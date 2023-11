VIDEO: Un papá reta a su hijo a montar el lomo de una enorme vaca por 20 dólares

No es un secreto que cuando se trata de dinero, los niños están dispuestos a hacer cualquier cosa por ganarse un poco de efectivo rápido, sin importar los riesgos, ya que aún no desarrollan por completo el sentido común y su instinto no obedece a la razón, tal como lo hizo un pequeño cuando fue retado de montar el lomo de una vaca, en lo que parece ser en Estados Unidos.

Ganador a papá del año

A través de las redes sociales en la que circulan un sin fin de videos virales, se muestran los reels más destacados de Instagram, un video en el que un menor de no más de cinco años se acerca al bovino de enormes proporciones, acostada sobre el pasto.

El pequeño se acercaba con cautela a la vaca Foto: IG / @ralphiearmy

En el video, se muestra al padre del pequeño sosteniendo su dispositivo, quien fue el coprotagonista de la historia al decirle a su hijo que promete darle 20 dólares, que al tipo de cambio son alrededor de 350 pesos mexicanos, si monta el lomo de la vaca color negro que se encontraba a lo lejos a lo que el niño aceptó y se dirigió hacia el lugar donde estaba recostado el animal.

"Está intentando subirse en la vaca saltando por detrás. Le he prometido que si lo hace le daré 20 dólares", se escucha en la narración del video.

Así montó el niño una vaca por 20 dólares

Inmediatamente, su hija, quien se encontraba a su lado, respondió confundida que esa hazaña no era del todo seguro, a lo que su mamá secundó la lógica de su hija afirmando que "efectivamente, no es algo seguro".

El niño monta a la vaca de un salto Foto: IG / @ralphiearmy

Segundos después del video, se muestra al niño acercándose a la vaca y en un salto, se monta en su lomo, quien, desafortunadamente, el pequeño sale disparado por el movimiento de la vaca, el cual trató de quitárselo de encima mientras a lo lejos se escucha el grito de la madre y el video termina con las imágenes yendo hacia el pasto, en lo que supone ser un final en el que los padres auxilian a su hijo.

Internautas preguntan si le pagaron al niño

En la caja de comentarios, muchos internautas se preguntaron si el papá al menos le dio el doble no solo por montarlo, sino por haber aguantado semejante caída.

Asimismo, el video que circula en la cuenta de @ralphiearmy en Instagram, donde muestra varios videos graciosos y que se han hecho virales, ya cuenta con más de 235 mil "me gusta" y más de 500 comentarios en el que destacan el valor del niño y la acción del padre por haber condicionado 20 dólares por la vida de su hijo.