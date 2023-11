Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 6 de noviembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este lunes 6 de noviembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Se vienen peleas fuertes con amigos especiales Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, No temas dar ese paso gigante. Es momento de pensar por primera vez en ti y de consentirte en todo eso que quieres y deseas, hay amistades que no te ven con buenos ojos y que buscarán la manera de afectar de muchas maneras, no les prestes atención y sigue tu camino.

Es momento de aprender de los errores pues solo así no los volverás a cometer. Hay oportunidades de realizar un negocio que tiene que ver con la venta de alimentos, te va a ir muy bien solo debes saber .

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, toma las riendas de tu vida, terco como eres. Aprende a conservar tu corazón y que los fracasos anteriores no te conviertan en una persona frívola y sin sentimientos, recuerda que todo en esta vida se paga.

Ya deja de ser tan desconfiado, si la persona que te gusta anda de más pues next, pero no sigas alimentado esperanzas de que va a cambiar pues no lo hará ni a punta de golpes. Cuida más tu salud y no descuides dieta y ejercicio o andarás subiendo de dos a tres kilos antes de que termine el año.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, muchos de tus problemas se deben a que dejas las cosas a medias y cuando debes de ponerte las pilas te deprimes o te echas para atrás, te afectan mucho los comentarios de otras personas cuando es algo que no debería de preocuparte. Un proyecto de un negocio de compra o venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos. Enfermedades respiratorias aparecerán, cuida más tu salud que es necesario estar bien para lo que viene

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, no hagas tantos planes para el futuro y mejor disfruta el día que vives, recuerda que nadie tiene asegurado su futuro. Vienen chismes dentro del trabajo y noticias que tienen que ver con el área de los negocios o el dinero.

Aprende a desprenderte de todas esas situaciones que ya dolieron demasiado, es momento de creer y confiar en ti e ir por esos sueños o metas que planeaste para este año. Si sigues aferrándote al pasado no volver avanzar ni lograrás nada. Cuidado con un viaje el cual se cancelará por falta de interés de los involucrados.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, no temas a los cambios y nuevas aventuras pues estás por entrar en una etapa de crecimiento en la cual el amor por fin entrará en tu casilla, no exijas más de lo que puedes ofrecer y llévate todo tranquilo.

Una amistad del pasado regresa arrepentida por sus errores y aceptando sus culpas, aprende hacer un lado el orgullo y da una segunda oportunidad si realmente significa algo importante para ti. Un familiar se va a enfermar, pero nada de cuidado. Recibirás noticias de una persona del extranjero..

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, te viene un dinero extra, paga tus deudas porque el mes que entra inicias una racha en la cual andarás con algunos problemas económicos y mira que ya termina el año. Recibes noticias de familiar que tienes tiempo de no ver.

Lejos de encontrarte puedes llegar a perder tu rumbo si sigues tomando en cuenta todos los comentarios de la gente, pon en una balanza tu vida y ve por aquello que tenga más peso e importancia para ti. Relaciones prohibidas no es lo tuyo así que no te enredes ni te metas en esos problemas o de lo contrario te expones a sufrir un engaño muy fuerte en un futuro.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, en el amor se torna un terreno bastante cambiante pues tienes las intenciones de comenzar algo bonito y sentar cabeza, pero no estás dispuesto a dejar tu libertad ni dar explicaciones de lo que haces, necesitas tomar una decisión.

Amores del pasado retornan, no traen nada nuevo, sin embargo, podrían volver a mover tus sentimientos, no te arriesgues si ya la pasaste mal, las segundas oportunidades no siempre son buenas. En caso de tener una relación se vienen tiempos difíciles pues comenzará una ola de problemas a causa de terceras personas.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, ten cuidado con esas dudas, pues lejos de ayudarte pueden hacerte perder a quien amas y te interesa. Un amigo o amiga te va a poner al tanto de un chisme que se dice de ti, no lo tomes tan apecho..

Posibilidades de un viaje y de conocer a una persona que has estado tratando por una red social. Días de descanso y de paz espiritual, necesitas una limpia para poder deshacerte de malas energías andas cargado envidias y eso te quita el sueño y te causa dolores en hombros y espalda.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, empezarás a ver la luz, unas olas de bendiciones que entrarán en tu vida, no pierdas el piso y busca la manera de sacar provecho a esas cosas que de verdad valen la pena.

No te des una segunda oportunidad si todavía no has sanado de la primera decepción o engaño, necesitas tiempo para ti, para sanar, divertirte y ver por ti antes de volver a entablar una relación que lejos de nacer sola nacerá a la fuerza con motivo de sacar de tu corazón a exparejas.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, viene un viaje en puerta y reunión y convivencia con familia, aprovecha estos días para apapacharlos, a veces los descuidas mucho, necesitas compartir más tu tiempo con ellos. No temas a los cambios esos te llevarán a cambiar la rutina y tener nuevas oportunidades.

Posibilidades de reencuentro amoroso con persona del pasado, solo hay posibilidades de sexo y nada más, piensa bien lo que haces y como lo haces o de lo contrario puedes volver a caer en lo mismo de siempre y seguir haciéndote daño.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, si tienes una relación ten cuidado con una amistad de tu pareja le está metiendo ideas tontas sobre ti en su cabeza. Vienen días de mucha reflexión en los cuales iras soltando todo eso que te hace daño y no te ha dejado avanzar, una amistad tuya sufrirá un accidente.

Si tienes una relación entrarás en una etapa bien complicada, pues vienen muchos celos y situaciones incomodas que deberás de atender a la brevedad posible, debes de ser más sincero o sincera con tu pareja y no ocultarle cosas o de lo contrario cuando estas salgan a la luz te meterás en graves problemas.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, te viene un dinero extra, paga tus deudas porque el mes que entra inicias una racha en la cual andarás con algunos problemas económicos y mira que ya termina el año. Recibes noticias de familiar que tienes tiempo de no ver.

Una amistad empezará a verte con ojos de amor, tú sabrás identificarla inmediatamente, si bien es cierto que no es lo que buscas la verdad es que se ha ilusionado con tu trato y manera de ser con él o ella. Relaciones prohibidas no es lo tuyo así que no te enredes ni te metas en esos problemas o de lo contrario te expones a sufrir un engaño muy fuerte en un futuro.

