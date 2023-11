Levi's tiene un outlet con descuentos de hasta el 50% y está en el centro de la CDMX

Los mexicanos son todos unos expertos en cazar ofertas sobre todo cuando se trata de ropa de marca y es que ¿a quién lo le gusta comprar ropa de prestigio a precios muy accesibles? Pues te tenemos una gran noticia en la Ciudad de México hay un outlet de la marca Levi's con descuentos excelentes en pantalones, chamarras y playeras que definitivamente tienes que visitar para que incluyas alguna de estas prendas en tu guardarropa.

Levi's es una marca estadounidense reconocida por ser los primeros en incorporar los pantalones de mezclilla en el mercado. Hoy en día es de las compañías más reconocidas por tener prendas denim muy duraderas y con diseños únicos, sin embargo, los precios regulares que ofrecen en tienda no son del todo baratos. Pero no te preocupes puedes conseguir esta ropa a un mejor precio y más accesible para no afectar tu economía.

En esta tienda podrás encontrar descuentos únicos | Foto: Google Maps

¿Dónde se ubica el outlet de Levi's?

Este outlet se ubica en el Centro Histórico de la Ciudad de México, exactamente en la calle de José María Izazaga número 89 en el local 2. Te sugerimos llegar con premura para que en cuanto abra la tienda seas de las primeras personas en aprovechar sus descuentos. En esta sucursal hallarás muchos modelos de pantalones, sin embargo, debes saber que es probable que aquí no encuentres los modelos de ediciones especiales.

Descuentos y ofertas del outlet de Levi's

En esta boutique podrás encontrar descuentos de hasta el 50% de descuento para hombres y mujeres, pero también tiene otras promociones como jeans con precios especiales y 2x1 y 3x2. Aunque estas prendas son totalmente nuevas te recomendamos verificar que se encuentre en perfectas condiciones, ya que muchas veces la ropa en oferta es aquella que tardó en venderse o pertenece a temporadas pasadas.

Hay promociones frecuentemente como 3x2 | Foto: Google Maps

En la tienda podrás pagar en efectivo, tarjeta de crédito o débito, no necesitas hacer compras con un monto específico para que te apliquen los descuentos. También te sugerimos probarte la ropa que deseas comprar pues al ser una tienda de saldos en caso de que no te quede, si regresas después es probable que ya no encuentres la misma prenda.

¿Cómo llegar al outlet de Levi's?

Si viajarás en transporte público solo debes tomar la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) y bajarte en la estación Isabel la Católica, pero si van en automóvil para que llegues con exactitud desde tu destino, coloca la dirección en las plataformas Google Maps o Waze.

Te sugerimos acudir entre semana para que puedas ver las prendas con total tranquilidad | Foto: Google Maps

¿A qué hora abre el outlet de Levi's?

De acuerdo con la información proporcionada en Google Maps, el horario de atención en esta tienda es de lunes a sábado de las 11 de la mañana a las 7 de la noche, mientras que los los domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde.

