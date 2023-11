Aitana López, es una modelo cuya fama va en aumento pero tiene un perturbador origen

El nombre de Aitana López es uno de los más mencionados en Internet desde hace algunas semanas. Supuestamente tiene 25 años, es de origen barcelonés y distintiva por su cabello rosa y figura tonificada. Tiene más de 100 mil seguidores y contratos publicitarios que superan los mil dólares por publicación. Sin embargo, esconde un secreto singular: su existencia es el resultado de sofisticadas tecnologías de inteligencia artificial.

Aitana es una creación de The Clueless, una agencia de modelos atípica que no cuenta con talento humano en sus filas. Rubén Cruz, fundador de Clueless, concibió a Aitana como respuesta a los desafíos inherentes al trabajo con modelos humanos. Según él, problemas como disponibilidad, exigencias personales y costos operativos impulsaron la creación de una modelo virtual que prescinde de necesidades básicas como alimentación, descanso y atención médica.

¿Es ético usar modelos de Inteligencia Artificial?

Este innovador modelo de negocios no solo responde a desafíos logísticos, sino que también propone un cambio radical en la industria del modelaje y la publicidad. Marcas reconocidas, conscientes de que Aitana es una creación virtual, encuentran en ella una alternativa eficiente y económicamente viable. La producción de contenido con Aitana se limita a un equipo reducido frente a un ordenador, empleando herramientas de IA y edición de imágenes, una metodología que contrasta con las sesiones de fotos tradicionales.

Esta tendencia no está exenta de polémica. Ya que se han generado debates en torno a la diversidad y la autenticidad en la industria y muchas voces han cuestionado por qué no se optó por modelos humanos reales de distintas etnias y tamaños. Ante las críticas sobre la falta de humanidad en los modelos de IA, Clueless ha trabajado para dotar a Aitana de una personalidad y una historia, pero eso no ha cesado las voces críticas.

¿Cómo funciona la generación de imágenes por Inteligencia Artificial?

La generación de imágenes mediante Inteligencia Artificial (IA) se basa en algoritmos de aprendizaje profundo, específicamente en redes neuronales. Estas redes son entrenadas con enormes conjuntos de datos de imágenes y aprenden a identificar y replicar patrones visuales complejos. Al recibir una descripción textual, la IA analiza y comprende los elementos y conceptos descritos. Luego, utiliza su conocimiento previamente adquirido para generar una imagen que corresponda a esa descripción, combinando los elementos de manera coherente y creativa.

Este proceso implica un equilibrio entre precisión y creatividad. Por un lado, la IA debe ser precisa para representar los detalles y elementos específicos solicitados en el texto. Por otro lado, también debe ser creativa para componer una imagen que, aunque basada en patrones conocidos, resulte única y artísticamente atractiva. Este equilibrio entre la precisión técnica y la inventiva artística es lo que hace a la generación de imágenes por IA tan fascinante y variada, ofreciendo resultados que pueden ir desde representaciones realistas hasta creaciones completamente novedosas y originales.