por la envoltura sino por el interior de las personas. Siempre bueno, nombre y algunas veces fiel.

Tienes un sexto sentido muy desarrollado que te avisa cuando una persona no es de confiar y puede dañarte, aprende hacerle caso pues en estos días estarás conviviendo con mucha persona falsa que no te ve con buenos ojos.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, o te sientas mal ni pienses en lo que no fue o no se pudo dar, mejor piensa en las oportunidades que tienes para mejorar en esos aspectos en los cuales sueles cometer muchos errores. Muchos proyectos comenzarás a cuajar, has pasado por una etapa muy complicada en la cual muchos proyectos se los llevo la fregada, el problema en tu caso es que sueles contar tus planes y la envidia y mala energía de las personas te los dañan. Si tienes pareja y esta se ha notado distante probablemente se deba a que se ha cansado de comer lo mismo, necesitan reinventarse y cambiar el modo de vivir y ver la vida, dejen de visitar los mismos lugares y de marcar tanto la rutina, solo así podrán salir adelante y rescatar la relación..

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, cuida mucho lo que comes pues podrías subir un poco de peso en estas fechas.

Vienen cambios importantes en tu vida entre ellos la llegada de nuevas amistades, posibilidades de que comiences a desarrollar sentimientos fuertes por una amistad, no te confundas si esa amistad no te da motivos para que te enamores no lo hagas pues podrías salir lastimado o lastimada.

Recuerda lo que vales y por lo que has pasado, ya no te dejes manipular por otras personas, tienes el poder de decidir por ti, podrías estar metiéndote en camisa de once varas sino te decides a la brevedad sobre una cuestión que te está quitando el sueño, un proyecto se cancela pero viene algo grande en menos de un mes.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, algunas ocasiones te deprimes por cada tontería que dejas mucho que desear, eres una persona fuerte pero tu talón de Aquiles siempre será tu familia, aprende a convivir más con ellos y a no dedicarle tanto tiempo a gente pendeja que solo te busca cuando les da su fregada gana o cuando necesitan algo de ti.

Momento de darte cuenta lo que vales y puedes lograr hacer, no vuelvas a caer en cuestiones del pasado que tanto trabajo te costaron salir de eso.

Cuida mucho las cuestiones de pleitos con tu pareja, podrías cometer errores graves. Si no tienes pior es nada, aprende a no mendigar cariño, amor y atención, recuerda que tú no naciste para eso, date tu lugar.

DRV