"Paco el de las empanadas" reaparece desde la playa donde trabajaba y pide ayuda para Acapulco: "está devastado"

Todo México está en alerta por los severos estragos que dejó el paso del huracán Otis en Acapulco. Pues dejó a la bella ciudad sin suministro de agua y con el 80% de los alojamientos destruidos. El fenómeno meteorológico de categoría 5 dejó el puerto en ruinas, con edificios sin paredes ni cristales, palmeras tiradas y escombros por todas partes, al grado de que actualmente cientos de personas caminan bajo el sol para buscar agua o algo de comer, para llegar a la terminal de autobuses o para comprobar si su familia sigue con vida.

"Paco el de las empanadas", joven mexicano que se volvió famoso en 2016, cuando tenía 15 años, gracias a un video en el que se le ve vendiendo empanadas en las costas de Acapulco, reapareció en una playa donde solía trabajar hace algunos años. Expresó la angustia por la que está pasando su querido puerto y exhortó a todos sus seguidores a que sigan ayudando al municipio que quedó en ruinas.

"Aquí estoy en la playa donde vendía empanadas. Ya no es noticia, ya no es rumor, ya no es chisme, ya no es teléfono descompuesto. Estando aquí me doy cuenta y compruebo que Acapulco está devastado en cuanto infraestructura, turismo, comida y apoyo", dijo.